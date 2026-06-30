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हाईकोर्ट से भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष को नहीं मिली कोई राहत, सरकार से मांगा जवाब

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने युवती के यौन शोषण मामले के आरोपों पर सुनवाई करते हुए आरोपी को कोई राहत नहीं दी है.

High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 30, 2026 at 3:12 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक युवती का यौन शोषण करने व उसे धमकी देने के आरोपी भवाली व्यापार मंडल के अध्यक्ष नरेश पांडे की अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 9 जुलाई की नियत की है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि जो शपथपत्र राज्य सरकार की तरफ से पेश किया है. उसका जवाब एक सप्ताह में पेश करें.

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक महरा की एकलपीठ में हुई. सुनवाई पर नरेश पांडे की ओर से कहा गया कि पुलिस ने अभी तक युवती का 164 के ब्यान दर्ज नहीं किये हैं, न ही कर रही है. इसके लिए उसकी तरफ से मुख्यमंत्री पोर्टल और एसएसपी को भी शिकायत की है. फिर भी ब्यान दर्ज नही किया गया. उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है. जिन लोगों ने उसकी छवि खराब की है, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया हुआ है. जबकि सरकार की तरफ से कहा गया कि पूर्व में कोर्ट ने उनकी सुलहनामा का प्रार्थनापत्र और नरेश पांडे की गिरफ्तारी पर रोक सम्बन्धी याचिका को निरस्त कर दिया था. मामले में जांच चल रही है. अभी तक की जांच का रिकार्ड कोर्ट में शपथपत्र के माध्यम से पेश किया गया है.

मामले के अनुसार आरोपी नरेश पांडे ने कोर्ट में अग्रिम जमानत हेतु कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है. जिसमें कहा गया है कि मल्लीताल कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट जिसमें युवती ने नरेश पांडे पर गम्भीर आरोप लगाए हैं. दोनों दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है. इसलिए इस मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दी जाए. दर्ज मुकदमे के अनुसार नरेश पांडे ने पीड़िता को व्हाट्सअप चैटिंग में धमकियां दी हैं, जिससे युवती दबाव में थी. इसके अलावा पूर्व में जांच अधिकारी ने दोनों के ऑडियो-वीडियो जांच अधिकारी की रिपोर्ट, व्हाट्सअप चैटिंग आदि के आधार पर कोर्ट ने इस मामले को गंभीर अपराध मानते हुए दोनों की कम्पाउंडिंग याचिका खारिज कर दी थी.

नरेश पांडे पर आरोप है कि उसने एक छात्रा के साथ शादी का झूठा झांसा देकर करीब साढ़े तीन साल तक यौन शोषण किया. शादी न करने पर युवती ने पहले मल्लीताल कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई और बाद में युवती ने रिपोर्ट वापस लेने हेतु पत्र दिया. युवती ने तल्लीताल थाने में भवाली के तीन युवकों आयुष आर्य, भावेश नेगी व प्रशांत जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कहा कि इन युवकों के दबाव में उसने नरेश पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. क्योंकि इन युवकों ने उनके निजी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने के धमकी दी और उन्होंने ये वीडियो वायरल भी की. जिसकी वजह से उसकी समाज मे छवि खराब हुई है.

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