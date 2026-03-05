शिमला मेयर का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में HC में सुनवाई आज, फैसले के लिए रिजर्व हो सकता है मामला
शिमला में मेयर का कार्यकाल बढ़ाए जाने के मामले में हाईकोर्ट में सुवाई होगी. मुख्य न्यायाधीश की डबल बेंट में ये मामला लगा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 5, 2026 at 12:08 PM IST
शिमला: नगर निगम शिमला के मेयर का कार्यकाल बढ़ाए जाने को चुनौती देने वाले मामले में आज हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की डबल बेंच मामला सुन रही है. बीते दो मार्च को हुई पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी.
आज होने वाली सुनवाई में राज्य सरकार अपना शेष पक्ष अदालत के समक्ष रखेगी. आज दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हमला फैसले के लिए रिजर्व हो सकता है. इसके अलावा अदालत मामले में अंतरिम आदेश भी जारी कर सकती है. याचिकाकर्ता ने नगर निगम शिमला के मेयर के कार्यकाल को ढाई साल से बढ़कर 5 वर्ष किए जाने के निर्णय को चुनौती देते हुए हिमाचल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. अधिवक्ता अंजली सोनी वर्मा के साथ शिमला नगर निगम से भाजपा के तीन पार्षद भी इस मामले में वादी हैं.
याचिकाकर्ता की ओर से बहस पूरी, AG रखेंगे सरकार का पक्ष
मामले में अब तक याचिकाकर्ता की ओर से बहस पूरी हो चुकी है. याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि MC शिमला के महापौर का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर अध्यादेश लाया गया था, जिसकी अवधि पूरी हो चुकी है. इसके अलावा महापौर का कार्यकाल 5 साल हो ऐसा भी कोई कानून भी मौजूद नहीं है. लिहाज़ा मेयर अपने पद पर नहीं बने रह सकते. याचिकाकर्ता का आरोप है कि तय रोस्टर के मुताबिक मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित था और सरकार का निर्णय उस रोस्टर का उल्लंघन करता है. वहीं मामले में सरकार का पक्ष है कि इस संबंध में नया कानून बनाने के लिए विधानसभा से पारित बिल राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा गया है. आज इस मामले में AG अनूप रतन राज्य की ओर से बहस करेंगे.
दोबारा राज्यपाल के पास पहुंचा बिल
गौरतलब है कि बीते साल 25 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश लाकर MC शिमला के मेयर का कार्यकाल बढ़ाया था. शिमला नगर निगम महापौर का कार्यकाल ढाई वर्ष से बढ़कर 5 वर्ष कर दिया गया था. बाद में हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने कार्यकाल बढ़ाने को लेकर एक बिल पारित कर राज्यपाल को भेजा, लेकिन इस बिल को राज्यपाल से मंजूरी नहीं मिली. इसके बाद फरवरी 2026 में शुरू हुए बजट सत्र के दौरान विधानसभा ने दोबारा बिल पारित कर राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा रखा है. सरकार के इस फैसले को अधिवक्ता अंजलि सोनी वर्मा ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर इसको चुनौती दी है. बाद में भाजपा पार्षद आशा शर्मा, कमलेश मेहता और सरोज ठाकुर ने भी अदालत से वादी बनाए जाने का आवेदन किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था.
याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि हिमाचल सरकार का अध्यादेश हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 36 के खिलाफ है. इसके अलावा याचिका में कहा गया कि रोस्टर के अनुसार शिमला नगर निगम मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित था, लेकिन सरकार का अध्यादेश इस रोस्टर के विपरीत है. मामले में राज्य सरकार के शहरी विभाग, राज्य निर्वाचन आयोग और शिमला एमसी के मौजूदा मेयर सुरेंद्र चौहान को पार्टी बनाया गया है.
