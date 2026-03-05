ETV Bharat / state

शिमला मेयर का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में HC में सुनवाई आज, फैसले के लिए रिजर्व हो सकता है मामला

शिमला: नगर निगम शिमला के मेयर का कार्यकाल बढ़ाए जाने को चुनौती देने वाले मामले में आज हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की डबल बेंच मामला सुन रही है. बीते दो मार्च को हुई पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बहस पूरी कर ली गई थी.

आज होने वाली सुनवाई में राज्य सरकार अपना शेष पक्ष अदालत के समक्ष रखेगी. आज दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद हमला फैसले के लिए रिजर्व हो सकता है. इसके अलावा अदालत मामले में अंतरिम आदेश भी जारी कर सकती है. याचिकाकर्ता ने नगर निगम शिमला के मेयर के कार्यकाल को ढाई साल से बढ़कर 5 वर्ष किए जाने के निर्णय को चुनौती देते हुए हिमाचल उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. अधिवक्ता अंजली सोनी वर्मा के साथ शिमला नगर निगम से भाजपा के तीन पार्षद भी इस मामले में वादी हैं.

याचिकाकर्ता की ओर से बहस पूरी, AG रखेंगे सरकार का पक्ष

मामले में अब तक याचिकाकर्ता की ओर से बहस पूरी हो चुकी है. याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि MC शिमला के महापौर का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर अध्यादेश लाया गया था, जिसकी अवधि पूरी हो चुकी है. इसके अलावा महापौर का कार्यकाल 5 साल हो ऐसा भी कोई कानून भी मौजूद नहीं है. लिहाज़ा मेयर अपने पद पर नहीं बने रह सकते. याचिकाकर्ता का आरोप है कि तय रोस्टर के मुताबिक मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित था और सरकार का निर्णय उस रोस्टर का उल्लंघन करता है. वहीं मामले में सरकार का पक्ष है कि इस संबंध में नया कानून बनाने के लिए विधानसभा से पारित बिल राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा गया है. आज इस मामले में AG अनूप रतन राज्य की ओर से बहस करेंगे.