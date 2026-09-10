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प्रवेश वर्मा की ओर से सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई टली

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा की ओर से आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई टाल दिया है. आज प्रवेश वर्मा के सोशल मीडिया और डिजिटल साक्ष्य को संरक्षित करने की मांग पर कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से सुनवाई टली.

प्रवेश वर्मा की ओर से पेश वकील ने कहा कि वो दिल्ली में उपलब्ध नहीं हैं इसलिए जवाब पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए हैं. उसके बाद कोर्ट ने 19 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. अब कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को करने का आदेश दिया है. इसके पहले कोर्ट ने 1 सितंबर को प्रवेश वर्मा को आपराधिक मानहानि से संबंधित सोशल मीडिया और डिजिटल साक्ष्य के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया था.

कोर्ट ने 8 अगस्त को कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को नोटिस जारी किया था. प्रवेश वर्मा ने 4 जुलाई को अपना बयान दर्ज कराया था. प्रवेश वर्मा ने अपने बयान में कहा था कि सौरभ भारद्वाज ने उनके और उनके परिवार की छवि को खराब करने के लिए झूठे आरोप लगाए. उन्होंने कहा था कि सौरभ भारद्वाज ने झूठा आरोप लगाया था कि प्रवेश वर्मा ने बतौर मंत्री अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अपने कथित सहयोगी को लगभग पांच सौ करोड़ रुपये के एक निजी स्कूल ट्रस्ट में ट्रस्टी नियुक्त किया.