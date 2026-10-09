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अमित शाह पर टिप्पणी मामला: राहुल गांधी के खिलाफ बहस पूरी, इस दिन निर्णय की तारीख संभव

राहुल गांधी ( (ANI) )

सुलतानपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में अंतिम बहस पूरी हो गई. इस दौरान प्रतिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने अदालत के समक्ष अपनी अंतिम दलीलें पेश कीं.

अमित शाह पर टिप्पणी मामला (Video Credit; ETV Bharat) वादी भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि शुक्रवार को मामले में अंतिम बहस के लिए पत्रावली नियत थी और उन्होंने अपनी सुनवाई पूरी कर ली. उन्होंने कहा कि पिछली सुनवाई में प्रतिवादी पक्ष की ओर से लिखित बहस दाखिल की गई थी. उनके अनुसार, लिखित बहस के पैरा 17 और 18, खासकर पैरा 18 में घटना और भाषण को स्वीकार किया गया है.