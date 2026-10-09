अमित शाह पर टिप्पणी मामला: राहुल गांधी के खिलाफ बहस पूरी, इस दिन निर्णय की तारीख संभव
बचाव पक्ष ने धारा 499 के अपवाद संख्या 9 का हवाला देते हुए कहा कि कथित बयान सद्भावना में दिया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 7:47 PM IST
सुलतानपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में अंतिम बहस पूरी हो गई. इस दौरान प्रतिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने अदालत के समक्ष अपनी अंतिम दलीलें पेश कीं.
वादी भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि शुक्रवार को मामले में अंतिम बहस के लिए पत्रावली नियत थी और उन्होंने अपनी सुनवाई पूरी कर ली. उन्होंने कहा कि पिछली सुनवाई में प्रतिवादी पक्ष की ओर से लिखित बहस दाखिल की गई थी. उनके अनुसार, लिखित बहस के पैरा 17 और 18, खासकर पैरा 18 में घटना और भाषण को स्वीकार किया गया है.
बचाव पक्ष ने धारा 499 के अपवाद का हवाला
बचाव पक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अपवाद संख्या 9 का हवाला देते हुए कहा कि कथित बयान सद्भावना में दिया गया था और इसका उद्देश्य किसी की मानहानि करना नहीं था. इस पर वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने कहा कि घटना स्वीकार किए जाने के बाद अब इसे साबित करने का भार अभियुक्त पक्ष पर है.
दोष सिद्धि की मांग
अधिवक्ता संतोष पांडेय ने अदालत में कहा कि बयान दुर्भावनापूर्ण मानसिकता के साथ दिया गया था. उन्होंने अदालत से अभियुक्त को दोषी ठहराने की मांग की. मामले में अंतिम बहस पूरी हो चुकी है और वादी पक्ष ने अपनी विधिक व्यवस्था भी दाखिल कर दी है. बचाव पक्ष को अपनी विधिक व्यवस्था प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है.
12 अक्टूबर को सुनवाई
राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय अपनी बहस पूरी कर चुके हैं. अब सोमवार 12 अक्टूबर को राहुल गांधी की ओर से बहस की जाएगी. इसके बाद मामले में निर्णय की तारीख निर्धारित होने की संभावना है.
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