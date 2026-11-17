जलभराव मामले में हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी; कहा- "चिह्नित नालों की सफाई तीन दिनों के भीतर कराएं"
न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने दिया आदेश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 10:28 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शहर में जलभराव और बदहाल ड्रेनेज व्यवस्था के मामले में सुनवाई करते हुए लाउदर रोड, मोतीलाल नेहरू रोड जंक्शन (दीनदयाल उपाध्याय चौराहा अंडरपास के पास) और जवाहरलाल नेहरू रोड के किनारे स्थित नालों में सिल्ट जमा होने पर नाराजगी जताई.
कोर्ट ने इन नालों की सफाई अगले तीन दिनों के भीतर युद्धस्तर पर पूरी कर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इस मामले में नगर आयुक्त की कार्यप्रणाली को बेहद लापरवाह करार देते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि चिह्नित नालों की सफाई तीन दिनों के भीतर नहीं की गई तो अगली सुनवाई को नगर आयुक्त को न्यायालय में हाजिर होना होगा. यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने दिया है.
कोर्ट ने नालों के ऊपर स्थानीय निवासियों द्वारा डाले गए स्थायी स्लैब हटाने में देरी पर भी फटकार लगाई. साथ ही आदेश दिया कि एक पखवाड़े (15 दिन) के भीतर नालों पर किए गए सभी स्थायी अतिक्रमण हटाए जाएं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, सार्वजनिक भूमि या नालों पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जा सकती. निवासियों को अपने घर तक आने-जाने के लिए केवल एक ही स्लैब रखने की अनुमति होगी.
कोर्ट ने बिना ठोस योजना के सड़कें खोदने और पाइप बिछाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में नगर निगम की सहायता के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है. यह टीम शहर की स्थलाकृति (टोपोग्राफी), पानी के बहाव और मौसम विभाग से पिछले 10 वर्षों के बारिश के आंकड़ों का अध्ययन करेगी.
वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडेय, अमरेंद्र नाथ सिंह व प्रदीप चंद्र, यूपी जल निगम के सेवानिवृत्त सहायक अभियंता राज कुमार चौहान, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता जेपी मणि, पार्षद शिव सेवक व आनंद घड़ियाल और एमएनआईटी के पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग के निदेशक द्वारा नामित एक इंजीनियर टीम के सदस्य होंगे.
कोर्ट ने सीएमपी डिग्री कॉलेज के पास प्रस्तावित 40 एमएलडी फ्लड वाटर पंपिंग स्टेशन और अन्य कार्यों के बजट की वित्तीय स्वीकृति पर स्थिति स्पष्ट न होने पर वित्त सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. ऐसा न करने पर उन्हें अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की है. उस दिन विशेषज्ञ टीम की प्रारंभिक चर्चा की रिपोर्ट और नगर निगम की कार्रवाई रिपोर्ट पेश की जाएगी.
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