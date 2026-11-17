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जलभराव मामले में हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी; कहा- "चिह्नित नालों की सफाई तीन दिनों के भीतर कराएं"

इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शहर में जलभराव और बदहाल ड्रेनेज व्यवस्था के मामले में सुनवाई करते हुए लाउदर रोड, मोतीलाल नेहरू रोड जंक्शन (दीनदयाल उपाध्याय चौराहा अंडरपास के पास) और जवाहरलाल नेहरू रोड के किनारे स्थित नालों में सिल्ट जमा होने पर नाराजगी जताई.

कोर्ट ने इन नालों की सफाई अगले तीन दिनों के भीतर युद्धस्तर पर पूरी कर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इस मामले में नगर आयुक्त की कार्यप्रणाली को बेहद लापरवाह करार देते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि चिह्नित नालों की सफाई तीन दिनों के भीतर नहीं की गई तो अगली सुनवाई को नगर आयुक्त को न्यायालय में हाजिर होना होगा. यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार एवं न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने दिया है.

कोर्ट ने नालों के ऊपर स्थानीय निवासियों द्वारा डाले गए स्थायी स्लैब हटाने में देरी पर भी फटकार लगाई. साथ ही आदेश दिया कि एक पखवाड़े (15 दिन) के भीतर नालों पर किए गए सभी स्थायी अतिक्रमण हटाए जाएं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, सार्वजनिक भूमि या नालों पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जा सकती. निवासियों को अपने घर तक आने-जाने के लिए केवल एक ही स्लैब रखने की अनुमति होगी. कोर्ट ने बिना ठोस योजना के सड़कें खोदने और पाइप बिछाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में नगर निगम की सहायता के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है. यह टीम शहर की स्थलाकृति (टोपोग्राफी), पानी के बहाव और मौसम विभाग से पिछले 10 वर्षों के बारिश के आंकड़ों का अध्ययन करेगी.