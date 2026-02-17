ETV Bharat / state

खटीमा व्यापार मंडल चुनाव: HC ने राज्य सरकार, एसडीएम समेत अन्य को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

खटीमा व्यापार मंडल के चुनाव में मतगणना रोकने व मत पेटियों को सील करने पर हाईकोर्ट ने सरकार, एसडीएम समेत अन्य को नोटिस जारी किया.

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट (Photo-ETV Bharat)
Published : February 17, 2026 at 9:16 AM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के खटीमा के प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव में हुए हंगामे के बाद एसडीएम द्वारा मतगणना रोकने व मत पेटियों को सील करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति पंकज की एकलपीठ ने एसडीएम समेत अन्य को नोटिस जारी करने के साथ ही राज्य सरकार से 25 मार्च 2026 तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं. मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 मार्च की तिथि नियत की है.

उत्तराखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान याचिककर्ता की तरफ से कहा गया कि चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना अंतिम चरण में थी, तबी उसे बीच में रोक दिया गया. एसडीएम ने अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया है, जो कि नियमावली के विरुद्ध है. मामले के अनुसार खटीमा व्यापार मंडल अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अमन अरोड़ा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि खटीमा व्यापार मंडल की मतगणना के दौरान एसडीएम खटीमा द्वारा मतगणना स्थल पर आकर मतगणना को रोक दिया गया. साथ ही मतपेटियों को सील कर मतगणना स्थल के कमरों को भी सील कर दिया गया. याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि जल्द से जल्द खटीमा में हुए प्रांतीय उद्योग मंडल चुनावों के मतपत्रों की गणना कर परिणाम घोषित किए जाए.

गौर हो कि खटीमा में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल चुनाव हंगामे एवं राजनीति की भेट चढ़ गया था. तमाम लोगों ने इस दौरान चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था. साथ ही लोगों ने मतगणना स्थल पर देर रात तक हंगामा किया. जिसके बाद उपजिलाधिकारी, कोतवाल समेत भारी पुलिस फोर्स ने किसी तरह हंगामे को शांत कराया था. हंगामे के दरमियान बीजेपी कांग्रेस आमने-सामने आ गए थे और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने लगा. हंगामे के बाद प्रशासन के निर्देश पर चुनाव समिति द्वारा मतगणना को रोक दिया गया. वहीं चुनाव अधिकारियों ने अग्रिम निर्णय के बाद ही मतगणना कराए जाने की बात कही थी. व्यापार मंडल चुनाव को लेकर क्षेत्र में खूब राजनीति हुई.

