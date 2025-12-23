ETV Bharat / state

पेसा से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई, सरकार ने की समय की मांग, अगली तारीख तय

झारखंड हाईकोर्ट में पेसा से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. इसमें सरकार ने और समय की मांग की है.

झारखंड हाईकोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 23, 2025

रांची: पेसा नियमावली से जुड़ी अवमानना याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ में सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार सशरीर उपस्थित रहे. सचिव की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पेसा नियमावली का प्रारूप तैयार हो चुका है. मसौदे को कैबिनेट के समक्ष भेज दिया गया है. इसको कभी भी कैबिनेट में पेश किया जा सकता है. सरकार की ओर से दलील पेश करने के बाद समय की मांग की गई. खंडपीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 13 जनवरी 2026 निर्धारित की है.

दरअसल, 18 दिसंबर को पिछली सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने नियमावली लागू नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई थी. अदालत ने पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार को 23 दिसंबर को तय सुनवाई के दौरान टाइम फ्रेम करने को कहा था. तब सरकार की ओर से बताया गया था कि मामला कैबिनेट को भेजा जा चुका है. याचिकाकर्ता की ओर से अभिषेक रॉय, दलील पेश की.

बालू और लघु खनिज के आवंटन पर रोक जारी

बता दें कि पेसा नियमावली लागू नहीं होने पर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई है. खंडपीठ ने 9 सितंबर को राज्य में बालू और लघु खनिज के आवंटन पर रोक लगा दिया था. राज्य सरकार की ओर से 4 दिसंबर को रोक को हटाने का दोबारा आग्रह किया गया था लेकिन खंडपीठ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था. पूर्व की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने विभागीय सचिव से पूछा था कि जनहित याचिका में आदेश पारित हुए 13 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी अब तक पेसा नियमावली लागू क्यों नहीं की गयी है.

हाईकोर्ट में पेसा की सुनवाई
पेसा नियमावली
झारखंड हाईकोर्ट
बालू और लघु खनिज आवंटन
PESA IN JHARKHAND HC

