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देहरादून प्रस्तावित बिंदाल रिस्पना एलिवेटेड प्रोजेक्ट, आज HC में हुई अहम सुनवाई

देहरादून प्रस्तावित बिंदाल रिस्पना एलिवेटेड प्रोजेक्ट को लेकर हाईकोर्ट में दो याचिका पहले भी दायर है. सभी को एक साथ सुना जाएगा.

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उत्तराखंड हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 2, 2026 at 8:28 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज राज्य सरकार की तरफ से प्रस्तावित बिंदाल रिस्पना फोर लाइन एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को लेकर सुनवाई है. इस प्रोजेक्ट की जद में आ रहे लोगों की भूमि को अधिग्रहण करने को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी.

मामले की सुनवाई करते हुए मुख़्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाधयाय की खण्डपीठ ने कोर्ट की रजिस्ट्री को निर्देश दिए हैं कि इसी सम्बन्ध में दो अन्य जनहित याचिकाएं पूर्व में दायर हो चुकी हैं, उनको भी इसी के साथ सूचीबद्ध करें. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई हेतु 15 अप्रैल की तिथि नियत की है.

मामले के अनुसार देहरादून निवासी अनूप नौटियाल ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार देहरादून शहर को जाम मुक्त कराने के लिए बिंदाल रिस्पना फोर लाइन एलिवेटेड प्रोजेक्ट बना रही है. जिसका रोडमैप भी बन चुका है. इसको बनाने के लिए उनकी भूमि का अधिग्रहण भी हो रहा है. डिमार्केशन की प्रक्रिया भी जारी कर दी है.

अनूप नौटियाल का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से कई लोगों के घर और भूमि जाने के साथ-साथ पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचेंगा, जिससे दैवीय आपदा भी आ सकती है. क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट की भार क्षमता यहां की भूमि सहन नहीं कर सकती है.

जनहित याचिका में यह भी कहा कि इस प्रोजेक्ट बनने से कई लोग भूमि विहीन हो जाएंगे, उनके ऊपर रोजी रोटी का संकट उतपन्न हो जाएगा. यही नहीं इसके बनने से पर्यावरण पर भी असर पड़ेगा. नदियों का प्रवाह प्रभावित होगा. अगर सरकार बनाना ही चाहती है तो अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर बनाया जाए. स्थानीय लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाय, न की पर्यटकों की यात्रा का समय कम करने का, जबकि राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि अभी मामले का रोड मैप तैयार हुआ है. इसको लेकर दो मामले कोर्ट में पहले भी दायर हो चुके हैं.

तराई बीज विकास निगम से कंपनी सचिव पद से सेवानिवृत्त: वहीं एक और मामले में भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने राजेश कुमार निगम की याचिका का निस्तारण करते हुए विभाग से उनके देयकों के भुगतान करने के लिए 6 माह के भीतर निर्णय लेने को कहा है.

दरअसल, याचिकाकर्ता वर्ष 2017 में सेवानिवृत्त हुए थे. उन्होंने अपनी ग्रेच्युटी की शेष राशि 18% ब्याज और एसीपी के बकाया भुगतान की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था. इससे पूर्व न्यायालय ने 14 जून 2024 को एक अन्य याचिका में याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए निगम द्वारा ग्रेच्युटी और अन्य लाभों को रोकने को अवैध घोषित किया था.

निगम ने पूर्व में यह तर्क दिया था कि वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के कारण भुगतान रोका गया था, जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया था. न्यायालय का स्पष्ट मत था कि कानून का शासन सर्वोपरि है और वित्तीय हानि के आधार पर कानूनी देयताओं को नहीं रोका जा सकता.

​ताजा सुनवाई के दौरान तराई बीज विकास निगम के वकील ने अदालत को सूचित किया कि याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी के रूप में 10 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं, जो उनके अनुसार लागू नीति के तहत अधिकतम सीमा है.

साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि वर्ष 2011-2013 के एसीपी लाभ के संबंध में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निर्णय ले लिया है और देय राशि का भुगतान छह सप्ताह के भीतर अंतिम आदेश पारित कर दिया जाएगा. न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मामले के तथ्यों को देखते हुए याचिका का निपटारा कर दिया.

न्यायालय ने याचिकाकर्ता को शेष बकाया राशि के लिए दो सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन देने की स्वतंत्रता दी है. इसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी को कानून के अनुसार छह सप्ताह के भीतर उक्त अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है.

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