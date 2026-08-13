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कोर्ट में धारीवाल व संधू ने कहा-सरकार ने अभियोजन वापस ली है तो आगे केस नहीं चला सकते

राजस्थान हाईकोर्ट. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल व तत्कालीन एसीएस जीएस संधू सहित अन्य पूर्व अफसरों से जुडे़ प्रदेश के चर्चित एकल पट्टा मामले में गुरुवार को एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा की एकलपीठ में बहस हुई. वहीं, राज्य सरकार की बहस अधूरी रहने के कारण मामले में अब शुक्रवार को सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री शांति धारीवाल व जीएस संधू की ओर से कहा कि जब राज्य सरकार ने एक बार मामले में दी गई अभियोजन को वापस ले लिया है तो बाद में वह केस को आगे नहीं चला सकती. इस मामले में राज्य सरकार को ना तो राजस्व की हानि हुई है और ना ही कोई लेन-देन हुआ है. जवाब में राज्य सरकार की ओर से एएजी शिवमंगल शर्मा की ओर से बहस आरंभ की गई, लेकिन अदालती समय समाप्त होने के कारण राज्य सरकार की बहस शुक्रवार को तय की है.