कोर्ट में धारीवाल व संधू ने कहा-सरकार ने अभियोजन वापस ली है तो आगे केस नहीं चला सकते
राजस्थान हाईकोर्ट में एकल पट्टा प्रकरण में सुनवाई हुई.
Published : August 13, 2026 at 9:11 PM IST
जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल व तत्कालीन एसीएस जीएस संधू सहित अन्य पूर्व अफसरों से जुडे़ प्रदेश के चर्चित एकल पट्टा मामले में गुरुवार को एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा की एकलपीठ में बहस हुई. वहीं, राज्य सरकार की बहस अधूरी रहने के कारण मामले में अब शुक्रवार को सुनवाई होगी.
सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री शांति धारीवाल व जीएस संधू की ओर से कहा कि जब राज्य सरकार ने एक बार मामले में दी गई अभियोजन को वापस ले लिया है तो बाद में वह केस को आगे नहीं चला सकती. इस मामले में राज्य सरकार को ना तो राजस्व की हानि हुई है और ना ही कोई लेन-देन हुआ है. जवाब में राज्य सरकार की ओर से एएजी शिवमंगल शर्मा की ओर से बहस आरंभ की गई, लेकिन अदालती समय समाप्त होने के कारण राज्य सरकार की बहस शुक्रवार को तय की है.
पढ़ेंः एकल पट्टा प्रकरणः राज्य सरकार ने कहा, 'पूर्व अफसरों की याचिका चलने योग्य नहीं'
अदालत ने यह निर्देश पूर्व मंत्री शांति धारीवाल व अन्य की रिवीजन याचिकाओं पर दिया. पिछली सुनवाई पर राज्य सरकार ने कहा था कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अभियोजन मंजूरी वापस लेने के संबंध में कार्रवाई करने का अधिकार राज्य सरकार को ही है. यह मामला राज्य सरकार व अदालत के बीच का है और इसमें आरोपियों को रिवीजन दायर करने का अधिकार नहीं है. उनकी रिवीजन याचिकाएं चलने योग्य नहीं हैं. इस मामले में शहर की एसीबी मामलों की विशेष कोर्ट ने 23 जनवरी के आदेश से एसीबी को मामले में अग्रिम अनुसंधान करने की छूट दी थी. कोर्ट ने यह निर्देश एसीबी के इस संबंध में दायर किए गए प्रार्थना पत्र पर दिए थे.