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वर्षों से कब्जा, कोर्ट का समझौता और म्यूटेशन भी नहीं बचा पाए आदिवासी जमीन पर दावा, झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

रांची: आदिवासी रैयती जमीन से जुड़े एक अहम मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि सिर्फ लंबे समय तक जमीन पर कब्जा रहने, पुराने मुकदमे में समझौता होने या राजस्व रिकॉर्ड में नाम चढ़ जाने से जमीन पर कानूनी अधिकार साबित नहीं हो जाता. खासकर जब जमीन CNT एक्ट के संरक्षण में आती हो और उसका लेनदेन कानून के प्रावधानों के खिलाफ हुआ हो, तो बाद की प्रक्रियाएं भी उस लेनदेन को वैध नहीं बना सकती.

जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट का बड़ा फैसला

मामला पूर्वी सिंहभूम जिले के एमजीएम थाना क्षेत्र के गौर डांगा मौजा की जमीन से जुड़ा है. न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने अनंता गौर उर्फ अनंत कुमार प्रधान की रिट याचिका खारिज करते हुए राजस्व अधिकारियों के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसके तहत जमीन को आदिवासी रैयत के पक्ष में बहाल करने का निर्देश दिया गया था. झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने फैसले की जानकारी दी है.

धारा 71-A के तहत जमीन बहाली का मामला

विवादित जमीन को लेकर भूमि सुधार उप समाहर्ता, दालभूम, जमशेदपुर के यहां CNT एक्ट की धारा 71-A के तहत भूमि बहाली का मामला दायर किया गया था. 29 जून 2006 को पारित आदेश में इस वाद को स्वीकार करते हुए जमीन को प्रतिवादी संख्या-5 ममता सिंह मुंडा के पक्ष में बहाल करने का आदेश दिया गया.

इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने SAR अपील दाखिल की, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली. इसके बाद SAR रिवीजन किया गया, वह भी खारिज हो गया. आखिरकार याचिकाकर्ताओं ने इन सभी आदेशों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

1967 से कब्जे का दिया गया हवाला