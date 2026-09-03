वर्षों से कब्जा, कोर्ट का समझौता और म्यूटेशन भी नहीं बचा पाए आदिवासी जमीन पर दावा, झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि सालों से जमीन पर कब्जे से कानूनी अधिकार साबित नहीं हो जाता. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : September 3, 2026 at 5:43 PM IST
रांची: आदिवासी रैयती जमीन से जुड़े एक अहम मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि सिर्फ लंबे समय तक जमीन पर कब्जा रहने, पुराने मुकदमे में समझौता होने या राजस्व रिकॉर्ड में नाम चढ़ जाने से जमीन पर कानूनी अधिकार साबित नहीं हो जाता. खासकर जब जमीन CNT एक्ट के संरक्षण में आती हो और उसका लेनदेन कानून के प्रावधानों के खिलाफ हुआ हो, तो बाद की प्रक्रियाएं भी उस लेनदेन को वैध नहीं बना सकती.
जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट का बड़ा फैसला
मामला पूर्वी सिंहभूम जिले के एमजीएम थाना क्षेत्र के गौर डांगा मौजा की जमीन से जुड़ा है. न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने अनंता गौर उर्फ अनंत कुमार प्रधान की रिट याचिका खारिज करते हुए राजस्व अधिकारियों के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसके तहत जमीन को आदिवासी रैयत के पक्ष में बहाल करने का निर्देश दिया गया था. झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने फैसले की जानकारी दी है.
धारा 71-A के तहत जमीन बहाली का मामला
विवादित जमीन को लेकर भूमि सुधार उप समाहर्ता, दालभूम, जमशेदपुर के यहां CNT एक्ट की धारा 71-A के तहत भूमि बहाली का मामला दायर किया गया था. 29 जून 2006 को पारित आदेश में इस वाद को स्वीकार करते हुए जमीन को प्रतिवादी संख्या-5 ममता सिंह मुंडा के पक्ष में बहाल करने का आदेश दिया गया.
इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने SAR अपील दाखिल की, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली. इसके बाद SAR रिवीजन किया गया, वह भी खारिज हो गया. आखिरकार याचिकाकर्ताओं ने इन सभी आदेशों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
1967 से कब्जे का दिया गया हवाला
हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से मुख्य रूप से यह दलील दी गई कि, उनका जमीन पर लंबे समय से शांतिपूर्ण और वास्तविक कब्जा है. उनका कहना था कि वे 1967 से जमीन पर काबिज हैं. अपने दावे के समर्थन में उन्होंने 1967 में दायर टाइटल सूट संख्या 791/1967 में हुए समझौते का भी हवाला दिया. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि उस समझौते के बाद राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम म्यूटेशन किया गया और जमीन का लगान भी स्वीकार किया जाता रहा.
हाईकोर्ट ने नहीं माना यह तर्क
अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया. हाईकोर्ट ने माना कि किसी आदिवासी रैयती जमीन से जुड़ा लेनदेन यदि CNT एक्ट के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो केवल अदालत में हुआ समझौता उस लेनदेन को कानूनी नहीं बना सकता. पुराने मुकदमे में समझौता हो जाना अपने आप में ऐसा अधिकार पैदा नहीं करता, जो CNT एक्ट के खिलाफ किए गए लेन-देन को वैध ठहरा दे.
इस मामले में राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने और लगान स्वीकार किए जाने का भी हवाला दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले का अहम पहलू यह है कि म्यूटेशन या राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना अपने आप में वैध मालिकाना हक की गारंटी नहीं है.
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