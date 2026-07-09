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लैब टेक्नीशियनों के समान वेतन मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई, अन्य समकक्ष पदों के बराबर वेतन देने के आदेश

लैब टेक्नीशियन के समान वेतन की मांग पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि समान वेतनमान से वंचित रखना उचित नहीं है.

Uttarakhand High Court
उत्तराखंड हाईकोर्ट (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 9, 2026 at 10:12 AM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत लैब टेक्नीशियन को अन्य समकक्ष पदों के समान वेतनमान देने के आदेश दिए हैं. न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने कुसुम रावत व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य तथा कई अन्य संबद्ध याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए लैब टेक्नीशियननों को एक्स-रेटेक्नीशियन और डेंटल हाइजीनिस्ट के समान वेतनमान देने के आदेश जारी किए हैं. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि समान विभाग और समान प्रकृति के कार्य होने के बावजूद याचियों को उच्च वेतनमान से वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है.

यह मामला मुख्य रूप से लैब टेक्नीशियन के वेतन ग्रेड में विसंगति से जुड़ा हुआ था. याचियों का तर्क था कि विभाग में कार्यरत अन्य तकनीशियनों और डेंटल हाइजीनिस्टों का वेतनमान पूर्व में ही संशोधित कर ₹9,300-34,800 (ग्रेड पे ₹4200) कर दिया गया था, जबकि लैब टेक्नीशियन को इस अपग्रेडेशन का लाभ नहीं दिया गया. उच्च न्यायालय ने इस मामले को 'पवन कश्यप' और 'माधव प्रसाद डोभाल' के पूर्ववर्ती मामलों में दिए गए निर्णयों के समान माना, जिसमें कोर्ट ने पहले ही समान लाभ देने की पुष्टि की थी और राज्य सरकार की विशेष अपीलों को खारिज कर दिया था.

कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी याचियों को 15 अप्रैल 2010 से प्रभावी रूप से ₹9,300-34,800 (ग्रेड पे ₹4200) का उन्नत वेतनमान और उससे जुड़े लाभ प्रदान किए जाएं. उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के दो महीने के भीतर पूरी प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से संपन्न करने की समय-सीमा भी निर्धारित की है.

डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन की रिट खारिज: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टीएचडीसी डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन और अन्य द्वारा दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है. यह याचिका भारत सरकार द्वारा 11 जून 2026 को जारी उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसके तहत टीएचडीसीआईएल और नीपको के निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया गया था. याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह निर्देश देने की मांग की थी कि विनिवेश के बाद उनके स्थायी कर्मचारियों के रोजगार हितों और सेवा शर्तों की रक्षा की जाए, क्योंकि पुनर्गठन के तहत निदेशक (तकनीकी), निदेशक (कार्मिक) और निदेशक (वित्त) के तीन पदों को समाप्त कर दिया गया था.

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