परवेश वर्मा के सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई टली, 25 अगस्त को अगली सुनवाई
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने परवेश वर्मा की ओर से आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई टाल दिया है.
Published : August 18, 2026 at 3:03 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा की ओर से आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले की सुनवाई टाल दिया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने सौरभ भारद्वाज की ओर से पेश वकील के आग्रह के बाद 25 अगस्त को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.
सुनवाई के दौरान सौरभ भारद्वाज की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें याचिका की संपूर्ण प्रति मिली है कि नहीं, इसे वेरिफाई करने के लिए समय चाहिए. उसके बाद कोर्ट ने 25 अगस्त को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया. इसके पहले 8 अगस्त को कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को नोटिस जारी किया था. परवेश वर्मा ने 4 जुलाई को अपना बयान दर्ज कराया था. उन्होंने अपने बयान में कहा था कि सौरभ भारद्वाज ने उनके और उनके परिवार की छवि को खराब करने के लिए झूठे आरोप लगाए. उन्होंने कहा था कि सौरभ भारद्वाज ने झूठा आरोप लगाया था कि परवेश वर्मा ने बतौर मंत्री अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अपने कथित सहयोगी को लगभग पांच सौ करोड़ रुपये के एक निजी स्कूल ट्रस्ट में ट्रस्टी नियुक्त किया.
Defamation case against AAP leader Saurabh Bhardwaj | Delhi's Rouse Avenue court has adjourned the hearing of the defamation complaint filed by Delhi Minister Parvesh Verma. The counsel for AAP leader Saurabh Bhardwaj sought time to argue on the point of cognizance of the…— ANI (@ANI) August 18, 2026
परवेश वर्मा ने आपराधिक मानहानि याचिका में कहा है कि सौरभ भारद्वाज ने 15 और 16 मई को उन्हें बदनाम करने की नीयत से ट्वीट किया. याचिका में कहा गया है कि सौरभ भारद्वाज ने झूठा आरोप लगाया था कि परवेश वर्मा ने बतौर मंत्री अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अपने कथित सहयोगी को लगभग पांच सौ करोड़ रुपये के एक निजी स्कूल ट्रस्ट में ट्रस्टी नियुक्त किया. याचिका में कहा गया है कि सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा था कि परवेश वर्मा ने स्कूल के कर्मचारियों के पक्ष में काम किया जो पॉक्सो केस में आरोपी हैं. परवेश वर्मा ने कहा है कि सौरभ भारद्वाज के ये पोस्ट समाज की नजरों में उनकी छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए की.
बता दें कि इसी मामले में परवेश वर्मा ने सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दीवानी मानहानि का केस दायर किया है. हाईकोर्ट में दाखिल दीवानी मानहानि याचिका में परवेश वर्मा ने सौरभ भारद्वाज से पांच करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है.
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