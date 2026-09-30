ETV Bharat / state

32 साल की नौकरी के बाद भी नहीं मिली पेंशन, पटना हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

32 साल की नौकरी के बाद भी पेंशन नहीं देने पर पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की. रिपोर्ट- आनंद वर्मा

PATNA HIGH COURT
पटना हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 30, 2026 at 5:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग (समस्तीपुर) में चार दशकों तक सेवा देने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रिटायर्ड होने के बाद नया कर्मचारी करार देने पर राज्य सरकार के रवैये पर सख्त नाराजगी जताई है. जस्टिस कुमार मनीष की एकल पीठ ने राज्य सरकार की दलीलों को रद्द करते हुए विभाग के आदेशों को रद्द कर दिया तथा तीन महीने के भीतर नियमानुकूल पेंशन और वेतन संरक्षण पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

क्या है मामला?
​पूर्वी चंपारण निवासी विपिन कुमार वर्मा को 16 जून 1980 को जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर में टाइपस्ट के पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया था. लगभग 32 वर्षों की निरंतर सेवा के बाद 5 दिसंबर 2012 को विभाग ने उन्हें निम्न वर्गीय लिपिक के रूप में नियमित तो किया, लेकिन इसे एक नयी नियुक्ति मान लिया.

नई नियुक्ति में घट गया मूल वेतन
इस निर्णय से उनका मूल वेतन ₹9,840 से घटकर ₹7,730 हो गया, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. इसके अलावे नवंबर 2019 में सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनकी 1980 से 2012 तक की 32 साल की सेवा को शून्य मानते हुए पेंशनरी लाभों से वंचित कर दिया गया.

सरकार के अधिवक्ता की दलील
उच्च न्यायालय में बिहार सरकार का पक्ष रखते हुए राज्य के अधिवक्ता ने विभाग के निर्णय का बचाव किया. सरकारी वकील ने परिपत्र का हवाला देते हुए कहा कि दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गई सेवा को किसी भी सरकारी प्रयोजन या पेंशन के लिए सेवा अवधि नहीं माना जा सकता. उन्होंने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने 2012 में बिना शर्त नयी नियुक्ति स्वीकार की थी, अतः अब वे पुरानी सेवा अवधि जोड़ने का दावा नहीं कर सकते.

अदालत ने खारिज की दलील
​जस्टिस कुमार मनीष ने राज्य सरकार और समस्तीपुर के मुख्य अभियंता के इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया. अदालत ने सरकार के इस दोहरे रवैये पर कड़े शब्दों में कहा कि राज्य कोई बाज़ार का व्यापारी नहीं, बल्कि एक संवैधानिक नियोक्ता है. वह सार्वजनिक कार्यों को पूरा करने वाले कर्मचारियों की पीठ पर बजट का संतुलन नहीं बना सकता.

समानता के अधिकार का उल्लंघन
अदालत ने पाया कि समस्तीपुर अंचल में ही याचिकाकर्ता से कनिष्ठ (जूनियर) कर्मचारियों, जैसे महेश राय, दिलीप कुमार राय और बिपिन कुमार सिंह को 1988 से काल्पनिक नियमितीकरण और पेंशन का लाभ दिया गया, जबकि विपिन कुमार वर्मा को इससे वंचित रखा गया. कोर्ट ने कहा, 'यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता के अधिकार) का खुला उल्लंघन है'.

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ​40 साल की सेवा को मिटाना असंवैधानिक हैं. सुप्रीम कोर्ट के धर्म सिंह (2025) तथा भीखनी देवी (2026) मामलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि दशकों तक लगातार काम लेने के बाद कर्मचारी को अंतिम समय में अस्थाई बताकर सड़क पर छोड़ देना कतई स्वीकार्य नहीं है.

3 महीने के भीतर दें पेशन
हाईकोर्ट ने समस्तीपुर के मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा जारी उन आदेशों को रद्द कर दिया, जिनके तहत वेतन संरक्षण और पुरानी सेवा जोड़ने का दावा खारिज किया गया था. कोर्ट ने मुख्य अभियंता एवं संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि वे 3 महीने के भीतर याचिकाकर्ता की पेंशन, बिहार सेवा संहिता के नियम-78 के तहत वेतन संरक्षण और पुरानी सेवा अवधि की गणना पर एक स्पष्ट और तर्कसंगत आदेश पारित करें.

ये भी पढ़ें: '​पेंशन कोई खैरात नहीं', पटना हाईकोर्ट ने अपनाया सख्त रुख

TAGGED:

पटना हाईकोर्ट
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पेंशन
जल संसाधन विभाग
PENSION FOR CLASS FOURTH EMPLOYEES
PATNA HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.