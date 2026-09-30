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32 साल की नौकरी के बाद भी नहीं मिली पेंशन, पटना हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

पटना हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

पटना: बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग (समस्तीपुर) में चार दशकों तक सेवा देने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रिटायर्ड होने के बाद नया कर्मचारी करार देने पर राज्य सरकार के रवैये पर सख्त नाराजगी जताई है. जस्टिस कुमार मनीष की एकल पीठ ने राज्य सरकार की दलीलों को रद्द करते हुए विभाग के आदेशों को रद्द कर दिया तथा तीन महीने के भीतर नियमानुकूल पेंशन और वेतन संरक्षण पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है.

क्या है मामला?

​पूर्वी चंपारण निवासी विपिन कुमार वर्मा को 16 जून 1980 को जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर में टाइपस्ट के पद पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्त किया गया था. लगभग 32 वर्षों की निरंतर सेवा के बाद 5 दिसंबर 2012 को विभाग ने उन्हें निम्न वर्गीय लिपिक के रूप में नियमित तो किया, लेकिन इसे एक नयी नियुक्ति मान लिया. नई नियुक्ति में घट गया मूल वेतन

इस निर्णय से उनका मूल वेतन ₹9,840 से घटकर ₹7,730 हो गया, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. इसके अलावे नवंबर 2019 में सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनकी 1980 से 2012 तक की 32 साल की सेवा को शून्य मानते हुए पेंशनरी लाभों से वंचित कर दिया गया. सरकार के अधिवक्ता की दलील

उच्च न्यायालय में बिहार सरकार का पक्ष रखते हुए राज्य के अधिवक्ता ने विभाग के निर्णय का बचाव किया. सरकारी वकील ने परिपत्र का हवाला देते हुए कहा कि दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गई सेवा को किसी भी सरकारी प्रयोजन या पेंशन के लिए सेवा अवधि नहीं माना जा सकता. उन्होंने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने 2012 में बिना शर्त नयी नियुक्ति स्वीकार की थी, अतः अब वे पुरानी सेवा अवधि जोड़ने का दावा नहीं कर सकते. अदालत ने खारिज की दलील

​जस्टिस कुमार मनीष ने राज्य सरकार और समस्तीपुर के मुख्य अभियंता के इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया. अदालत ने सरकार के इस दोहरे रवैये पर कड़े शब्दों में कहा कि राज्य कोई बाज़ार का व्यापारी नहीं, बल्कि एक संवैधानिक नियोक्ता है. वह सार्वजनिक कार्यों को पूरा करने वाले कर्मचारियों की पीठ पर बजट का संतुलन नहीं बना सकता.