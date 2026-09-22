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बायोमेडिकल कचरा के डिस्पोजल पर सुनवाई टली, हाईकोर्ट ने सभी DM से मांगी है रिपोर्ट

पटना: बायो मेडिकल वेस्ट (अस्पतालों का कूड़ा कचरा) के डिस्पोजल (निस्तारण) ठीक ढंग से नहीं करने के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है. चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव की खंडपीठ ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी. अब इस मामले में अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी.

हाईकोर्ट में सुनवाई टली

पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि लगभग सभी जिलों में इससे संबंधित कानून के अनुसार काम हो रहे हैं. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.

पिछली सुनवाई में अदालत ने राज्य के विभिन्न जिलों और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था लेकिन अब मामले में सुनवाई टल गई है.

क्या बोले याचिकाकर्ता?

याचिकाकर्ता विकास चन्द्र उर्फ गुडडु बाबा ने कोर्ट को बताया था कि कोर्ट के आदेश के बाद दस जिलों से ही इस संदर्भ में रिपोर्ट आई थी. साथ ही बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी की गई कार्रवाईयों का ब्यौरा दिया लेकिन हलफनामा दायर नहीं किया था.