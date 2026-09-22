बायोमेडिकल कचरा के डिस्पोजल पर सुनवाई टली, हाईकोर्ट ने सभी DM से मांगी है रिपोर्ट
बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण को लेकर पटना उच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई फिलहाल टल गई है. रिपोर्ट- आनंद वर्मा
Published : September 22, 2026 at 1:22 PM IST
पटना: बायो मेडिकल वेस्ट (अस्पतालों का कूड़ा कचरा) के डिस्पोजल (निस्तारण) ठीक ढंग से नहीं करने के मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है. चीफ जस्टिस वी कामेश्वर राव की खंडपीठ ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी. अब इस मामले में अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी.
हाईकोर्ट में सुनवाई टली
पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि लगभग सभी जिलों में इससे संबंधित कानून के अनुसार काम हो रहे हैं. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.
पिछली सुनवाई में अदालत ने राज्य के विभिन्न जिलों और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था लेकिन अब मामले में सुनवाई टल गई है.
क्या बोले याचिकाकर्ता?
याचिकाकर्ता विकास चन्द्र उर्फ गुडडु बाबा ने कोर्ट को बताया था कि कोर्ट के आदेश के बाद दस जिलों से ही इस संदर्भ में रिपोर्ट आई थी. साथ ही बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी की गई कार्रवाईयों का ब्यौरा दिया लेकिन हलफनामा दायर नहीं किया था.
कोर्ट ने सभी बचे जिलों और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दो सप्ताह में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था. अदालत ने पिछली सुनवाई में राज्य सरकार के जिलों व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्रवाईयों का ब्यौरा देने का आदेश दिया था.
सभी DM से मांगी है रिपोर्ट
पिछली सुनवाई में न्यायालय ने तमाम जिलों के डीएम से इस तरह के अस्पतालों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था. साथ ही बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बताने को कहा था कि ऐसे कितने अस्पतालों को नोटिस दे कर क्या कार्रवाई की गई हैं?
"राज्य में ऐसे कई छोटे बडे अस्पताल व नर्सिंग होम हैं, जो नियमों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं. इससे बड़े पैमाने प्रदूषण फैलता है, जो आम नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो रहा है."- विकास चन्द्र उर्फ गुडडू बाबा, याचिकाकर्ता
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