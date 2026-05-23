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BJP-RSS पर कथित अपमानजनक बयान मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग पर सुनवाई टली

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट में आज बीजेपी और आरएसएस के बारे में कथित अपमानजनक बयान के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से ट्रायल कोर्ट के इनकार करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टल गई है. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को करने का आदेश दिया.

मल्लिकार्जुन खड़गे पर एफआआईआर दर्ज करने की मांग

बता दें कि इसके पहले याचिकाकर्ता रविंद्र गुप्ता की ओर से पेश वकील गगन गांधी ने दलीलें रखी थी. उन्होंने कहा था कि याचिकाकर्ता आरएसएस का सदस्य होने के नाते मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों से आहत है. उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे पर एफआआईआर दर्ज करने की मांग की.

मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से 20 मार्च को जवाब दाखिल किया गया गया था. इस मामले में तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था जिसके बाद याचिकाकर्ता रविंदर गुप्ता ने सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

राऊज एवेन्यू स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दायर

कोर्ट ने 29 जनवरी को खड़गे को नोटिस जारी किया था. दरअसल 13 दिसंबर 2024 को तीस हजारी कोर्ट के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया था. मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के सांसद हैं इसलिए उनके खिलाफ अब राऊज एवेन्यू स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की गई है.