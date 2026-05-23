ETV Bharat / state

हांसी कोर्ट और जिला सचिवालय परिसर में गंदगी का अंबार, समय से उठान नहीं होना बना परेशानी का कारण

हांसी जिला सचिवालय परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है. शहर के अन्य इलाके में सफाई का सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है.

Heaps of Filth in Hansi
हांसी जिला सचिवालय में गंदगी का अंबार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 23, 2026 at 8:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हांसी: जिला सचिवालय और स्थानीय कोर्ट परिसर में सफाई व्यवस्था की हालत बदहाल नजर आ रही है. कचरे का समय पर उठान नहीं होने के कारण कूड़े के ढेर लगा हुआ है, जिससे आम लोगों और कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. जहां न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था संचालित होती है, वहीं सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई दिखाई दे रही है. परिसर में फैली गंदगी और बदबू से यह साफ जाहिर होता है कि जिम्मेदार विभाग इस ओर गंभीर नहीं हैं.

Heaps of Filth in Hansi
हांसी नगर परिषद के इलाके में सफाई का हाल (ETV Bharat)

जिले के सभी बड़े अधिकारी बैठते हैं इस परिसर में: आपको इन तस्वीरों में जिले के स्थानीय लघु सचिवालय और कोर्ट के बीच की सड़क पर पड़ा यह कूड़े के ढेर आप साफ देख सकते हैं. अब गंदगी और रखरखाव की कमी के चलते अव्यवस्था का बोलबाला है. लघु सचिवालय में उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, एसडीएम, एसपी जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय हैं. यहां रोजाना जिले भर से हजारों नागरिक अपने कार्यों के लिए आते हैं. काफी दिनों से सफाई नहीं हुई है. कूड़े के ढेर लगे हुए हैं.

हांसी जिला सचिवालय परिसर में गंदगी का हाल (ETV Bharat)

कोर्ट परिसर के पास साफ-सफाई का अभावः कोर्ट परिसर और वकीलों के चैंबरों के आसपास भी हालात खराब है. ऐसे में आम जनता और कर्मचारियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है. जब जिला सचिवालय और कोर्ट परिसर की यह स्थिति है तो शहर की सफाई व्यवस्था का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.

Heaps of Filth in Hansi
हांसी नगर परिषद के इलाके में सफाई का हाल (ETV Bharat)

गंदगी से बीमारी फैलने का खतराः एडवोकेट मलकीत सिंह और एडवोकेट ललित का कहना है कि "जब जिला सचिवालय और कोर्ट जैसे महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों की यह स्थिति है, तो शहर की सफाई व्यवस्था का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है. प्रशासन से जल्द कचरा उठान और नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए. कोर्ट और लघु सचिवालय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए यहां प्रतिदिन गहन सफाई अभियान चलाया जाए. यहां गंदगी के कारण बदबू आने से बीमारी फैलने का भी भय रहता है."

Heaps of Filth in Hansi
हांसी के सरकारी कार्यालय परिसर में गंदगी का नजारा (ETV Bharat)

सफाई व्यवस्था के लिए टेंडर जल्दः इस मामले को लेकर हांसी के एडीसी लक्षित सरीन ने बताया कि "जल्द ही सफाई व्यवस्था को लेकर टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी और व्यवस्था को दुरुस्त करवाया जाएगा, ताकि लोगों को बेहतर सफाई सुविधा मिल सके."

ये भी पढ़ें-हरियाणा में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी, हांसी में प्रशासन और हड़ताली कर्मियों के बीच झड़प, निजी एजेंसी से सफाई कराने का विरोध

TAGGED:

हांसी में गंदगी का अंबार
HANSI NAGAR PARISHAD
हांसी नगर परिषद
HEAPS OF FILTH IN HANSI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.