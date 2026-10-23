ETV Bharat / state

एंबुलेंस चालक की बर्खास्तगी के खिलाफ स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल, लातेहार के मनिका स्वास्थ्य केंद्र में सेवाएं ठप

लातेहार के मनिका स्वास्थ्य केंद्र परिसर में धरने पर बैठे स्वास्थ्यकर्मी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

लातेहार: जिले के मनिका प्रखंड में कार्यरत एंबुलेंस चालक तबारक अंसारी को सेवा से बर्खास्त करने के खिलाफ चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. इस कारण मनिका प्रखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है.

स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि एंबुलेंस चालक का एक मरीज के परिजन के साथ गाली-गलौज का वीडियो वायरल हुआ था. जिसे सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत अन्य लोगों ने डालकर कार्रवाई की मांग की थी. इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के मौखिक आदेश पर सिविल सर्जन ने एंबुलेंस चालक को बर्खास्त कर दिया है. स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि बिना मामले की जांच किए सीधे दोषी ठहरा देना गलत है. इस दौरान स्वास्थ्यकर्मियों ने एंबुलेंस चालक की सेवा बहाल करने और पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच कराने की मांग की.