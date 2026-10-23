एंबुलेंस चालक की बर्खास्तगी के खिलाफ स्वास्थ्यकर्मियों की हड़ताल, लातेहार के मनिका स्वास्थ्य केंद्र में सेवाएं ठप
लातेहार के मनिका प्रखंड में सभी स्वास्थ्यकर्मी बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं.
Published : October 23, 2026 at 9:01 PM IST
लातेहार: जिले के मनिका प्रखंड में कार्यरत एंबुलेंस चालक तबारक अंसारी को सेवा से बर्खास्त करने के खिलाफ चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. इस कारण मनिका प्रखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है.
स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि एंबुलेंस चालक का एक मरीज के परिजन के साथ गाली-गलौज का वीडियो वायरल हुआ था. जिसे सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत अन्य लोगों ने डालकर कार्रवाई की मांग की थी. इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के मौखिक आदेश पर सिविल सर्जन ने एंबुलेंस चालक को बर्खास्त कर दिया है. स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है कि बिना मामले की जांच किए सीधे दोषी ठहरा देना गलत है. इस दौरान स्वास्थ्यकर्मियों ने एंबुलेंस चालक की सेवा बहाल करने और पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच कराने की मांग की.
क्या है पूरा मामला
दरअसल 20 अक्टूबर को मनिका थाना क्षेत्र के एक मरीज को कुछ लोग मनिका अस्पताल लेकर आए थे. हालांकि उस दिन सार्वजनिक छुट्टी रहने के कारण ओपीडी और जांच की सुविधा बंद थी. आरोप है कि मरीज की जांच नहीं होने से मरीज के साथ आए कुछ लोग नाराज हो गए और स्वास्थ्यकर्मियों से उनकी बहस हो गई. इसी दौरान मरीज के साथ आए एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
वायरल वीडियो में दिख रहा है कि अस्पताल में कार्यरत एंबुलेंस चालक गाली-गलौज कर रहा है और धमकी भी दे रहा है. यह मामला अचानक तूल पकड़ लिया और राज्य के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस वीडियो को विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करते हुए मामले की जांच कर दोषी पर कार्रवाई करने की मांग कर दी. इधर, मामला को तूल पकड़ता देख राज्य स्तर से आए निर्देश के बाद लातेहार सिविल सर्जन ने एंबुलेंस चालक को सेवा से बर्खास्त कर दिया.
स्वास्थ्यकर्मियों ने लगाया एकतरफा कार्रवाई का आरोप
इधर, एंबुलेंस चालक को बर्खास्त करने के फैसले को स्वास्थ्यकर्मियों ने एकतरफा कार्रवाई बताते हुए आंदोलन शुरू कर दिया है. शुक्रवार को मनिका प्रखंड में कार्यरत चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मियों ने बैठक की और एंबुलेंस चालक को बर्खास्त करने के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए.
मनिका प्रखंड में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. उमेश कुमार ने आरोप लगाया कि बिना मामले की जांच किए एंबुलेंस चालक को बर्खास्त कर देना पूरी तरह गलत है. उन्होंने कहा कि सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति शराब के नशे में हुड़दंग कर रहा है और स्वास्थ्यकर्मियों से झगड़ा कर रहा है. नशे में धुत उक्त व्यक्ति ने चिकित्सक के साथ भी बदतमीजी की. वह व्यक्ति मरीजों के साथ भी नहीं आया था, लेकिन पूरे मामले की जांच किए बिना ही एंबुलेंस चालक को बर्खास्त कर दिया गया. यह सरासर अन्याय है. वहीं अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी राजेश कुमार ने कहा कि वर्तमान में जो व्यवस्था बन गई है, उससे स्वास्थ्य कर्मियों में असुरक्षा और भय का माहौल है.
मरीज का सदर अस्पताल में किया गया था इलाज
चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि जिस मरीज को लेकर हंगामा किया गया, उसे गत 11 अक्टूबर को ही सांप ने काट लिया था. तीन दिनों तक उसका सदर अस्पताल में इलाज भी किया गया. उसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया था, लेकिन परिजन उसे वापस मनिका ले आए थे.
20 अक्टूबर को जब दशहरा की छुट्टी थी तो उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया और ब्लड जांच करने के लिए कहा गया. हालांकि इमरजेंसी ड्यूटी में कार्यरत चिकित्सक ने मरीज की जांच की और उसके परिजनों से अब तक हुए इलाज का पुर्जा मांगा. अस्पताल का जांच घर बंद रहने के कारण ब्लड जांच नहीं होने से नशे में धुत एक व्यक्ति आक्रोशित होकर हंगामा करने लगा. उन्होंने कहा कि पूरा मामला सीसीटीवी कैमरा में कैद है. इसकी भी जांच होनी चाहिए.
मामले की हो रही है जांचः सिविल सर्जन
हालांकि, इस संबंध में लातेहार के सिविल सर्जन डॉ. राजमोहन खलखो का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि अस्थायी रूप से एंबुलेंस चालक को हटा दिया गया है.
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