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रांची में पूजा के दौरान अस्पताल से लेकर पंडालों तक अलर्ट मोड में होगी स्वास्थ्य व्यवस्था, जल्द होगा टीम का गठन

रांची सिविल सर्जन डॉ अमरेंद्र प्रसाद ( Etv Bharat )

रांची: शारदीय नवरात्र के शुरू होने के साथ ही 11 अक्टूबर से फेस्टिव सीजन शुरू हो जाता है, ऐसे में राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मां की आराधना और भव्य पंडालों को देखने के लिए राजधानी रांची पहुंचते हैं. इस दौरान प्रशासन के साथ-साथ स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड में रहता है.