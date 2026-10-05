रांची में पूजा के दौरान अस्पताल से लेकर पंडालों तक अलर्ट मोड में होगी स्वास्थ्य व्यवस्था, जल्द होगा टीम का गठन
रांची में त्योहारों के दौरान पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था हाई अलर्ट मोड पर रहेगी. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 5, 2026 at 5:46 PM IST
रांची: शारदीय नवरात्र के शुरू होने के साथ ही 11 अक्टूबर से फेस्टिव सीजन शुरू हो जाता है, ऐसे में राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मां की आराधना और भव्य पंडालों को देखने के लिए राजधानी रांची पहुंचते हैं. इस दौरान प्रशासन के साथ-साथ स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड में रहता है.
आदेश मिलने का इंतजार
रांची के सिविल सर्जन डॉ अमरेंद्र प्रसाद ने बताया कि दुर्गा पूजा, रावण दहन से लेकर दिवाली, महापर्व छठ तक रांची जिला स्वास्थ्य प्रबंधन ने अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली है. अब जिला प्रशासन और रांची डीसी से निर्देश मिलते ही एम्बुलेंस, चिकित्सकों, नर्सों के साथ-साथ पूरी मेडिकल टीम का रोस्टर जारी कर दिया जाएगा.
चिकित्सक, नर्सें सब अलर्ट मोड में रहेंगेः सिविल सर्जन डॉ अमरेंद्र प्रसाद
उन्होंने कहा कि पूजा के दौरान रांची के सदर अस्पताल सहित सभी सीएचसी (Community Health Center) के चिकित्सक, नर्सें अलर्ट मोड में रहेंगे, इसका निर्देश जारी किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राजधानी के सभी प्रमुख पूजा पंडालों पर मेडिकल टीम की तैनाती होगी.
फ़ूड सेफ्टी ऑफिसर को विशेष निर्देशः डॉ अमरेंद्र प्रसाद
रांची के सिविल सर्जन डॉ अमरेंद्र प्रसाद ने बताया कि रांची जिले में 07 फूड सेफ्टी अफसर हैं जिन्हें अलग-अलग क्षेत्र का दायित्व सौंपा गया है. सिविल सर्जन ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान लगने वाले फ़ूड स्टॉलों पर बिक रहे खाने-पीने की वस्तुओं की गुणवत्ता का खास ख्याल रखने और जांच करने के आदेश सभी फ़ूड सेफ्टी अफसर(FSO) को दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि मेला बाजार में चेकिंग के दौरान मौके पर ही चलन्त फूड टेस्टिंग गाड़ी भी होगी, ताकि सैंपल की मौके पर ही जांच के बाद जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित किया जा सके.
रांची जिले में 23 एम्बुलेंस, सभी पूजा के दौरान रहेंगे एक्टिव
रांची के सिविल सर्जन ने बताया कि रांची में 108 वाली 15 एंबुलेंस हैं जबकि विभाग का सीएचसी और पीएचसी (Primary Health Centre) में 08 एंबुलेंस हैं. दुर्गा पूजा के दौरान ये सभी एंबुलेंस एक्टिव मोड में रहे, यह सुनिश्चित कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि रांची शहर के साथ-साथ अंचल और अनुमंडल स्थित अस्पतालों के मेडिकल अफसर को दुर्गा पूजा को ध्यान में रखते हुए अपनी तरफ से सभी तैयारियां सुनिश्चित रखने को कहा गया है.
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