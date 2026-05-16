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लोहरदगा में बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था, संसाधनों की हो रही उपेक्षा, चार डॉक्टर्स के भरोसे सीएचसी और पीएचसी

लोहरदगा: जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था बीमार है. सदर अस्पताल से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और दूसरे अस्पतालों की हालत खस्ताहाल है. मरीज को समय पर बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है. हालत ऐसी है कि अस्पताल भवन तो बने हुए हैं, लेकिन खंडहर में तब्दील हो रहे हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के सहारे स्वास्थ्य व्यवस्था की गाड़ी चल रही है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में समय पर डॉक्टर नहीं मिलते. इसको लेकर ईटीवी भारत ने लोहरदगा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की पड़ताल की है.

स्वास्थ्य केंद्रों पर समय पर नहीं मिलता इलाज

सदर अस्पताल, 78 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र. कहने को लोहरदगा में अस्पतालों की कमी नहीं है, लेकिन जब बात इलाज की आती है, तब मरीजों को सदर अस्पताल की दौड़ लगानी पड़ती है. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था रखी है. जब मरीज यहां इलाज के लिए पहुंचते हैं, तो ना समय पर डॉक्टर मिलते हैं और ना ही आपात स्थिति में एंबुलेंस ही मिल पाता है.

संवाददाता विक्रम चौहान की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

14 साल से बंद है उगरा पीएचसी भवन

अभी भी कई अस्पतालों का निर्माण चल रहा है. समय पर इलाज उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह से कई बार मरीजों को विकट स्थिति का सामना करना पड़ता है. जिले के उगरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन 14 साल पहले निर्माण कराया गया था. दुर्भाग्यपूर्ण रूप से आज तक यह अस्पताल शुरू नहीं हो सका है. महत्वपूर्ण बात है कि अस्पताल के रखरखाव और मरम्मत के नाम पर हर साल पैसे खर्च होते हैं. अस्पताल के आसपास रहने वाले ग्रामीण तो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं. उनके घर के सामने अस्पताल का भवन जरूर है, लेकिन इलाज कई मील दूर जाकर कराना पड़ता है.

4 डॉक्टर्स के भरोसे सेन्हा के सभी सीएचसी और पीएचसी