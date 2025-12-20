ETV Bharat / state

चिराग तले अंधेरा: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के क्षेत्र में खस्ता हाल स्वास्थ्य व्यवस्था, ऑक्सीजन प्लांट बंद, डायलिसिस सेंटर में कुव्यवस्था

जामताड़ा: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र का सदर अस्पताल सवालों के घेरे में है. यहां ऑक्सीजन प्लांट खराब पड़ा हुआ है. यह कब चालू होगा, कहा नहीं जा सकता. लेकिन जिस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था, आज उसका लाभ यहां के मरीजों को नहीं मिल पा रहा है.

डायलिसिस सेंटर का भी बुरा हाल

इतना ही नहीं, सदर अस्पताल में चल रहे डायलिसिस सेंटर का हाल भी काफी खराब है. सेंटर का भवन काफी दयनीय स्थिति में है. बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता है. मरीजों को डिस्टिल्ड वॉटर बाहर से लाकर इलाज करवाना पड़ता है. डायलिसिस सेंटर पीपीपी मोड में चलाया जाता है, जिसे संजीवनी नाम की एक संस्था को सौंपा गया है.

भाजपा नेता और सिविल सर्जन का बयान (Etv Bharat)

भाजपा प्रदेश महिला उपाध्यक्ष का गंभीर आरोप

भाजपा प्रदेश महिला उपाध्यक्ष बबीता झा ने अस्पताल के डायलिसिस सेंटर की कुव्यवस्था को उजागर किया है. उन्होंने डायलिसिस सेंटर की खामियों को उजागर करते हुए बताया कि सेंटर का भवन बहुत खराब है. प्राइवेट संस्था द्वारा डायलिसिस सेंटर चलाया जाता है. मरीजों को 4 घंटे के बजाय डेढ़ घंटे में ही डायलिसिस कर दिया जाता है. उपाध्यक्ष बबीता झा ने स्थिति में सुधार लाने की मांग की है.

गरीबों और असहाय लोगों का मुख्य अस्पताल