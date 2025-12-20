चिराग तले अंधेरा: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के क्षेत्र में खस्ता हाल स्वास्थ्य व्यवस्था, ऑक्सीजन प्लांट बंद, डायलिसिस सेंटर में कुव्यवस्था
जामताड़ा सदर अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट और डायलिसिस सेंटर दोनों खराब पड़ा हुआ है.
Published : December 20, 2025 at 1:03 PM IST
जामताड़ा: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र का सदर अस्पताल सवालों के घेरे में है. यहां ऑक्सीजन प्लांट खराब पड़ा हुआ है. यह कब चालू होगा, कहा नहीं जा सकता. लेकिन जिस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था, आज उसका लाभ यहां के मरीजों को नहीं मिल पा रहा है.
डायलिसिस सेंटर का भी बुरा हाल
इतना ही नहीं, सदर अस्पताल में चल रहे डायलिसिस सेंटर का हाल भी काफी खराब है. सेंटर का भवन काफी दयनीय स्थिति में है. बारिश के मौसम में छत से पानी टपकता है. मरीजों को डिस्टिल्ड वॉटर बाहर से लाकर इलाज करवाना पड़ता है. डायलिसिस सेंटर पीपीपी मोड में चलाया जाता है, जिसे संजीवनी नाम की एक संस्था को सौंपा गया है.
भाजपा प्रदेश महिला उपाध्यक्ष का गंभीर आरोप
भाजपा प्रदेश महिला उपाध्यक्ष बबीता झा ने अस्पताल के डायलिसिस सेंटर की कुव्यवस्था को उजागर किया है. उन्होंने डायलिसिस सेंटर की खामियों को उजागर करते हुए बताया कि सेंटर का भवन बहुत खराब है. प्राइवेट संस्था द्वारा डायलिसिस सेंटर चलाया जाता है. मरीजों को 4 घंटे के बजाय डेढ़ घंटे में ही डायलिसिस कर दिया जाता है. उपाध्यक्ष बबीता झा ने स्थिति में सुधार लाने की मांग की है.
गरीबों और असहाय लोगों का मुख्य अस्पताल
सदर अस्पताल जामताड़ा जिले का मुख्य सरकारी अस्पताल है, जहां जिले भर के ग्रामीण तथा अन्य क्षेत्रों के गरीब और असहाय लोग इलाज कराते हैं. अस्पताल की खामियों को लेकर शिकायतें सामने आई हैं, लेकिन अभी तक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है.
क्या कहते हैं सिविल सर्जन
अस्पताल के डायलिसिस सेंटर तथा ऑक्सीजन प्लांट को लेकर सिविल सर्जन ने कहा कि डायलिसिस भवन की मरम्मत के लिए कार्य किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट को लेकर कहा कि एजेंसी से एएमसी के लिए लिखा गया है. एएमसी के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. कब तक चालू हो पाएगा, इस सवाल पर सिविल सर्जन ने कोई समय सीमा की जानकारी नहीं दी
