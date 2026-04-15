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बस्तर की बुनियाद को मजबूत करने से दूर होगी वहां की बीमारी, प्रजातंत्र में जनता को मिले मौलिक हक, मजबूती से करना होगा काम- डॉक्टर राकेश गुप्ता

बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं और आगे क्या करना चाहिए? इस पर ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे ने डॉक्टर राकेश गुप्ता से खास बातचीत की.

Doctor Rakesh Gupta on Bastar
बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं और आगे क्या करना चाहिए? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 15, 2026 at 2:01 PM IST

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रायपुर- 31 मार्च 2026 से नक्सलवाद के समाप्त होने के बाद सरकार अब बुनियादी व्यवस्था को मजबूत करने में जुट गई है. बस्तर जहां सड़क नहीं थी, बस्तर जहां शिक्षा मजबूत नहीं थी, बस्तर जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था. उन तमाम चीजों को तेजी से बनाने के लिए सरकार जुटी है. इसी क्रम में 13 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सुकमा दौरे पर थे और वहां कई विकास योजनाओं की शुरुआत भी किया. स्वास्थ्य सेवा को लेकर कई बड़ी योजनाएं भी लागू की जा रही है , लेकिन वर्तमान में जो हालात है और जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं बनी हुई है उसमें पूरे बस्तर अंचल में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए कितनी सार्थक पहल करनी है. वर्तमान में जो हालात है वह लोगों के लिए कितनी सुविधाजनक है. इसे लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रायपुर के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ चिकित्सक राकेश गुप्ता ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि व्यवस्था को मजबूत करने में अभी वक्त लगेगा लेकिन सरकार को मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम करना होगा तभी बस्तर के स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव हो पाएगा.

बस्तर की बुनियाद को मजबूत करने से दूर होगी वहां की बीमारी- डॉक्टर राकेश गुप्ता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
सवाल- नक्सलवाद समाप्त हो गया. कहा जाता है नक्सलियों के पास चिकित्सीय मॉडल भी था. उनके पास डॉक्टर भी थे जो लोगों का इलाज भी करते थे पैसा भी नहीं लेते थे. क्या उस व्यवस्था को सरकार अब उतनी ही मजबूती से खड़ा कर पाएगी?

उत्तर- डॉ राकेश गुप्ता ने कहा कि जिन कारणों से नक्सलवाद उपजा था उसमें स्वास्थ्य का नहीं होना भी एक बहुत बड़ा कारण है. प्रजातंत्र वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं पहुंच पाई और नक्सलियों की जो भी उपलब्ध व्यवस्था थी उससे लोगों को इलाज मिला. इस बारे में बहुत मजबूती से सोचने की जरूरत है. मजबूत इच्छा शक्ति के साथ सोचने की जरूरत है. जो व्यवस्था अभी तक वहां नहीं पहुंच पाई है उसे कैसे पहुंचाया जाए. वहां पर उनके स्वास्थ्य मॉडल में बहुत बड़ा गैप है. जिसे पूरी इच्छा शक्ति और तनमयता के साथ पूरा करना होगा. वहां डॉक्टर पहुंचे वहां अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार हो. सुदूर गांव आंचल से लोगों को अस्पताल तक लाने की व्यवस्था हो इस व्यवस्था को बनाने की जरूरत है और इस व्यवस्था पर ज्यादा काम करने की जरूरत है ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था और मजबूत हो सके.

सवाल- 1980 में इंदिरा गांधी यहां आई थी एक मॉडल बनाने की बात थी. बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाए तो नक्सलवाद यहां नहीं आएगा, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी चीज यहां नहीं आ पाई?

उत्तर- स्वास्थ्य और शिक्षा की पहुंच तो वहां नहीं है, यह सभी लोग जानते हैं. कहीं ना कहीं शोषण के कारण जो व्यवस्था आई है उसे दूर करने के लिए जरूरी है कि हम पूरी लगन के साथ वह सब पहुंचाने की कोशिश करें जिसका प्रजातंत्र हकदार है. जब तक युवाओं को रोजगार, शिक्षा और ग्रामीणों को स्वस्थ नहीं मिलेगा तब तक प्रजातंत्र में हक की बात करना बेमानी है.

सवाल-एक तुलना भी होती है कि भाजपा ने किया कांग्रेस ने नहीं किया. बीजेपी करने जा रही है कांग्रेस सिर्फ योजना बनाती रही?

उत्तर- देखिए प्रजातंत्र में सब की हिस्सेदारी होती है. लेकिन शासन में जो होता है व्यवस्था पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी होती है. जो क्रियान्वयन में होता है उसकी जिम्मेदारी है खासतौर से आजादी के बाद यह पूरी व्यवस्था ही सफल हो गई मुझे लगता है कि जो लोग प्रशासन और शासन में जिम्मेदार हैं उनको आत्म मंथन की जरूरत है कि इच्छा शक्ति और तमाम आर्थिक संसाधनों में कहां कमी रह गई जो वहां के लोग शोषण के कारण विद्रोही हुए या फिर वहां पर यह चीज आई.

सवाल- छत्तीसगढ़ बना तो नक्सलवाद यहां सौगात के तौर पर थी. क्योंकि 2000 में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा चुका था. आप बस्तर को लंबे समय से देखे और समझते रहे हैं. क्या किसी ने इस गैप को भरने की कोशिश नहीं की?

उत्तर- देखिए 1977 के बाद से लगातार हम लोग नक्सलियों की बातें सुनते रहे. कहीं ना कहीं वहां प्रशासन और नक्सलियों के बीच ग्रामीण पिसते रहे. लेकिन मुझे लगता है कि जो इच्छा शक्ति प्रशासन और शासन में होनी चाहिए वह चाहे जिसकी सरकार रही हो उसकी कमी रही है. मुझे लगता है कि सब सामाजिक कार्यकर्ताओं को और राजनीतिक तंत्र को एकजुट होकर के सोचना होगा. हम तब तक अपने आप को सुखी नहीं महसूस करेंगे जब तक हमारे बस्तर के भाई किसी ने किसी तौर पर शोषण के शिकार हैं. स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की जरूरत है. आने वाले दिनों में हमारे लिए एक चैलेंज रहेगा कि बस्तर के लोगों को इस स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं हों ताकि उन्हें इलाज के लिए रायपुर आने की जरुरत न पडे़.

सवाल- जो वर्तमान संरचना बस्तर डिवीजन की है अस्पताल जिस भी हालत में है आपको बेहतर तरीके से पता है, भले आप बहुत खुलकर न बताएं लेकिन जहां तक पहुंचना है अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक, आपको क्या लगता है कब तक यह व्यवस्थाएं सरकार पहुंचा पाएगी?

उत्तर- जो रफ्तार है अब तक देखी, मैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के व्यवस्था के बारे में बोलने में कोई हिचक नहीं करता हूं. बिल्डिंग बनाने से आपके अस्पताल नहीं बनते हैं वहां पर डॉक्टर, सभी पैरामेडिकल वर्कर्स को ले जाना होगा. जिस प्रकार इंस्ट्रूमेंट खरीदने के बाद बिल्डिंग खाली रहती है, मुझे लगता है कि जो डॉक्टर और पैरामेडिकल वर्कर जब तक वहां ले जाए नहीं जाएंगे चाहे किसी भी मॉडल के तहत लेकर जाए, हमारी जिम्मेदारी है प्रजातंत्र में कि वहां के लोगों को वह व्यवस्था महसूस कराए जिसे सब शहरी लोग एंजॉय करते हैं या फिर अपने घर के पास पाते हैं. स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मजबूत होने से न केवल वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा वह लोग स्वस्थ महसूस कर पाएंगे उनके आउट ऑफ द पॉकेट खर्च नहीं होंगे. लेकिन फिर भी जो स्वास्थ्य और शिक्षा है उनका हक है. मुझे लगता है कि सरकार को मनन करने की जरूरत है कि वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे जाए, जिस प्रकार और मेडिकल इंसेंटिव दिया जाता है या यंग डॉक्टर को ग्रामीण चिकित्सा में लेकर जाया जाता है या सुपर स्पेशलिटी सेवाएं जगदलपुर में गई है दूसरे अंचलों में भी लेकर जाए तो ज्यादा अच्छा होगा. सुकमा का मॉडल जिला अस्पताल का मॉडल सफल हुआ मुझे लगता है उस मॉडल को अन्य जिलों में भी ले जाने की जरूरत है ताकि इंटीग्रेटेड हेल्थ का मॉडल जो है जहां पर डॉक्टर रहते हैं और वहीं काम करने की जगह है वह सफल मॉडल है.

सवाल- स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए काम की बात कही जा रही है, लेकिन रायपुर के मेकाहारा में ही पैथोलॉजिकल टेस्ट बंद है. उनके लिए जिस सॉल्वेंट की जरूरत है वह नहीं आ पा रहा है. एम्स में कोई एक्सरे करवाना है तो उसमें वेटिंग चल रही है. बस्तर के लोग क्या उम्मीद लगाए?

उत्तर- देखिए स्वास्थ्य विभाग करप्शन का शिकार है, रोज नई हैडिंग होती है. मुझे लगता है कि जो सुदूर अंचलों में मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल बनाए गए वहां काम नहीं हो रहा है. पैरामेडिकल वर्कर्स की कमी है. डॉक्टर नहीं है. जो मशीन खरीद कर दे दी गई वहां पर चलाने वाला कोई नहीं है. मुझे लगता है कि जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए तमाम खरीदी के बाद वह नहीं हो पा रही. मॉडल में कहीं ना कहीं कमी है. स्वास्थ्य मंत्री को चिंतन करने की जरूरत है. विशेषज्ञों से बात करने की जरूरत है, ताकि जो व्यवस्था बनाई है उसको चलाने के लिए जो जिम्मेदार हो वह अपना नैतिक कर्तव्य निभाएं.

सवाल- नक्सल से लड़ाई और नेता लोकसभा में कहते हैं कि इलाज कर देंगे. लेकिन सरकार और व्यवस्था की भीतर यह जो खामियों वाली बीमारी है इसका इलाज कैसे होगा?

उत्तर- इच्छा शक्ति से पूरी होती है. आखिर कहीं कभी ना कभी सिस्टम अच्छा चलता रहा है. कुछ हद तक संतुष्टि रही है. मुझे लगता है कि सिस्टम को चलाने की तरफ से ध्यान कहीं और हो गया है. इसलिए इस प्रकार की दिक्कतें हो रही है. मुझे लगता है कि नैतिक रूप से लोग जो जिम्मेदार हैं उनको मनन और चिंतन करना चाहिए कि हम व्यवस्था को क्यों नहीं चला पा रहे हैं. बातें केवल करनी है, धरातल पर क्यों नहीं उतर रहे और पैसे की कोई कमी नहीं है. पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का शिकार है. टेस्ट की बात आपने की, अब पूरा का पूरा टेस्ट सिस्टम जो है वह प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है. तो वह एक भ्रष्टाचार है. मुझे लगता है की सारी सरकारी सेवाएं पीपीपी मॉडल या पिछले दरवाजे से प्राइवेट लोगों को दी जा रही है. जो प्राइवेट लोग हैं वह कितनी इच्छा शक्ति से सरकारी सिस्टम को चलाएंगे. बगैर मुनाफे की तरफ देखकर चलाएंगे यह तो यक्ष प्रश्न आने वाले दिनों में सच पता चलेगा.

सवाल- कई अर्थशास्त्री का कहना है कि अगर पीपीपी मॉडल में चीज आती हैं इसकी मॉनिटरिंग बड़ी टफ होगी, जिस तरफ आपने भी इशारा किया है. इसके लिए क्या करना होगा?

उत्तर- देखिए हेल्थ और एजुकेशन तो किसी जन कल्याणकारी सरकार की प्रतिबद्धता का पैमाना होता है. यदि सरकार इन क्षेत्रों को पीपीपी मॉडल की तरफ से ले जा रही है तो यह साफ-साफ इशारा है कि सरकार इनको चलाने में नाकाम साबित हो रही है. नाकामी पीपीपी मॉडल में जाने का सबसे बड़ा पैमाना है और सरकार ने करीब करीब मान लिया है कि सिस्टम को सरकार ठीक नहीं कर पाएगी. ऐसे में बस्तर के जिस विकास की बुनियाद की बात कही जा रही है कैसे पहुंचेगा, मुझे लगता है कि बस्तर आजाद होने के बाद जैसा सरकार कह रही फिर से दूसरे प्रकार के शोषण का शिकार होने जा रहा है. मुझे लगता है कि बस्तर दूसरे प्रकार के शोषण जिसमें आर्थिक और सामाजिक शोषण का शिकार हो जाएगा. यह प्रजातंत्र के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है.

सवाल- इनिशिएटिव क्या लेनी चाहिए?

उत्तर- मुझे लगता है कि सरकार को प्रतिबद्धता दिखाने की जरूरत है. वहां पर खुद मॉनिटरिंग करने की जरूरत .है जो लोग वहां के जन प्रतिनिधि हैं उनके लिए मनन का समय है कि हम बस्तर को आजाद करने की बात कह कर दूसरे रास्ते पर ले जा रहे हैं जो बहुत खतरनाक और ढलान भरा है. इस पर सबको काम करने की जरूरत है.

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