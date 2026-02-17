ETV Bharat / state

सागर जिला अस्पताल में मरीजों के बेड पर कुत्ते कर रहे आराम, स्वास्थ्य व्यवस्था का ऐसा हाल

सागर: सरकारी अस्पतालों के हाल किसी से छिपे नहीं है. यहां होने वाला इलाज और मरीजों की तीमारदारी को लेकर लापरवाही के नमूने आए दिन देखने को मिलते रहते हैं. ताजा मामला सागर जिला अस्पताल में सामने आया है, जहां सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही उजागर हुई है. जिला अस्पताल का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में एक आवारा कुत्ता पहले अस्पताल में बेरोकटोक चहलकदमी और मरीजों के पास मंडराता दिखाई दे रहा है, फिर आराम से जाकर मरीजों के बेड पर सो गया. इस दौरान अस्पताल में तैनात सुरक्षाकर्मी नदारद थे.

जिला अस्पताल में आवारा कुत्ते ने बेड पर किया कब्जा (ETV Bharat)

लेकिन इस दौरान किसी भी सुरक्षा कर्मी ने कुत्ते को बाहर निकालने की जहमत नहीं उठाई. इसके पहले भी इस तरह की कई घटनाएं जिला अस्पताल में सामने आ चुकी है. कई बार मरीज और उनके परिजनों ने शिकायत भी की, लेकिन जिला अस्पताल प्रबंधन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

जिला अस्पतला सागर (ETV Bharat)

सुरक्षा एजेंसी को दिया गया नोटिस

इस मामले में सिविल सर्जन डॉ.आर.एस जयंत ने कहा, "वार्ड नंबर 6 में यह घटना सामने आई है. जिसमें एक डॉग घुस गया था और मरीजों के बेड पर बैठ गया. अब रात के लिए यह व्यवस्था की जा रही है कि रात के वक्त चैनल गेट लगा दिए जाएंगे और उसके बाद जाली वाला गेट भी बंद रहेगा. हमारे पास सुरक्षा कर्मियों की कमी है, लेकिन हमें कुछ मल्टी स्किल कर्मचारी मिले हैं. जिनका उपयोग हम सुरक्षा के लिए करेंगे. वीडियो सामने आने के बाद जिला अस्पताल तैनात सुरक्षा एजेंसी को नोटिस जारी किया है. साथ ही सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे है. रात के समय ज्यादातर गार्ड बाहर तैनात रहते हैं."