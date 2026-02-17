ETV Bharat / state

सागर जिला अस्पताल में मरीजों के बेड पर कुत्ते कर रहे आराम, स्वास्थ्य व्यवस्था का ऐसा हाल

मध्य प्रदेश के सागर में अस्पताल के बेड पर आवारा कुत्ते, हॉस्पिटल प्रबंधन ने सुरक्षा एजेंसी को जारी किया नोटिस.

sagar district hospital
मरीजों की जगह बेड पर नींद खींचते दिखे कुत्ते (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 10:43 PM IST

सागर: सरकारी अस्पतालों के हाल किसी से छिपे नहीं है. यहां होने वाला इलाज और मरीजों की तीमारदारी को लेकर लापरवाही के नमूने आए दिन देखने को मिलते रहते हैं. ताजा मामला सागर जिला अस्पताल में सामने आया है, जहां सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही उजागर हुई है. जिला अस्पताल का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में एक आवारा कुत्ता पहले अस्पताल में बेरोकटोक चहलकदमी और मरीजों के पास मंडराता दिखाई दे रहा है, फिर आराम से जाकर मरीजों के बेड पर सो गया. इस दौरान अस्पताल में तैनात सुरक्षाकर्मी नदारद थे.

मरीज के बेड पर सोता दिखा कुत्ता

सागर जिला अस्पताल का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें एक आवारा कुत्ता अस्पताल परिसर में बेरोकटोक घूमते हुए अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा रहे हैं. अस्पताल में बाकायदा सुरक्षा की जिम्मेदारी एक सिक्योरिटी एजेंसी को सौंपी गई है, लेकिन उसके बावजूद जिला अस्पताल परिसर में कुत्ता घूमता रहा और वार्ड 6 में घुसकर मरीजों के पलंग पर जाकर सो गया.

जिला अस्पताल में आवारा कुत्ते ने बेड पर किया कब्जा (ETV Bharat)

लेकिन इस दौरान किसी भी सुरक्षा कर्मी ने कुत्ते को बाहर निकालने की जहमत नहीं उठाई. इसके पहले भी इस तरह की कई घटनाएं जिला अस्पताल में सामने आ चुकी है. कई बार मरीज और उनके परिजनों ने शिकायत भी की, लेकिन जिला अस्पताल प्रबंधन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

DOG SLEEPING ON PATIENT BED SAGAR
जिला अस्पतला सागर (ETV Bharat)

सुरक्षा एजेंसी को दिया गया नोटिस

इस मामले में सिविल सर्जन डॉ.आर.एस जयंत ने कहा, "वार्ड नंबर 6 में यह घटना सामने आई है. जिसमें एक डॉग घुस गया था और मरीजों के बेड पर बैठ गया. अब रात के लिए यह व्यवस्था की जा रही है कि रात के वक्त चैनल गेट लगा दिए जाएंगे और उसके बाद जाली वाला गेट भी बंद रहेगा. हमारे पास सुरक्षा कर्मियों की कमी है, लेकिन हमें कुछ मल्टी स्किल कर्मचारी मिले हैं. जिनका उपयोग हम सुरक्षा के लिए करेंगे. वीडियो सामने आने के बाद जिला अस्पताल तैनात सुरक्षा एजेंसी को नोटिस जारी किया है. साथ ही सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे है. रात के समय ज्यादातर गार्ड बाहर तैनात रहते हैं."

