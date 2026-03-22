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स्वास्थ्य सुविधाओं में होगा इजाफा, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दिए अफसरों को निर्देश

विजय शर्मा ने कहा कि हर हाल में 31 मई 2026 तक कवर्धा मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण पूरा होना चाहिए.

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कवर्धा मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 22, 2026 at 1:25 PM IST

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कवर्धा: विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने जनता से वादा किया था कि वो शहर से लेकर गांव तक में मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाएगी. इसी कड़ी पर काम करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार बढ़ाने पर सरकार का फोकस है. शनिवार को डिप्टी सीएम अपने गृह जिले कवर्धा के दौरे पर रहे. विजय शर्मा ने कलेक्टर कार्यालय में निर्माण एजेंसी, सीजीएमएससी तथा जिला अस्पताल के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक लेकर मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण की प्रगति पर चर्चा की. विजय शर्मा ने आगामी शैक्षणिक सत्र की तैयारियों की गहन समीक्षा भी की.

स्वास्थ्य सुविधाओं में होगा इजाफा

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करना सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने निर्देशित किया कि एकेडमिक बिल्डिंग का निर्माण 31 मई 2027 तक तथा ब्वॉयज एवं गर्ल्स हॉस्टल, इंटर्न्स मेस, डीन एवं एमएस के आवास, लैब सहित अन्य सभी आवश्यक भवनों का निर्माण 31 मार्च 2027 तक हर हाल में पूरा किया जाए. उन्होंने कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी. बैठक में उन्होंने निर्माण एजेंसियों को 15 दिनों में विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने एवं उसी के अनुरूप निर्माण कार्य को गति देने के निर्देश दिए. साथ ही, हर 15 दिन में कार्य प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा ताकि कार्य की नियमित समीक्षा की जा सके

अफसरों से कहा लगातार मॉनिटरिंग होती रहे

विजय शर्मा ने निर्माण कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक शुक्रवार को निर्माण स्थल का निरीक्षण करें, कार्य की प्रगति का आकलन करें. डिप्टी सीएम ने कहा कि यदि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा या समस्या आती है, तो उसे तत्काल साझा किया जाए, ताकि समय रहते उसका समाधान किया जा सके. विजय शर्मा ने कहा, शासन द्वारा निर्माण पूर्ण करने हेतु हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा, लेकिन निर्माण कार्य निरंतर और निर्धारित गति से जारी रहना चाहिए. उन्होंन निर्माण एजेंसी को निर्देश देते हुए कहा कि भवन निर्माण में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. सभी कार्य मानकों के अनुरूप और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं, ताकि भविष्य में छात्रों और चिकित्सा सेवाओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके.

स्टाफ और छात्रों के रहने के व्यवस्था देखी

बैठक के दौरान उन्होंने मेडिकल स्टाफ और विद्यार्थियों के लिए आवासीय व्यवस्था की जानकारी ली. डिप्टी सीएम ने नियमानुसार कॉलेज और रेसिडेंट्स के आवास के बीच निर्धारित दूरी का पालन करने के निर्देश भी दिए. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की शुरुआत जिले के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इसलिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, किसी भी प्रकार की कमी या समस्या को तत्काल दूर करते हुए सभी तैयारियां समय पर पूरा करें.

मरीजों को परिजनों को मिलेगा भोजन

उपमुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों के साथ-साथ उनके परिजनों को भी समुचित भोजन सुविधा उपलब्ध कराने को कहा. उन्होंने कहा कि कई बार दूर-दराज से आने वाले परिजन अस्पताल में लंबे समय तक रहते हैं, ऐसे में उनके लिए भोजन की व्यवस्था होना जरूरी है. इसके लिए उन्होंने जीवन दीप समिति को निर्देश दिए कि वे सामाजिक संस्था के साथ समन्वय स्थापित कर परिसर में भोजन केंद्र का संचालन प्रारंभ करें.

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