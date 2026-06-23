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डॉक्टरों की कमी या सरकार की नाकामी, 17 हजार डॉक्टर, फिर भी अस्पताल बेहाल, आखिर भर्ती पर किसने लगा रखी ब्रेक: छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी

2020 के बाद से सीजीपीएससी के जरिए नियमित भर्ती नहीं होने से हजारों योग्य डॉक्टर निजी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं.

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छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 23, 2026 at 10:34 AM IST

4 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत चिंताजनक होती जा रही है. एक तरफ सरकार डॉक्टरों की कमी का हवाला देती है, दूसरी तरफ राज्य में 17 हजार से ज्यादा पंजीकृत डॉक्टर मौजूद हैं. मेडिकल कॉलेजों में आधे से ज्यादा पद खाली हैं, विशेषज्ञ डॉक्टरों के 80 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं और 2020 के बाद से नियमित भर्ती तक नहीं हुई. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था को वेंटिलेटर पर किसने पहुंचाया.



डॉक्टरों की कमी या भर्ती नीति की नाकामी

छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में 17,142 डॉक्टर पंजीकृत हैं. इनमें 11 हजार से ज्यादा एमबीबीएस, करीब 5 हजार विशेषज्ञ और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर शामिल हैं. इसके बावजूद सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की भारी कमी बनी हुई है. साल 2020 के बाद से सीजीपीएससी के जरिए नियमित भर्ती नहीं होने से हजारों योग्य डॉक्टर निजी क्षेत्र की ओर रुख कर रहे हैं.

छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी (ETV Bharat)



मेडिकल कॉलेजों की आधी कुर्सियां खाली

सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा और उपचार दोनों ही स्टाफ संकट से जूझ रहे

  • सीनियर रेजिडेंट के 72.3% पद खाली
  • असिस्टेंट प्रोफेसर के 51.6% पद रिक्त
  • एसोसिएट प्रोफेसर के 49.1% पद खाली
  • प्रोफेसर के 48.5% पद रिक्त
  • जूनियर रेजिडेंट के 41.6% पद खाली



जिन संस्थानों पर भविष्य के डॉक्टर तैयार करने की जिम्मेदारी है, वहीं शिक्षक और विशेषज्ञों की भारी कमी है.

विशेषज्ञ डॉक्टरों का सबसे बड़ा संकट

प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 1773 स्वीकृत पद हैं, लेकिन केवल 355 डॉक्टर ही कार्यरत हैं. करीब 80 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं. हालात इतने गंभीर हैं कि सुकमा और मोहला-मानपुर जैसे जिलों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या शून्य बताई जा रही है. इसका सीधा असर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है.



निजी अस्पतालों के भरोसे चल रहा इलाज

राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी हिस्सेदारी कम से कम 33 प्रतिशत होनी चाहिए. लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकारी क्षेत्र की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत के आसपास सिमट गई है. प्रदेश की 85 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाएं निजी अस्पतालों के भरोसे चल रही हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है.



युवा डॉक्टर क्यों छोड़ रहे छत्तीसगढ़

सिविल सोसायटी का आरोप है कि राज्य की बॉण्ड नीति प्रतिभाओं को बाहर धकेल रही

  • एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए 2 साल सेवा या 25 लाख का बॉण्ड
  • एमडी-एमएस डॉक्टरों के लिए 2 साल सेवा या 50 लाख का बॉण्ड
  • इंटर्न डॉक्टरों को मात्र 530 रुपये प्रतिदिन मानदेय
  • बॉण्ड सेवा देने वाले डॉक्टरों को केवल 49 हजार रुपये प्रतिमाह

बेहतर विकल्प की तलाश

ऊपर दिए गये कारणों के चलते ही कई युवा और प्रतिभाशाली डॉक्टर जुर्माना भरकर भी राज्य छोड़ना ज्यादा बेहतर विकल्प मान रहे हैं.



कांकेर और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज बने बदहाली की मिसाल

कांकेर मेडिकल कॉलेज 3 अलग-अलग परिसरों में संचालित हो रहा है. कई महत्वपूर्ण विभागों में एक भी फैकल्टी नहीं है और छात्रों के लिए हॉस्टल तक उपलब्ध नहीं है. वहीं राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में कई विभाग बिना विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर के चल रहे हैं. रेडियोलॉजी विभाग एक अस्थायी डॉक्टर के भरोसे संचालित हो रहा है, जबकि गायनी और सर्जरी विभाग भी गंभीर स्टाफ संकट से जूझ रहे हैं.



ट्रांसप्लांट तक नहीं कर पाया सरकारी सिस्टम

स्वास्थ्य ढांचे की स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के सरकारी क्षेत्र में आज तक एक भी किडनी, लीवर या हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हो सका है. गंभीर मरीजों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है.


मुख्य सचिव को 16 पन्नों का लिखा गया पत्र

छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी ने मुख्य सचिव को 16 पन्नों का विस्तृत पत्र भेजकर तत्काल नियमित भर्ती, बॉण्ड नीति में संशोधन, इंटर्न और बॉण्डेड डॉक्टरों के मानदेय में वृद्धि, मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी नियुक्ति और सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं शुरू करने की मांग की.


छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी का सवाल

जब राज्य में 17 हजार से ज्यादा डॉक्टर उपलब्ध हैं, तब अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में हजारों पद खाली क्यों हैं? आखिर डॉक्टरों की कमी है या फिर भर्ती प्रक्रिया और स्वास्थ्य नीति की विफलता? करोड़ों लोगों के इलाज से जुड़ा यह सवाल अब सरकार के जवाब का इंतजार कर रहा है.

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