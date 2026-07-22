ETV Bharat / state

स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने मांगें पूरी नहीं होने पर खोला मोर्चा, प्रदेश भर में प्रदर्शन, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

संघ ने कहा कि कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय लंबे समय से लंबित हैं. इनमें एक पाली में ओपीडी संचालन, आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली, पदनाम परिवर्तन, रेडिएशन भत्ता, जोखिम भत्ता, स्वास्थ्य संस्थानों में आवास की व्यवस्था, समय पर पदोन्नति, समयमान वेतनमान समेत संविदा कर्मचारियों के लिए "समान कार्य, समान वेतन" की नीति लागू करने जैसी मांगें शामिल हैं. इन पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है.

स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने ज्ञापन में बताया कि स्वास्थ्य कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान लागू किए जाने के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन आज तक उस पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है. कर्मचारियों ने बताया कि इसी मांग को लेकर वर्ष 2023 में अनिश्चितकालीन कामबंद आंदोलन भी किया गया था. शासन से सकारात्मक पहल का आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब तक मांगें पूरी नहीं होने से कर्मचारियों में नाराजगी और असंतोष है.

दंतेवाड़ा/सूरजपुर : छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया. संघ ने अपनी वर्षों से लंबित मांगों के निराकरण एवं स्वास्थ्य सेवाओं में निजीकरण, ठेका प्रथा और आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने की मांग की. इसे लेकर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा.

ज्ञापन में स्वास्थ्य विभाग की प्रयोगशालाओं (लैब) को एचएलएल (HLL) कंपनी को सौंपने समेत अमृत फार्मेसी संचालित किए जाने के आदेशों पर भी चिंता जताई गई. कर्मचारियों का कहना है कि इससे विभाग के निजीकरण की आशंका बढ़ गई है और उनके भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है.

प्रांतीय महासमिति की बैठक में निजीकरण, ठेका प्रथा और आउटसोर्सिंग के संभावित दुष्परिणामों पर विस्तार से चर्चा की गई. कर्मचारियों का मानना है कि यदि स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण बढ़ता है, तो कर्मचारियों का भविष्य प्रभावित होगा.आम जनता को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है- चंचल कुमार, जिला अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि छत्तीसगढ़ के बाहर के चिकित्सकों, नर्सों और पैरामेडिकल कर्मियों के लिए पंजीयन की अनिवार्यता समाप्त किए जाने से प्रदेश के युवाओं के रोजगार के अवसर प्रभावित हो सकते हैं. साथ ही फर्जी डिग्री एवं डिप्लोमा धारकों के प्रवेश की आशंका भी बढ़ सकती है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है. संघ ने शासन से सभी लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की है.

सूरजपुर जिला मुख्यालय में भी प्रदर्शन

सूरजपुर जिला मुख्यालय में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मचारी एकत्रित हुए.अपनी मांगों के समर्थन में रैली निकालते हुए नारेबाजी की. कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी कई महत्वपूर्ण मांगें शासन स्तर पर लंबित हैं, लेकिन अब तक उनके समाधान के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है. कर्मचारियों ने मांग की कि पुनरीक्षित वेतनमान को जल्द लागू किया जाए, स्वास्थ्य विभाग में निजीकरण, ठेका प्रथा और आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर रोक लगाई जाए. रिक्त पदों पर नियमित भर्ती कर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाया जाए.

सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन (ETV BHARAT CHATTISGARH)

स्वास्थ्य कर्मचारी हमेशा सेवाभाव से कार्य करते हैं.विपरीत परिस्थितियों में भी आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं.उनका कहना है कि यदि स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण बढ़ता है, तो कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा प्रभावित होगी और आम जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा-रामप्रताप राजवाड़े, प्रांत अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ



स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की प्रमुख मांगें



1-स्वास्थ्य कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान संबंधी प्रस्ताव पर तत्काल निर्णय, स्वास्थ्य विभाग में निजीकरण, ठेका प्रथा एवं आउटसोर्सिंग पर रोक

2-एक पाली में ओपीडी व्यवस्था लागू करना, आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली सहित विभागीय समस्याओं का समाधान,पदनाम परिवर्तन, रेडिएशन भत्ता एवं जोखिम भत्ता लागू करना

3-समय पर पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान प्रदान करना

4-संविदा कर्मचारियों के लिए समान कार्य, समान वेतन की नीति लागू करना

5-स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों के लिए आवास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना



बीएएसएलपी प्रथम वर्ष के लिए आवेदन आमंत्रित , लेट फीस के साथ 13 अगस्त तक जमा होंगे फॉर्म

छू लो आसमान जरुरतमंद छात्रों के सपने कर रहा पूरे, NEET 2026 में बीजापुर के 9 छात्र हुए सफल

नीट पेपर लीक: कांग्रेस का प्रदेशभर में प्रदर्शन जारी, केंद्र सरकार का फूंका पुतला

