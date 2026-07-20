ETV Bharat / state

रांची शहरी क्षेत्र में डेंगू-चिकुनगुनिया की रोकथाम की पहल, स्वास्थ्यकर्मियों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण

रांची: राजधानी रांची के शहरी क्षेत्र में डेंगू एवं चिकुनगुनिया के प्रभावी सर्विलांस एवं नियंत्रण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

सोमवार को कम्युनिटी वॉलंटियर्स एवं फाइलेरिया यूनिट के सभी कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रीय मलेरिया कार्यालय में हुआ. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में डेंगू और चिकुनगुनिया से बचाव, सोर्स रिडक्शन (मच्छरों के प्रजनन स्थलों का उन्मूलन) तथा लार्वा नाशक छिड़काव से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी.

इस दौरान प्रतिभागियों को बताया गया कि घरों और उसके आसपास के क्षेत्रों में जल जमाव को रोकना, कूलर, गमले, टायर एवं अन्य जल संग्रहण वाले स्थानों की नियमित सफाई करना डेंगू एवं चिकुनगुनिया की रोकथाम के लिए अत्यंत आवश्यक है. इसके लिए यह भी जरूरी हो जाता है कि समुदाय को जागरूक किया जाए. समय पर संदिग्ध मामलों की सूचना उपलब्ध कराने में कम्युनिटी वॉलंटियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया.

जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉ. शाहिद करीम साबरी ने उपस्थित कर्मचारियों से कहा कि डेंगू एवं चिकुनगुनिया जैसी वेक्टर जनित बीमारियों (VBD) की रोकथाम में सामुदायिक सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है. उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अपने-अपने कार्यक्षेत्र में लोगों को जागरूक करने एवं नियमित रूप से सोर्स रिडक्शन गतिविधियों को सुनिश्चित करने का आह्वान किया.

इल प्रशिक्षण में लार्वा नाशक छिड़काव की तकनीकों, सर्विलांस की प्रक्रिया, संदिग्ध मरीजों की पहचान एवं रिपोर्टिंग प्रणाली पर भी विस्तार से चर्चा की गई. इस कार्यक्रम में जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे.