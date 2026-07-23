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निजीकरण के विरोध में स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन, MCB जिले में मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

नियमितीकरण समेत लंबित मांगों पर कार्रवाई की मांग, कहा- चेतावनी मांगें पूरी नहीं हुईं तो होगा उग्र आंदोलन

Health Workers Protest MCB
निजीकरण के विरोध में स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 23, 2026 at 5:50 PM IST

3 Min Read
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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: छत्तीसगढ़ में प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है. मनेंद्रगढ़ में भी गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया. कर्मचारियों ने नियमितीकरण, सेवा संबंधी समस्याओं के समाधान और स्वास्थ्य विभाग में निजीकरण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है.

नियमितीकरण समेत लंबित मांगों पर कार्रवाई की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई वर्षों से मांगें लंबित

ज्ञापन सौंपने पहुंचे कर्मचारियों ने कहा कि वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कई महत्वपूर्ण मांगें लंबित हैं, लेकिन अब तक उनका निराकरण नहीं किया गया है. कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से नियमितीकरण सहित अन्य सेवा संबंधी मांगों को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर ठोस पहल नहीं की गई है.

निजीकरण को बढ़ावा देने का विरोध

इस दौरान कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग में निजीकरण को बढ़ावा दिए जाने पर भी कड़ा विरोध जताया. उनका आरोप है कि विभाग द्वारा विभिन्न सेवाओं के संचालन के लिए निजी एजेंसियों, विशेष रूप से एचएलएल (HLL) कंपनी के माध्यम से कार्य कराने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं. इससे पहले से कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों के हित प्रभावित होंगे और उनके रोजगार पर भी संकट खड़ा हो सकता है.

सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन निजी कंपनियों को सौंपने की नीति न केवल कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है, बल्कि इससे आम जनता को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और जवाबदेही पर भी असर पड़ सकता है. संवेदनशील सेवा का संचालन पूरी तरह सरकारी व्यवस्था के तहत ही होना चाहिए.- अरुण कुमार ताम्रकार जिला अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ

Health Workers Protest MCB
MCB जिले में मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नायब तहसीलदार को ज्ञापन

संगठन के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग में निजीकरण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है. कहा कि वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण और कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों को जल्द पूरा किया जाए. मनेंद्रगढ़ एसडीएम कार्यालय पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. वहीं प्रशासन की ओर से कर्मचारियों को आश्वस्त किया गया कि उनका ज्ञापन शासन तक नियमानुसार पहुंचा दिया जाएगा.

आंदोलन की चेतावनी

स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का कहना है कि उनका उद्देश्य टकराव नहीं बल्कि संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान कराना है. यदि समय रहते मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में प्रदेश स्तर पर आंदोलन और तेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

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