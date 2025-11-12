ETV Bharat / state

कवर्धा में स्वास्थ्य कर्मियों ने दी बेमियादी हड़ताल की चेतावनी, CMHO कार्यालय का किया घेराव

कवर्धा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के स्वास्थ्यकर्मियों ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

Health workers protest in Kawardha
कवर्धा में स्वास्थ्य कर्मियों का हल्ला बोल (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 12, 2025 at 5:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा: सात महीने से कवर्धा में स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन नहीं मिला है. ये स्वास्थ्य कर्मी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कार्यरत हैं. वेतन की मांग को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को कवर्धा में सीएमएचओ कार्यालय का घेराव किया. स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को चेतावनी दी है कि अगर 10 दिन के अंदर उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे.

24 नवंबर से बेमियादी हड़ताल की चेतावनी: स्वास्थ्य कर्मियों ने जिला प्रशासन से सात महीने के लंबित वेतन के भुगतान की मांग की है. कर्मचारियो ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आगामी 24 नवंबर से वे उग्र आंदोलन शुरू कर देंगे.

सैलरी के लिए हेल्थ विभाग के कर्मियों का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

अप्रैल 2025 से नहीं मिल रहा वेतन: स्वास्थ्य विभाग के प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि हर माह की 10 तारीख को उनको वेतन भुगतान करने का आदेश विभाग को दिया गया था. इसके बावजूद अप्रैल 2025 से उनको वेतन का भुगतान नहीं हुआ है. इसकी वजह से कर्मचारियों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है.

वेतन नहीं मिलने की वजह से हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं. घर का खर्च नहीं निकल पा रहे हैं. हम लोगों ने लंबित वेतन देने की मांग की है. अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे- भरती सिंह, स्वास्थ्यकर्मी

वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों को हो रही परेशानी: कर्मचारियों ने बताया कि घर का खर्च चलाने के लिए काफी परेशानी हो रही है. एक दो महीने नहीं सात महीने से वेतन नहीं मिल रहा है. इस वजह से काफी परेशानी हो रही है. दूसरी तरफ कवर्धा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में पीएफएमएस पोर्टल में राज्य द्वारा रोक लगाए जाने से भुगतान प्रक्रिया रुकी हुई है. भारत सरकार के निर्देशानुसार स्ना स्पर्श सॉफ्टवेयर के संचालन के बाद राशि का भुगतान हो सकेगा.

जिला प्रशासन का पक्ष है कि सॉफ्टवेयर में परेशानी है जिसकी वजह से भुगतान नहीं हो पा रहा है. दूसरी तरफ स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि आगामी दस दिनों के अंदर अगर वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे. अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मसले का कैसे समाधान निकालता है.

धान खरीदी में ड्यूटी लगाने का पटवारियों ने किया विरोध, जांजगीर चांपा कलेक्टर से की शिकायत

IIT भिलाई में छात्र की मौत को लेकर सस्पेंस बरकरार, पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार, प्रबंधन बोला पहले से था बीमार

TAGGED:

KAWARDHA HEALTH WORKERS PROTEST
INDEFINITE STRIKE IN KAWARDHA
कवर्धा स्वास्थ्य विभाग
HEALTH WORKERS IN KAWARDHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.