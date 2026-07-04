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तमाड़ के बेलबेड़ा में मलेरिया का बढ़ता प्रकोप, 336 जांच में 160 संक्रमित, स्वास्थ्य विभाग ने तेज की निगरानी

रांची: तमाड़ प्रखंड के बिलबेड़ा गांव में मलेरिया का आउटब्रेक हुआ है. अराहंगा पंचायत में मौजूद इस गांव के टुंगरी टोला में मलेरिया संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और रोकथाम अभियान तेज कर दिया है. 27 जून से प्रभावित इलाके में विशेष स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है. अब तक 336 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें 160 लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं. इनमें 16 मरीजों में बुखार, सिरदर्द, कमजोरी और अन्य लक्षण पाए गए हैं, जबकि शेष संक्रमितों का भी उपचार और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है.

प्रभावित गांवों में मेडिकल टीम कर रही है दौरा

सीएचसी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ सावित्री कुजूर ने बताया कि संक्रमण की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है. प्रभावित इलाके में मेडिकल टीम प्रतिदिन पहुंचकर लोगों की जांच कर रही है. संक्रमित मरीजों को मौके पर ही मलेरिया रोधी दवा उपलब्ध कराई जा रही है और उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. उन्होंने कहा कि समय पर जांच और उपचार से संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण संभव है.

जानकारी देते चिकित्सा पदाधिकारी (ईटीवी भारत)

लक्षण नहीं होने वालों की भी हो रही जांच

अराहंगा की सीएचओ अनुलता भुतकुंवर ने बताया कि बेलबेड़ा गांव के प्रभावित मोहल्ले में मेडिकल टीम प्रतिदिन घर-घर जाकर स्क्रीनिंग कर रही है. केवल बुखार या अन्य लक्षण वाले लोगों की ही नहीं, बल्कि ऐसे लोगों की भी जांच की जा रही है, जिनमें फिलहाल कोई लक्षण नहीं हैं. इसका उद्देश्य संक्रमण की जल्द पहचान कर समय रहते इलाज शुरू करना है.

उन्होंने बताया कि शुरुआत में कुछ ग्रामीण जांच कराने से हिचकिचा रहे थे. स्वास्थ्यकर्मियों ने उन्हें समझाया कि मलेरिया की समय पर पहचान और इलाज से बीमारी को गंभीर होने से रोका जा सकता है. इसके बाद लोग जांच के लिए आगे आ रहे हैं. जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिल रही है, उन्हें तत्काल दवा दी जा रही है और उपचार संबंधी आवश्यक सलाह भी दी जा रही है.