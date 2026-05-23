ETV Bharat / state

अलवर जिला अस्पताल: नशे में धुत कर्मचारी ने मरीज की रिश्तेदार से की छेड़छाड़, महिला के शोर पर पहुंचे लोगों ने उतारा गुस्सा

अस्पताल में अन्य मरीजों के परिजनों ने पुलिस को बुला ली. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया.

Woman Molesting in Hospital
जिला अस्पताल अलवर (Etv Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 23, 2026 at 2:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में शुक्रवार देर रात एक शर्मनाक घटना ने पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिलाकर रख दिया. अपने बीमार पति के इलाज के लिए अस्पताल आई एक महिला के साथ वहां तैनात एक कर्मचारी ने शराब के नशे में छेड़छाड़ कर दी. यह घटना तब हुई जब महिला अपने पति के बेड के पास मौजूद थी. करीब रात 2 बजे संविदा कर्मचारी ने महिला को गलत तरीके से छूने की कोशिश की. महिला के शोर मचाने पर आसपास के मरीजों के परिजन और स्थानीय लोग वहां जमा हो गए और उन्होंने आरोपी कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी. बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया गया. घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया, जबकि अस्पताल प्रशासन ने उसे ड्यूटी से हटाकर एजेंसी को सूचना दे दी.

जिला अस्पताल के पीएमओ प्रवीण शर्मा ने बताया कि कर्मचारी का नाम नरेंद्र है, जिसने महिला को गलत तरीके से छुआ, जिसके बाद वार्ड में हंगामा हो गया. नाइट ड्यूटी पर तैनात सुपरवाइजर ने मौके पर जाकर स्थिति को संभाला. कर्मचारी नरेंद्र को कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया. मरीजों की देखभाल के लिए दूसरे वार्ड से स्टाफ को तत्काल सर्जिकल वार्ड में लगाया गया. पीएमओ ने बताया कि इस प्रकरण पर कार्रवाई करते हुए एजेंसी को घटनाक्रम से अवगत कराया गया और संबंधित कर्मचारी को ड्यूटी से हटा दिया गया. उन्होंने कहा कि अस्पताल की गरिमा व मरीजों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

प्रवीण शर्मा, पीएमओ, जिला अस्पताल. (Etv Bharat Alwar)

पढ़ें: नशे में धुत CNG पंप कर्मियों ने महिलाओं से की बदसलूकी, गुस्साई भीड़ ने सिखाया सबक

पीड़िता महिला ने बताया कि शुक्रवार को उनके पति को इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. रात करीब 2 बजे ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी ने शराब के नशे में गलत हरकत की. महिला ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोगों और परिजनों ने कर्मचारी की पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया. घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें कर्मचारी को परिजनों व स्थानीय लोगों द्वारा लात, थप्पड़ और घूंसों से पिटाई करते हुए देखा जा सकता है. इसके बाद कर्मचारी नर्सिंग केबिन में जाकर बचने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है.

TAGGED:

HEALTH WORKER BEATEN UP
DISTRICT HOSPITAL ALWAR
POLICE DETAINED ACCUSED
WOMAN MOLESTING IN HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.