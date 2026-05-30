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HEALTH TIPs; LIVER बचाना है तो 40 साल की उम्र से जांचें कराना शुरू दें, शराब-शुगर से बनाएं दूरी

कानपुर : अगर आपको अपने लिवर को स्वस्थ रखना है तो 40 साल की उम्र से ही अपनी जांचें करानी होंगी. जिसमें मुख्य रूप से खून की जांच, लिवर फंक्शन टेस्ट, पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है. देखिए, लिवर खराब होने के लक्षण अचानक ही सामने आते हैं. कभी इनके लक्षणों को पहचाना जाए, ऐसा बहुत मुश्किल होता है. हालांकि, जब लिवर ठीक से काम नहीं करता है तो मरीजों को कई तरह की दिक्कतें होने लगती हैं.

यह जानकारी लखनऊ से कानपुर आए वरिष्ठ चिकित्सक डाॅ. अभिषेक यादव ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी. उन्होंने कहा, लिवर को अच्छा रखने के लिए शराब, शुगर से भी दूरी बनानी होगी. इसके अलावा बहुत अधिक चीनी, मैदा का उपयोग, जंक फूड की अधिकता, प्रोस्सेड फूड से बचाव ही बेहतर विकल्प है. सबसे अधिक दिक्कत उसे होती है जो शराब का बहुत अधिक सेवन कर रहा है. उन्होंने लखनऊ में किए गए दो लिवर ट्रांसप्लांट के मामलों की जानकारी भी दी. इस मौके पर डाॅ. वीके मिश्रा भी मौजूद रहे,





देश की आबादी में 40 प्रतिशत लोग फैटी लीवर का शिकार : डाॅ. अभिषेक यादव ने बताया, उन्होंने अपनी टीम के सदस्यों द्वारा कुछ दिनों पहले लिवर से संबंधित बीमारियों से ग्रसित लोगों पर स्टडी कराई थी. जिसमें ये बात सामने आई थी कि देश की आबादी में कुल 40 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो फैटी लिवर से ग्रसित हैं. लिवर को अच्छा रखने के लिए सभी को हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए. ज्यादा चिकना-तला खाना खाने से बचना चाहिए.