HealthTips: बच्चे जल्दी थक जाते हैं और हड्डियां हैं कमजोर? हो जाएं सतर्क, हो सकता है सूखा रोग, जानें बचाव के उपाय
विटामिन-डी और कैल्शियम की कमी से होता है सूखा रोग, धूप में बैठना और पोषक आहार है सबसे बड़ा बचाव.
Published : October 19, 2026 at 3:51 PM IST
अजमेर: स्वस्थ बचपन ही सशक्त भविष्य की पहचान है, लेकिन अगर बचपन में ही पोषण की कमी रह जाए तो पूरी उम्र कमजोरी पीछा नहीं छोड़ती. यही कारण है कि बढ़ते बच्चों के शरीर के लिए पौष्टिक आहार लेना बेहद जरूरी है. खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए तो अत्यंत आवश्यक है. पौष्टिक आहार के अभाव में बच्चे या गर्भ में पल रहे शिशु का शारीरिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है. इस कारण कई बच्चे सूखा रोग से ग्रसित हो जाते हैं. जानते हैं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अनुसार बच्चों में होने वाले सूखा रोग के कारण, लक्षण और उपचार संबंधी हेल्थ टिप्स.
त्रिदोष के असंतुलन से होता है सूखा रोग: वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. बी. एल. मिश्रा बताते हैं कि शरीर के निर्माण के लिए त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ का संतुलित होना आवश्यक है. इनके असंतुलित होने पर शरीर में विभिन्न रोग और व्याधियां उत्पन्न होती हैं. बच्चों में सूखा रोग वायु और पित्त के उग्र और विकृत होकर यकृत को बाधित करने से होता है, जिससे पाचक रस सूख जाता है. इससे शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र के निर्माण की प्रक्रिया रुक जाती है. इस कारण शरीर की व्यवस्थित संरचना यानी मांस और हड्डियों का निर्माण सही ढंग से नहीं हो पाता है.
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उठने-बैठने और चलने-फिरने में परेशानी आती है: डॉ मिश्रा बताते हैं कि पाचक रस सूखने से कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी का चयापचय नहीं हो पाता, जिससे सूखा रोग होता है. यह आवश्यक तत्व शरीर का निर्माण करने के बजाय मल और यूरीन के साथ बाहर निकल जाते हैं. सूखा रोग होने पर बच्चों की हड्डियां कमजोर और नरम हो जाती हैं. शरीर में थकान और कमजोरी रहती है. उठने-बैठने और चलने-फिरने में परेशानी आती है. रोग बढ़ने पर हड्डियों की कमजोरी के कारण शरीर का वजन उठाने में भी रोगी असमर्थ रहता है. लंबे समय तक यह रोग रहता है तो हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि जरा से झटके से भी फ्रैक्चर होने लगता है.
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ये हैं बच्चों में सूखा रोग होने के मुख्य कारण: डॉ मिश्रा ने बताया कि बच्चों में सूखा रोग के कई कारण हो सकते हैं. इनमें गर्भवती महिला को पौष्टिक आहार नहीं मिलने से बच्चों में आवश्यक तत्वों की कमी होना, पाचन में कमजोरी, आंतों की बीमारी या सूजन, आंतों में गांठ और आनुवांशिक कारण भी शामिल हैं.
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इन लक्षणों से पहचानें बच्चों में सूखा रोग: डॉ मिश्रा ने बताया कि सूखा रोग होने पर बच्चों की हड्डियां नरम और कमजोर हो जाती हैं. इस कारण वे सामान्य बच्चों की तरह खेल-कूद नहीं कर पाते हैं और थोड़े में ही थक जाते हैं. उठने-बैठने, चलने-फिरने में परेशानी आना, सिर के तालु का लंबे समय तक नरम रहना, सिर की हड्डी में लचीलापन होना, बच्चों में चिड़चिड़ापन आना, छोटे बच्चों में दांत देरी से निकलना, घुटने और पांव का टेढ़ा होना, पसलियों का उभरना और पीठ के हिस्से का तिरछा होना, रीढ़ की हड्डी का तिरछा होना, लंबाई का नहीं बढ़ना आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं.
बच्चों को सूखा रोग से बचाना है तो डाइट में शामिल करें ये चीजें: डॉ मिश्रा बताते हैं कि सूखा रोग का आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में कारगर उपचार है. पौष्टिक आहार लिया जाए तो बच्चों में सूखा रोग नहीं होता है. उसके लिए आवश्यक है कि गर्भवती महिला खान-पान में पूरा ध्यान रखे. उन्हें पौष्टिक आहार लेना चाहिए ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी आवश्यक पोषक तत्व मिल सकें और उसका शारीरिक विकास ठीक से हो सके.उन्होंने बताया कि बचाव के लिए आहार में दूध, दही, पनीर, अंडे, चूने का पानी, हरी सब्जियां, मूली, ब्रोकली, मशरूम, एवोकाडो, फलों का रस, मखाना, दूध में हल्दी, काजू, बादाम, कद्दू के बीज, अंडे के छिलके की भस्म, मछली, चिकन, ब्राउन राइस, राजमा, दालें और अंडे की जर्दी जैसी चीजों को शामिल करना चाहिए.
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विटामिन डी की कमी दूर करेगी सुबह की धूप, इस तरह लें: डॉ मिश्रा बताते हैं कि विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए हफ्ते में चार दिन 20 से 30 मिनट सुबह की हल्की धूप में बैठना चाहिए. लेकिन ध्यान रहे कि धूप की किरणें सीधे त्वचा के संपर्क में आनी चाहिए. उन्होंने बताया कि सूखा रोग होने पर चिकित्सक से परामर्श लेकर ही उपचार लेना चाहिए.
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