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HealthTips: बच्चे जल्दी थक जाते हैं और हड्डियां हैं कमजोर? हो जाएं सतर्क, हो सकता है सूखा रोग, जानें बचाव के उपाय

सूखा रोग के लक्षण ( सौजन्य से -: डॉ बीएल मिश्रा )

अजमेर: स्वस्थ बचपन ही सशक्त भविष्य की पहचान है, लेकिन अगर बचपन में ही पोषण की कमी रह जाए तो पूरी उम्र कमजोरी पीछा नहीं छोड़ती. यही कारण है कि बढ़ते बच्चों के शरीर के लिए पौष्टिक आहार लेना बेहद जरूरी है. खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए तो अत्यंत आवश्यक है. पौष्टिक आहार के अभाव में बच्चे या गर्भ में पल रहे शिशु का शारीरिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है. इस कारण कई बच्चे सूखा रोग से ग्रसित हो जाते हैं. जानते हैं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अनुसार बच्चों में होने वाले सूखा रोग के कारण, लक्षण और उपचार संबंधी हेल्थ टिप्स.