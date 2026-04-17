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Health Tips : स्वाद के चक्कर में स्वास्थ्य से खिलवाड़...बढ़ रहा 'विरुद्ध आहार' का खतरा

स्वास्थ्य के लिए जागरूकता जरूरी : उन्होंने बताया कि विरोधी आहार शरीर के लिए घातक है. इसमें लोगों की बिगड़ी हुई जीवन शैली भी जिम्मेदार है. लोग सुबह उठते ही खाली पेट चाय या कॉफी का सेवन करते हैं. तांबे के बर्तन में क्लोरीन युक्त पानी पीते हैं. गर्म खाद्य और पेय पदार्थ का सेवन प्लास्टिक में किया जाता है. भोजन पकाने के लिए एल्युमिनियम के बर्तनों का उपयोग होता है. डिब्बा बंद भोजन ही नहीं बाजारों में प्लास्टिक की बोतलों में मिलने वाला पानी भी शरीर के लिए घातक है.

विरुद्ध आहार को लेकर जानकारी का अभाव : डॉ. जैन बताती हैं कि एक समय था, जब आयुर्वेद के अनुसार लोगों की जीवन शैली थी, जिससे लोग निरोगी और दीर्घायु होते थे, लेकिन आधुनिक जीवन शैली ने लोगों की पारंपरिक जीवन शैली को काफी प्रभावित किया है. उन्होंने बताया कि पहले गृहणियों को पीढ़ी दर पीढ़ी आहार जीवन शैली की जानकारी मिलती थी. विशेषकर विरुद्ध आहार के बारे में भी उन्हें पता रहता था, जिससे वह रसोई में विरुद्ध आहार का उपयोग ही नहीं करती थीं. वहीं, परिवार के अन्य लोगों को भी विरुद्ध आहार नहीं करने देती थी, लेकिन अब 75 फीसदी लोगों को विरुद्ध आहार के बारे में जानकारी का अभाव है. यही वजह है कि लोग घरों में ही नहीं, शादी समारोह, रेस्टोरेंट आदि में भी विरुद्ध भोजन करते हैं और बीमारियों को आमंत्रित करते हैं.

शरीर में आवश्यक तत्वों की कमी से शरीर दुर्बल और रोग ग्रसित हो जाता है. जैन ने बताया कि आहार पौष्टिक हो, लेकिन विरुद्ध नहीं होना चाहिए. ऐसे कई खाद्य पदार्थ हैं, जिनका एक साथ सेवन करने से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है. ऐसा आहार विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है. उन्होंने बताया कि विरुद्ध आहार से शरीर में टॉक्सिन (विषाणु) बढ़ने लगते हैं. इससे शरीर में पाचन और त्वचा से संबंधित गंभीर रोग होने की संभावना अधिक रहती है. वहीं, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है.

आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मनीषा जैन बताती हैं कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति ही नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन को जीने की शैली भी है. आयुर्वेद में हर ऋतु के अनुसार खाद्य पदार्थों के सेवन के बारे में बताया गया है, ताकि लोग स्वस्थ रहें. स्वस्थ जीवन शैली के लिए पौष्टिक आहार का सेवन बेहद जरूरी है, ताकि शरीर को ऊर्जा के साथ-साथ आवश्यक तत्व भी मिलते रहें.

अजमेर: पौष्टिक आहार शरीर को ऊर्जा और आवश्यक तत्व प्रदान करते हैं. इससे शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है. साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कायम रहती है. आयुर्वेद में हर ऋतु में अलग-अलग खाद्य पदार्थ के सेवन के बारे में बताया गया है. साथ ही विरुद्ध भोजन का भी उल्लेख है. आहार स्वस्थ जीवन की शैली है, वहीं विरोधी भोजन का सेवन करने से कई तरह के रोग शरीर को हो जाते हैं. आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मनीषा जैन से जानते हैं विरुद्ध आहार से होने वाले दुष्प्रभाव और उनसे बचने के लिए हेल्थ टिप्स...

डॉ. जैन ने बताया कि बच्चों और युवाओं को दूध के साथ फलों को मिश्रित कर बनाए जाने वाला शेक काफी पसंद आता है, लेकिन यह स्वाद के चक्कर में सेहत के साथ खिलवाड़ है. उन्होंने बताया कि स्कूलों में विद्यार्थियों को इन महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत करवाकर जागरूक करने के साथ-साथ विरुद्ध आहार के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए, बल्कि विरुद्ध आहार को तो पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहिए. इससे जानकारी होने पर विरुद्ध आहार का सेवन कम होगा और लोग बीमार भी कम पड़ेंगे.

रोजमर्रा जीवन में यह विरुद्ध आहार का सेवन बनता है बीमार : आयुर्वेद में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मनीषा जैन बताती है कि दूध के साथ उड़द की दाल, कटहल, दही, खट्टे फल, मूली, नमक और मछली नहीं खाने चाहिए. इसी तरह दही के साथ दूध से बनी खीर, मछली, गरम भोजन, दही का रात में सेवन, उड़द की दाल और दूध का सेवन नहीं करना चाहिए. शहद के साथ घी, गर्म दूध, गर्म पानी का सेवन नहीं करें. वहीं, बैंगन के साथ दूध, चावल के साथ सिरका, ठंडे पानी के साथ गर्म भोजन, चाय कॉफी के तुरंत बाद भोजन, मछली के साथ गुड़, दूध के साथ खीरा का सेवन नहीं करना चाहिए.

विरुद्ध आहार का शरीर पर असर : डॉ. मनीषा बताती हैं कि विरुद्ध आहार का हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है. यह विपरीत प्रभाव व्यक्ति विशेष की आंतरिक शक्ति पर निर्भर करता है. किसी व्यक्ति पर तुरंत ही असर देखने को मिलता है तो किसी व्यक्ति पर हफ्ते, माह या साल बाद भी विपरीत असर देखने को मिल सकता है. यह व्यक्ति पर भी निर्भर है कि वह विरोधी आहार रोज ले रहा है या हफ्ते में एक बार लेता है.

उदाहरण के तौर पर उड़द की दाल के साथ लोग दही खाते है तो उन्हें अपच की शिकायत रहती है. उड़द की दाल और दही से बने दही बड़े भी लोग चटकारे लेकर खाते हैं जो विरुद्ध आहार है. डॉ, जैन बताती है कि उनकी पास एक मरीज ऐसी भी आई थी जिसके पूरा शरीर के भीतर गर्मी उत्पन्न हो रही थी. मरीज से पूछताछ की तो पता चला कि बेल के रस में नींबू का रस डालकर उसने पीया था. इससे उसकी दिनों दिन हालात खराब हो रही थी. तीन तक उपचार कर मरीज का जीवन बचाया. उन्होंने यह भी बताया कि विरोधी आहार लेने वाले व्यक्ति में यदि अनुवांशिक रूप से एलर्जी है तो विरुद्ध आहार उसे जल्दी असर करेगा.

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विरुद्ध आहार से त्वचा पर असर : उन्होंने बताया कि विरुद्ध आहार का त्वचा पर काफी असर पड़ता है. मसलन सोरायसिस, शरीर पर लाल चतके, एग्जिमा, स्किन का रंग परिवर्तन, झाइयां, खुजली, दाद आदि त्वचा संबंधी रोग विरुद्ध आहार से हो सकते हैं.

विरुद्ध आहार से पाचन पर विपरीत प्रभाव : डॉ. जैन बताती है कि पेट में भारीपन, बार-बार डकार आना, कब्जी, गैस, शरीर में आलस रहना, अजीर्ण, वमन (उल्टी), अतिसार (दस्त), फूड पॉइजनिंग, पेट में दर्द, नींद की कमी और तनाव भी हो सकता है.

वात, पित्त और कफ का संतुलन : उन्होंने बताया कि आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ का संतुलन होना आवश्यक है. इससे शरीर स्वस्थ रहता है. असंतुलन से रोग होने की संभावना ज्यादा रहती है. इसलिए सुपाच्य भोजन, पौष्ठिक आहार, समय पर सोना और समय पर उठाना, व्यायाम, योग और आउट डोर किसी खेल को रोजमर्रा जीवन का हिस्सा बनाना है. दैनिक आहार में हरि सब्जियों और फलों का सेवन करने के साथ साथ वात, पित्त और कफ (त्रिदोष) को नियंत्रित करने के लिए आंवला, त्रिफला, गिलोई का सेवन भी त्रिदोष क्षमक है.

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सामाजिक पारिवारिक और व्यक्तिगत रूप से होने चाहिए जागरूकता के प्रयास : उन्होंने बताया कि सामान्य भाषा में आमजन को विरोधी आहार के प्रति सचेत करने के लिए सरकार को भी प्रयास करने होंगे. स्कूल स्तर पर विरुद्ध आहार को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए. सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास होने चाहिए, ताकि लोग विरुद्ध आहार के प्रति जागरूक होकर विरुद्ध आहार का सेवन करने से बचें.