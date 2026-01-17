ETV Bharat / state

Health Tips : रात भर फोन चलाने की आदत से नहीं आती नींद? ये करें उपाय

आयुर्वेद के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बीएल मिश्रा से जानिए अनिद्रा बीमारी के लक्षण, कारण और बचने के उपाय के बारे में...

अनिद्रा की बीमारी (प्रतीकात्मक)
अनिद्रा की बीमारी (प्रतीकात्मक) (Getty Image)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 17, 2026 at 10:31 AM IST

अजमेर : स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में अनिद्रा एक आम बीमारी बन गई है. पहले अनिद्रा की बीमारी बुजुर्गों में देखी जाती थी, लेकिन अब बच्चों और युवाओं में भी अनिद्रा का रोग बढ़ता जा रहा है. इसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण मोबाइल बन गया है. लोगों का अधिक समय स्क्रीन पर बीतने लगा है. इस कारण अनिद्रा के साथ-साथ कई तरह के रोग भी लोगों को जकड़ रहे हैं. इनमें मानसिक रोग भी शामिल हैं. आयुर्वेद के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बीएल मिश्रा से जानेंगे कैसे आयुर्वेद के नुस्खों और जीवन शैली में सुधार करके अनिद्रा से बचा जा सकता है.

स्वस्थ्य रहने के लिए पौष्टिक आहार की जरूरत होती है. इसी तरीके से पर्याप्त नींद भी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है. आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बीएल मिश्रा बताते हैं कि उनके पास आने वाले 65 फीसदी मरीज अन्य बीमारियों के साथ अनिद्रा से ग्रसित होते हैं. ऐसे मरीजों की आयु 35 से अधिक ज्यादा होती है, लेकिन 15 से अधिक आयु के बच्चे भी अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं. बच्चों और युवाओं से बातचीत में एक ही कारण सामने आता कि वे घंटों मोबाइल स्क्रीन पर अपना वक्त बिताते हैं. कई रात भर मोबाइल देखते हैं. मोबाइल देखने की लत हर उम्र के लोगों के स्वास्थ्य को प्रभवित कर रही है.

अनिद्रा के लक्षण
अनिद्रा के लक्षण (फोटो ईटीवी भारत GFX)

डॉ. मिश्रा ने बताया कि सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक कारण से भी अनिद्रा की बीमारी बढ़ रही है. खानपान को लेकर लोगों की बुरी आदतें और बिगड़ी दिनचर्या भी अनिद्रा का कारण हैं. आयुर्वेद में उष्ण और तीक्ष्ण भोजन करने और अनियमित समय पर भोजन करने की आदत के कारण शरीर में मौजूद त्रिदोष में वायु विकृत होकर मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है. इससे अनिद्रा की परेशानी होने लगती है. अनिद्रा की बीमारी लम्बे समय तक रहती है तो रोगी डिप्रेशन समेत मानसिक रोगों का भी शिकार हो जाता है. मादक पदार्थ की लत भी अनिद्रा का कारण है. युवाओं में बढ़ रही नाइट लाइफ की बुरी आदत भी एक बड़ा कारण है.

अनिद्रा के कारण
अनिद्रा के कारण (फोटो ईटीवी भारत GFX)

अनिद्रा के लक्षण और बचाव : डॉ. मिश्रा बताते हैं कि अनिद्रा से ग्रसित रोगी के स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहता है. आंखें लाल और चेहरे पर सूजन रहती है. स्वभाव में आक्रमकता आ जाती है. काम में मन नहीं लगता है. भूख नहीं लगना, कब्ज, शरीर में कमजोरी एवं थकान महसूस होना. उच्च रक्त चाप होना. ये सारे लक्षण अनिद्रा के हो सकते हैं. अनिद्रा से बचने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या में बदलाव लाना बेहद जरूरी है. समय पर सोएं और समय पर ही उठें. व्यायाम, मॉर्निंग वॉक, खेलकूद को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. मेडिटेशन भी अनिद्रा से बचने में फायदेमंद है. सुबह की दिनचर्या समय पर करें. स्निग्ध और पौष्टिक आहार समय पर लें. अपने दैनिक आहार में फल और हरी सब्जियों को शामिल करें. रात्रि को सोने से 20 मिनट पहले दूध पिएं. पैरों के तलवों में सरसों के तेल की मालिश करें. रात्रि को नींद नहीं आने पर छत पर किसी एक बिंदु को टकटकी लगाकर देखते रहें, इससे आंखे बोझिल होंगी और नींद आने लगेगी. ग्रीष्म ऋतु में रात को सोने से पहले स्नान करें या ठंडे पानी से पैरों को धोएं.

अनिद्रा से ऐसे बचें
अनिद्रा से ऐसे बचें (फोटो ईटीवी भारत GFX)

मोबाइल पर स्क्रीन टाइम को करें कम : डॉक्टर बताते हैं कि बच्चे और युवा मोबाइल की लत के शिकार हो रहे हैं. ऐसे में अभिभावकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है. मोबाइल आज के दौर में जरूरी है, लेकिन इसका इस्तेमाल भी जरूरी काम के लिए ही किया जाना चाहिए, जबकि मनोरंजन के लिए मोबाइल का इस्तेमाल काफी हो रहा है. लोग घंटों तक रील देखते रहते हैं. इस कारण पूरी रात स्क्रीन देखने के चक्कर में बीत जाती है. ऐसे लोगों को समझना होगा कि मोबाइल नहीं स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है. धीरे-धीरे स्क्रीन टाइम कम करें और जरूरी काम के लिए ही मोबाइल का उपयोग करें. अभिभावक बच्चों और युवाओं पर नजर रखें कि वे रात को ठीक से सो रहे हैं या कमरे की लाइट बंद कर सोने का दिखावा कर रहे हैं. आमतौर पर यह भी धारणा देखी गई है कि लोग आंखों को थकाने के लिए मोबाइल देखते हैं. कुछ दिन तो आंखे थकने से नींद आ भी जाती है, लेकिन यह लत लगने पर विपरीत प्रभाव पड़ता है.

अच्छी नींद के लिए अपनाएं यह नुस्खे : उन्होंने बताया कि सर्दी के सीजन में रात्रि में दूध के साथ पिंड खजूर का सेवन करें. सुबह देसी घी के गोंद के लड्डू मेवे युक्त खाएं. बादाम, अखरोट की गिरी और कुछ किशमिश रात को भिगोएं और सुबह खाली पेट सेवन करें. आंवले का सेवन भी फायदेमंद है. गर्मी में ब्रह्म रसायन और द्राक्षावलेह और सर्दियों में अश्वगंधालेह का सेवन दूध के साथ करें. इसके अलावा अश्वगंधा, जटामानसी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी आदि का बराबर मात्रा में चूर्ण बनाकर एक चम्मच सुबह और शाम को सेवन करें. रात्रि को हल्का भोजन समय पर करें.

अनिद्रा की बीमारी
