Health Tips : सिर्फ स्वाद नहीं सेहत भी बढ़ाती हैं हरी सब्जियां, सर्दियों में बन जाती हैं इम्यूनिटी बूस्टर

जयपुर : मौसम में ठंडक के अहसास के साथ आप भी यह सोचते हैं कि सर्दियों में कौन सी हरी सब्जियां सबसे ज्यादा फायदेमंद हैं? हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी सब्जी कौन-सी है? तो आपके इन सवालों का जवाब दे रहीं हैं फूड डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी. उनका कहना है कि सर्दियों में हरी सब्जियां सिर्फ खाने का हिस्सा नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन की कूंजी है. सही मात्रा और सही तरीके से सेवन करने पर ये शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है और मौसम से जुड़ी बीमारियों से बचाव करती हैं.

सेहत का संपूर्ण कवच हरी सब्जियां : सर्दियों का मौसम स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है. इस मौसम में बाजार में मिलने वाली ताजी हरी सब्जियां न सिर्फ स्वाद बढ़ाती हैं, बल्कि शरीर को रोगों से बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. ऐसे में फूड डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी सर्दियों में हरी सब्जियों को नियमित आहार में शामिल करने की सलाह देती हैं. उनका कहना है कि यह इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होती हैं. पालक, मेथी, सरसों, बथुआ और धनिया जैसी हरी सब्जियां विटामिन A, C और K से भरपूर होती हैं. ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं, जिससे सर्दी-खांसी, फ्लू और संक्रमण से बचाव होता है. ठंड के मौसम में जब इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, तब ये सब्जियां शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करती हैं. वे कहती हैं कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में आंवला भी बेहद असरदार है.

फूड डाटट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी (ETV Bharat Jaipur)

खून की कमी दूर करने में असरदार : डॉ नेहा ने बताया कि हरी सब्जियां आयरन का अच्छा स्रोत होती हैं. खासतौर पर पालक और बथुआ खून की कमी यानी एनीमिया को दूर करने में मददगार होते हैं. नियमित सेवन से हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और थकान कम होती है. इसके अलावा सर्दियों में पाचन की समस्या शुरू हो जाती है. लिहाजा हरी सब्जियों में मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कब्ज जैसी परेशानियों से राहत दिलाता है. मेथी और सरसों का साग पाचन को बेहतर बनाने में विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है. अगर इसमें घी या बटर का इस्तेमाल करते हैं और साथ में नींबू या आंवला का उपयोग करने से इसके फायदे और अधिक बढ़ जाते हैं.