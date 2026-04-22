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लीच थेरेपी से त्वचा से जुड़े रोगों का इलाज, गंजेपन से लेकर विटिलिगो और सोरायसिस पर भी शानदार परिणाम

उन्होंने बताया कि जोंक आमतौर पर नमी वाले इलाकों में पाई जाती है और इसे खून चूसने वाले कीड़े के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये सिर्फ खून नहीं चूसती बल्कि झड़ते बाल, स्किन इंफेक्शन और कई त्वचा रोगों के इलाज में भी कारगर साबित हो रही है. जयपुर में लोग महंगे कॉस्मेटिक प्रोसीजर की जगह इस प्राकृतिक थेरेपी की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं.

जयपुर : देश के एकमात्र राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयुर्वेद से जुड़े पारंपरिक नुस्खों को अपनाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है. ऐसा ही एक नुस्खा है जोंक थेरेपी. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का क्रिया शरीर विभाग जोंक थेरेपी से त्वचा रोगों का इलाज कर रहा है. संस्थान ने दावा किया है कि अब तक 1100 से ज्यादा मरीज इससे लाभ ले चुके हैं. क्रिया शरीर विभाग के डीन डॉ. सीआर यादव का कहना है कि जोंक के लार में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-कोएगुलेंट तत्व होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन को सुधारते हैं. इससे स्किन और स्कैल्प को बेहतर पोषण मिलता है.

विटिलिगो और सोरायसिस का इलाज : डॉ. यादव का कहना है कि जोंक थेरेपी स्किन रोगों में काफी कारगर है. इससे स्किन इंफेक्शन, पिग्मेंटेशन, एक्ने, एक्जिमा, झाइयां, पुराने घाव और सर्जरी के निशान तक में सुधार देखा जा रहा है. बालों से जुड़ी समस्याओं जैसे एलोपेसिया, हेयर फॉल से लेकर शुरुआती गंजेपन में भी ये कारगर है. इसके अलावा विटिलिगो, वेरिकोज वेन्स और सोरायसिस में जोंक थेरेपी काफी कारगर साबित हुई है.

इनका हो सकता है इलाज (ETV Bharat GFX)

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लीच थेरेपी के फायदे : लीच थेरेपी में जोंक को शरीर के प्रभावित हिस्से पर लगाया जाता है, जो खून चूसते समय अपने लार (saliva) में मौजूद औषधीय तत्व शरीर में छोड़ते हैं. इन तत्वों में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीकोएगुलेंट गुण होते हैं, जो सूजन कम करने और रक्त संचार सुधारने में मदद कर सकते हैं. जोंक की लार में हिरुडिन होता है, जो खून को पतला करता है. इससे सूजन और दर्द से राहत मिलती है. ये ब्लड क्लॉटिंग कम करके सर्कुलेशन को सुधारता है.

कैसे काम करती है थेरेपी (ETV Bharat GFX)

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सख्त प्रोटोकॉल से इलाज : डॉ. यादव का कहना है कि संस्थान में संक्रमण रोकने के लिए सख्त प्रोटोकॉल लागू हैं. एक मरीज पर सिर्फ एक ही जोंक का उपयोग किया जाता है. थेरेपी पूरी होने के बाद उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता. इससे क्रॉस-इन्फेक्शन का खतरा खत्म हो जाता है. जोंक को सुरक्षित रखने के लिए लैब के बराबर हाइजीन वाला सेट-अप बनाया गया है, जहां पानी का TDS और तापमान लगातार मॉनिटर किया जाता है. डॉक्टरों के मुताबिक जोंक का स्वास्थ्य ही इलाज की सफलता तय करता है.