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Health Tips: मानसून में जायके के साथ सेहत का भी रखें ख्याल, जानिए कैसे बिगड़ सकती है पेट की हालत

गट माइक्रोबायोम में मौजूद लाभकारी बैक्टीरिया पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इनके संतुलन में गड़बड़ी होने पर गैस, एसिडिटी, दस्त, कब्ज और फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है. मानसून की उमस में बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को संक्रमण का खतरा तुलनात्मक रूप से ज्यादा हो सकता है. ऐसे लोगों के भोजन की स्वच्छता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए. उन्हें ताजा, गर्म और सुपाच्य भोजन देना बेहतर है. बिना डॉक्टर की सलाह के बार-बार एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आंतों के लाभकारी बैक्टीरिया प्रभावित हो सकते हैं.

मानसून में क्यों बढ़ जाती हैं पेट की समस्याएं ? : बारिश शुरू होते ही मौसम सुहावना होने के साथ लोगों में समोसे, पकौड़े, कचौड़ी, चाट, पिज्जा और नूडल्स जैसे चटपटे और तले-भुने खाद्य पदार्थ खाने की इच्छा बढ़ जाती है. इन खाद्य पदार्थों में मौजूद अधिक तेल और मसाले पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं. खास तौर पर सड़क किनारे खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों में नमी और स्वच्छता की कमी के कारण बैक्टीरिया और वायरस तेजी से पनप सकते हैं. दूषित भोजन और पानी आंतों में मौजूद गट माइक्रोबायोम के संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं.

नेहा यदुवंशी के मुताबिक, मानसून के दौरान हमारे पाचन तंत्र, रोग प्रतिरोधक क्षमता और हाइड्रेशन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है. हवा में नमी बढ़ने के कारण माइक्रोबायोम ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, लिहाजा संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में इस मौसम में ताजा बना हुआ भोजन करना सबसे बेहतर विकल्प है. खुले में रखा पानी, सड़क किनारे का खाना, तले-भुने खाद्य पदार्थ और पहले से कटे हुए फल व सलाद से बचने की सलाह दी जाती है.

जयपुर : मानसून के बाद उमस का मौसम अपने साथ ठंडक और सुहाना मौसम तो लेकर आता है, लेकिन इस दौरान खान-पान में थोड़ी सी लापरवाही पेट और आंतों की सेहत पर भारी पड़ सकती है. मानसून में वातावरण में नमी बढ़ने के कारण बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीव तेजी से पनपते हैं. दूषित पानी, खुले में रखा भोजन और तला-भुना खाना पाचन तंत्र पर भी असर डाल सकता है. ऐसे में फूड डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी का कहना है कि मानसून के दौरान पाचन, इम्यूनिटी और शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा यानी हाइड्रेशन पर खास ध्यान देना चाहिए.

प्यास कम लगे तो भी पानी पीना जरूरी : मानसून के दौरान तापमान अपेक्षाकृत कम होने के कारण कई लोगों को गर्मियों की तुलना में कम प्यास लगती है. इसका असर शरीर के हाइड्रेशन पर पड़ सकता है. पर्याप्त पानी नहीं पीने से डिहाइड्रेशन के साथ कब्ज और पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं. नेहा यदुवंशी के अनुसार, इस मौसम में पानी पीने की आदत को बनाए रखना बेहद जरूरी है. सामान्य पानी के अलावा अलग-अलग तरह की इंफ्यूज्ड टी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. अदरक-नींबू की चाय, तुलसी का पानी और सीमित मात्रा में हल्दी मिला पानी विकल्प हो सकते हैं. साथ ही साफ और सुरक्षित पानी ही पीना चाहिए. उबला या फिल्टर किया हुआ पानी संक्रमण से बचाव में मदद कर सकता है.

पेट को स्वस्थ्य रखने के उपाय (ETV Bharat GFX)

शरीर संकेत देता है, इन्हें नजरअंदाज न करें : आंतों और पाचन तंत्र की सेहत बिगड़ने पर शरीर कई संकेत देता है. बार-बार गैस बनना, एसिडिटी, पेट में ऐंठन या दर्द रहना इसके प्रमुख लक्षण हो सकते हैं. इसके अलावा बार-बार दस्त होना या लगातार कब्ज रहना भी पाचन तंत्र में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है. खाना खाने के तुरंत बाद पेट में भारीपन, सुस्ती या असहजता महसूस होना भी ध्यान देने योग्य है. बार-बार पेट का संक्रमण होना रोग प्रतिरोधक क्षमता और गट हेल्थ से जुड़ी समस्या की ओर इशारा कर सकता है.

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नेहा यदुवंशी के मुताबिक आंतों को स्वस्थ रखने के लिए डाइट में प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ शामिल किए जा सकते हैं. दही, छाछ और कांजी जैसे खाद्य पदार्थ आंतों में लाभकारी बैक्टीरिया को सपोर्ट कर सकते हैं. इसके अलावा साबुत अनाज, दालें, ताजे फल और अच्छी तरह धोकर पकाई गई सब्जियां फाइबर के अच्छे स्रोत हैं. फाइबर आंतों के लिए उपयोगी बैक्टीरिया को सपोर्ट करने में मदद करता है. बाहर के खाने, खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों और अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाना भी जरूरी है. इस मौसम में घर का ताजा, गर्म और आसानी से पचने वाला भोजन बेहतर विकल्प माना जाता है.

इनसे करें परहेज (ETV Bharat GFX)

तनाव और नींद का भी आंतों की सेहत से संबंध : गट हेल्थ केवल खान-पान पर निर्भर नहीं करती, बल्कि जीवनशैली और मानसिक तनाव का भी इस पर असर पड़ता है. लंबे समय तक तनाव रहने से गट माइक्रोबायोम का संतुलन प्रभावित हो सकता है. तनाव कम करने के लिए ध्यान और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है. रोजाना 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद भी शरीर और पाचन तंत्र के लिए अहम है. इसके साथ हल्का व्यायाम या नियमित रूप से टहलना पाचन तंत्र को सक्रिय रखने में मदद कर सकता है.

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भुट्टा स्वाद के साथ सेहत का भी विकल्प : हाल के मौसम में भुट्टा लोगों की पसंदीदा चीजों में शामिल है. नेहा यदुवंशी के मुताबिक, भुट्टा फाइबर, विटामिन बी, मैग्नीशियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स का स्रोत है. यह ऊर्जा देने के साथ पाचन, इम्यूनिटी और अन्य स्वास्थ्य लाभों में योगदान कर सकता है. भुट्टे में मौजूद फाइबर लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद कर सकता है, जिससे वजन काबू करने में मदद मिल सकती है. सीमित मात्रा में इसका सेवन डायबिटीज वाले लोगों के लिए भी डाइट का हिस्सा हो सकता है. हालांकि, ऐसे लोगों को अपनी व्यक्तिगत डाइट और ब्लड शुगर के अनुसार मात्रा तय करनी चाहिए. भुट्टा पाचन तंत्र के लिए भी उपयोगी हो सकता है और फाइबर की वजह से कब्ज की समस्या को कम करने में मदद कर सकता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और पोषक तत्व हृदय और आंखों की सेहत के लिए भी लाभकारी माने जाते हैं.

मानसून का का सुपरफूड (ETV Bharat GFX)

भुट्टे के सुनहरे रेशे भी फेंकने की जरूरत नहीं : डाइट एक्सपर्ट के मुताबिक अक्सर लोग भुट्टा छीलते समय उसके सुनहरे रेशों यानी कॉर्न सिल्क को कचरे में फेंक देते हैं. हालांकि, कॉर्न सिल्क में भी कुछ पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. इसे चाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. कॉर्न सिल्क की चाय बनाने के लिए रेशों को अच्छी तरह साफ करके गर्म पानी में करीब 5 से 7 मिनट तक ढककर रखा जा सकता है. इसके बाद इसे छानकर गुनगुना पिया जा सकता है. स्वाद के लिए इसमें कुछ बूंदें नींबू की भी मिलाई जा सकती हैं. कॉर्न सिल्क का सेवन कुछ लोगों में हल्के मूत्रवर्धक प्रभाव से जुड़ा माना जाता है, लेकिन इसे किसी बीमारी के इलाज के विकल्प के तौर पर नहीं लेना चाहिए. खास तौर पर गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं, गंभीर किडनी रोग वाले मरीजों, लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों और डाइयूरेटिक दवाएं लेने वालों को डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन नहीं करना चाहिए.

कॉर्न सिल्क टी (ETV Bharat GFX)

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नारियल की गिरी और अदरक भी डाइट में शामिल करें : बारिश के बाद के मौसम में नारियल की गिरी भी डाइट का हिस्सा बनाई जा सकती है. इसमें मौजूद वसा शरीर को ऊर्जा देने में योगदान करती है. हालांकि, किसी भी खाद्य पदार्थ की तरह इसका सेवन भी संतुलित मात्रा में करना बेहतर है. अदरक का इस्तेमाल भी इस मौसम में अलग-अलग रूपों में किया जा सकता है. इसे ग्रीन टी या तुलसी की चाय में शामिल किया जा सकता है. रात के समय हल्दी वाला दूध भी डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है.

नेहा कहती हैं कि मानसून में पत्तेदार सब्जियों और कच्चे सलाद को लेकर खास एतिहात बरतनी चाहिए. अगर कच्ची सब्जियां या सलाद खा रहे हैं तो उन्हें अच्छी तरह साफ पानी से धोना जरूरी है. नमी और दूषित पानी के कारण इन पर सूक्ष्मजीवों के पनपने का खतरा बढ़ सकता है. मानसून में पेट के संक्रमण से बचने के लिए भोजन और पानी की स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है. ताजा और गर्म खाना, साफ पानी, संतुलित आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि को दिनचर्या में शामिल करके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है. बारिश के मौसम में स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल रखना जरूरी है. चटपटे और तले-भुने खाने की ललक को नियंत्रित करना, साफ पानी पीना और ताजा भोजन करना इस मौसम में पेट को स्वस्थ रखने की सबसे अहम कुंजी हो सकती है.