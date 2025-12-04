ETV Bharat / state

औषधीय गुणों की भरमार है हल्दी, सर्दियों में रोगों से लड़ने की ताकत देता है, इनको करना चाहिए परहेज

जेएलएन अस्पताल में आहार विशेषज्ञ दिव्या करनावत बताती हैं कि सर्दियों में हल्दी का सेवन कितना लाभकारी है...

हल्दी खाने के फायदे
हल्दी खाने के फायदे (ETV Bharat Ajmer)
अजमेर : भारतीय खानपान की संस्कृति में हल्दी की विशेष भूमिका रही है. यूं कहें कि हल्दी हर घर की रसोई में पाई जाती है और इसका उपयोग दैनिक आहार में भी किया जाता है. खासकर सर्दियों के सीजन में हल्दी का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है. राजस्थान में तो कच्ची हल्दी की देसी घी में सब्जी बनाकर सर्दियों में खाई जाती है. हल्दी प्रकृति से मिला एक महत्वपूर्ण जड़ सब्जी और मसाला है जो गुणों की खान है. अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में आहार विशेषज्ञ दिव्या करनावत से जानिए हल्दी के औषधीय गुण और उसमें मौजूद आवश्यक तत्वों के साथ इसके सेवन से शरीर को होने वाले फायदे के बारे में.

हल्दी को रोगों से लड़ने के लिए कवच माना जाता है. यही वजह है कि भारतीय खान पान में हल्दी का होना आवश्यक माना जाता है. इतना ही नहीं हल्दी को शुभता से भी जोड़ा जाता है. भारत में हिंदू परंपरा से की जाने वाली शादियों में होने वाली रस्मों में भी हल्दी की महत्वपूर्ण परंपरा है, जिसको वर-वधु पक्ष बड़ी ही शिद्दत के साथ निभाते हैं. अन्य मांगलिक कार्य में भी हल्दी का उपयोग होता है. यूं कहें कि हल्दी भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है. हल्दी में औषधीय गुण और आवश्यकता तत्व भी भरपूर पाए जाते हैं, जो शरीर को आंतरिक और बाह्य रूप से रोगों से लड़ने के लिए मजबूत करते हैं.

हल्दी के फायदे के बारे में जानिए.... (वीडियो ईटीवी भारत अजमेर)

दिव्या कारनावत बताती हैं कि राजस्थान में तो सर्दियों के सीजन में कच्ची हल्दी की घी में बनी हुई सब्जी बनाई जाती है, जिसको लोग बड़े चाव से खाते हैं. हल्दी प्रकृति से मिला हुआ एक तरह का औषधि है, जिसका सेवन हर भारतीय के घर में बनने वाले भोजन में होता है. हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट है जो हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं. हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व भी पाए जाते हैं, जो शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन और दर्द को कम करते हैं. वहीं, बाह्य त्वचा के लिए भी हल्दी गुणकारी है. सदियों से घरेलू उपचार में भी हल्दी का उपयोग होता आया है. फोड़े-फुंसी, चोट, जुखाम, खांसी, हृदय रोग, श्वास रोग, संक्रमण आदि में हल्दी फायदेमंद है. चोट लगने पर हल्दी लगाने से एंटीसेप्टिक का काम करती है, फिर से घाव जल्दी भरता है.

उन्होंने बताया कि हल्दी का सेवन किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति कर सकता है. हल्दी की तासीर गर्म है. गर्भवती महिलाओं को कच्ची हल्दी का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए. सर्दियों में हल्दी के सेवन से शरीर को अनेक फायदे मिलते हैं, आवश्यक तत्वों की पूर्ति शरीर में होती है. हल्दी का सेवन कई तरह से किया जाता है. यदि औषधि के तरीके से हल्दी का सेवन किया जाता है तो निश्चित तौर पर रोग में हल्दी औषधि का काम करती है. हल्दी का सही तरीके से उपयोग इसे और भी गुणकारी बना देता है.

ओषधीय गुणों की भरमार है हल्दी
ओषधीय गुणों की भरमार है हल्दी (ETV Bharat GFX)

ऐसे करें हल्दी का सेवन तो होंगे यह फायदे : सर्दियों में कच्ची हल्दी की सब्जी लहसुन की कलियों के साथ मिलाकर घी में फ्राई कर बनाई जाती है. इससे हाजमा ठीक रहता है और खाना पच जाता है. कच्ची हल्दी, अदरक, आंवला, नींबू के रस और काला नमक के साथ गर्म पानी में उबाल लें और इसको खाली पेट पिएं. इससे वजन कम होता है, पेट में गैस की समस्या दूर होती है. पेट का फूलना (आफरा आना) बंद होता है. इसके नियमित सेवन से लिवर की सफाई भी होती है. साथ ही खून भी साफ होता.

हल्दी से चेहरे पर आएगा ग्लो : युवाओं में चेहरे पर काले धब्बे, मुंहासे, फुंसियां हो जाती हैं. रसायन युक्त ब्यूटी प्रोडक्ट के कारण समय से पहले झुर्रियां चेहरे पर आने लगती हैं. ऐसे में कच्ची हल्दी को पीसकर उसमें बेसन और कुछ बूंद नींबू के रस की मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें. साथ ही उसमें एक चम्मच गुलाब जल डालकर चेहरे पर हल्के हाथ से मलें. इससे मुंहासे, काले धब्बे और झुर्री की समस्या से निजात मिलेगी. चेहरे पर ग्लो आएगा.

हल्दी का ऐसे सेवन भी कर सकते हैं : बुजुर्ग कच्ची हल्दी की सब्जी का सेवन नहीं कर सकते तो उन्हें दूध के साथ हल्दी का सेवन करना चाहिए. सर्दियों में शरीर को गर्म रखने में हल्दी सहायक है. वायरल संक्रमण और खांसी जुकाम से बचाती है. अस्थमा, श्वास उठने में राहत मिलती है. बुजुर्गों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है. बच्चे दूध में हल्दी और हल्दी से बनी सब्जी कम पसंद करते हैं. ऐसे में उन्हें मॉकटेल बनाकर भी हल्दी का सेवन करवाया जा सकता है. इसके लिए नारियल पानी में एक चुटकी हल्दी, एक चम्मच शहद और कुछ बूंदे नींबू के रस और थोड़ा सा काला नमक डालकर उसे गुनगुना कर लें. इसके सेवन से बच्चों में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी.

