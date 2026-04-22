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Health Tips : डार्क सर्कल से खो रही है चेहरे की रौनक? आयुर्वेदिक नुस्खों से करें इलाज

आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मनीषा जैन बताती हैं कि आंखों के आसपास डार्क सर्कल (काले घेरा) बनने के कई कारण हो सकते हैं. डार्क सर्कल से व्यक्तित्व पर विपरीत प्रभाव पड़ता है. इससे चेहरे की सुंदरता और आत्मविश्वास में कमी आती है. डार्क सर्कल के कारण कई युवा तनाव में आ जाते हैं. डॉ. जैन बताती हैं कि उनके पास कई बच्चे और युवा डार्क सर्कल के इलाज के लिए आते हैं. हर मरीज में डार्क सर्कल होने के अलग-अलग कारण सामने आते हैं. इन कारणों का इलाज करने के साथ मरीज को आयुर्वेद नुस्खे भी बताए जाते हैं.

अजमेर : सुंदर और आकर्षक दिखने के लिए लोग आजकल क्या नहीं करते हैं. कई बार लोग रसायन युक्त सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग भी करते हैं, जिससे फायदे की जगह नुकसान होने लगता है. इनमें डार्क सर्कल भी हैं, जो चेहरे की सुंदरता और आकर्षण को कम कर देते हैं. आंखों के नीचे डार्क सर्कल (काला घेरा) आने के कई कारण हो सकते हैं. कई बार तनाव, नींद पूरी नहीं हो पाना भी इसका कारण होते हैं. डार्क सर्कल का इलाज केवल उसका कारण जानकर आयुर्वेद पद्धति से किया जा सकता है.

तनाव के कारण भी डार्क सर्कल होते हैं : डॉ. मनीषा जैन बताती हैं कि यदि आपकी आंखों के आसपास भी डार्क सर्कल है तो आपको भी इसका कारण जानना बेहद जरूरी है. डार्क सर्कल कई कारणों से हो सकते हैं. शरीर में मेलेनिन पिगमेंट अधिक बनने लगता है, जिससे आंखों के आसपास काला घेरा बन जाता है. इसके अलावा तनाव के कारण भी डार्क सर्कल होते हैं. डार्क सर्कल होने पर भी तनाव होता है.

अपनाएं ये नुस्खे (ETV Bharat GFX)

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डार्क सर्कल के यह हैं कारण : अनुवांशिक, उम्र दराज होने पर आंखों के आसपास की त्वचा का पतला होना, कोलेजन प्रोटीन की कमी, महिलाओं में असंतुलित हार्मोन, शरीर में पोषक तत्वों की कमी, एनीमिया भी कारण हो सकते हैं. इसके अलावा लंबी बीमारी से आई कमजोरी, मोबाइल, लैपटॉप पर ज्यादा समय बिताना, कुपोषण, कमजोर पाचन तंत्र, नींद की कमी, शरीर में पानी की कमी, विटामिन ए और सी की कमी, पेट साफ नहीं होना आदि कारण डार्क सर्कल के हो सकते हैं. आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार रोगी से पर्याप्त जानकारी लेकर ही कारण का उपचार किया जाता है. साथ ही रोगी को आयुर्वेद नुस्खे भी बताए जाते हैं.

क्या हैं कारण (ETV Bharat GFX)

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डार्क सर्कल को खत्म करने की कारगर नुस्खे : आंखों के नीचे डार्क सर्कल खत्म करने के लिए आलू के रस में शहद मिलाकर डार्क सर्कल पर 20 मिनट तक लगाए रखें. हल्दी में शहद मिलाकर लगाएं या कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर लगाएं. खीरे का रस, बादाम का तेल, एलोवेरा जेल लगाने से भी फायदा होता है. इसके अलावा पानी खूब पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें. साबूत त्रिफला को रात को भिगोकर रखें और सुबह उसे पानी से आंखों को धोने से भी फायदा मिलता है. दिन में तीन बार शीतल जल से आंखों को धोएं. इसके अलावा पौष्टिक आहार लें. हरी सब्जियों और फलों को आहार में शामिल करें. पंचकर्म से चिकित्सा भी की जाती है, जिसमें तर्पण काफी अच्छी और फायदेमंद विधि है. डॉ. जैन बताती हैं कि डार्क सर्कल को खत्म करने के लिए योग भी सहायक हैं. इसमें शवासन, त्राटक, नेत्रों के व्यायाम करने से भी काफी फायदा मिलता है.