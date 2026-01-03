शरीर दिखने में बिल्कुल फिट, फिर भी रहती है थकान और कमजोरी? इस बीमारी के हैं लक्षण
जानिए एनीमिया के लक्षण, कारण और आयुर्वेदिक उपचार के बारे में....
Published : January 3, 2026 at 12:27 PM IST
अजमेर : भागदौड़ और व्यस्त जिंदगी में लोग अक्सर खानपान को लेकर लापरवाह रहते हैं. खान पान केवल पेट भरने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह शरीर को ऊर्जावान और विकसित करने का भी एक बड़ा स्रोत है. पेट भरने के लिए हम जो खाना खा रहे हैं उसमें पोषक तत्व होना बेहद आवश्यक है. शरीर में पोषक तत्वों की कमी से कई रोग जन्म लेते हैं. इनमें रक्त निर्माण के लिए जरूरी तत्वों की कमी भी शामिल है. शरीर में रक्त की कमी जीवन के लिए घातक भी हो सकता है. जानते हैं आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बीएल मिश्रा से आयुर्वेद पद्धति के अनुसार शरीर को एनीमिया से ग्रसित होने से कैसे बचा सकते हैं?
कामकाज की व्यस्तता के कारण लोग अपनी लाइफस्टाइल को बिगाड़ रहे हैं. खासकर खान पान केवल पेट भरने का माध्यम लोगों ने बना लिया है. लोग जल्द तैयार हो जाने वाले भोजन को ज्यादा महत्व देने लगे हैं. जल्द पकने और मिलने वाला भोजन मैदा युक्त जंक फूड या डिब्बा बंद खाना होता है. खानपान में लापरवाही के कारण लोग मोटापे, मधुमेह, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग समेत कई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं. वहीं, शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाने से कमजोरी आने लगती है. साथ ही शरीर रक्त निर्माण की प्रक्रिया भी बाधित होने लगती है, इसलिए लोग एनीमिया के शिकार हो रहे हैं.
पढ़ें. लीवर और पेट के लिए 'नेचुरल प्यूरीफायर' है मूली, जानिए आयुर्वेद के हिसाब से फायदे
इस कारण होती है खून की कमी : वर्तमान में एनीमिया एक आम बीमारी बन चुकी है. एनीमिया हर आयु वर्ग में देखी जा रही है. शरीर में खून की कमी को मेडिकल भाषा में एनीमिया कहते हैं. पोषक तत्व की कमी के कारण खून की कमी होती है. शरीर दिखने में हष्ठ पुष्ठ लगता है, लेकिन भीतरी ताकत कमजोर होने लगती है. आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बीएल मिश्रा बताते हैं कि शरीर को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है. भोजन में शरीर को अंदरूनी और बाहरी रूप से मजबूत रखने के लिए पोषक तत्वों का होना जरूरी है ताकि शरीर को पोषण मिलने के साथ साथ रक्त निर्माण की प्रक्रिया भी सुचारू रहे.
पढ़ें. Health Tips : सिर्फ स्वाद नहीं सेहत भी बढ़ाती हैं हरी सब्जियां, सर्दियों में बन जाती हैं इम्यूनिटी बूस्टर
शारारिक संरचना के विकास के लिए रक्त महत्वपूर्ण : डॉ. मिश्रा बताते हैं कि भोजन में पोषक तत्व होने के साथ ही शरीर का पाचन तंत्र भी बेहतर होना चाहिए. भोजन को पाचक रस ( एंजाइम) पचाकर जो रस बनाते हैं, उस रस से यकृत रक्त बनाता है. शरीर के पोषण और विकास में रक्त की महत्वपूर्ण भूमिका है. पाचक रसों को लेकर रक्त संचार करता है, जिससे शरीर को पोषक तत्वों की पूर्ति होती है. इन पोषक तत्वों में ऑक्सीजन के साथ-साथ कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, आयरन समेत कई मिनरल और विटामिन सम्मिलित है. लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है. हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, जिसकी कमी से शरीर में रक्त की कमी होने लगती है. सामान्य तौर पर पुरुष में 13 से 17 ग्राम/ डीएल और महिलाओं में 12 से 15.5 ग्राम/ डीएल हीमोग्लोबिन होना चाहिए.