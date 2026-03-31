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Ayurveda Explained: पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थायराइड की समस्या ज्यादा, आयुर्वेद और योग में है कारगर इलाज

थायराइड के कारण : उन्होंने बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है. आयोडीन की कमी, एंटी थायराइड दवाओं के अधिक सेवन से भी ग्रंथि पर विपरीत प्रभाव पड़ता है. इसके अलावा आनुवांशिक कारण, तनाव, रेडिएशन के प्रभाव, आराम तलब जीवन जीने की आदत, अधिक ठंड और अधिक गर्म खाने की आदत, अनियमित जीवन शैली, शरीर में आयोडीन की कमी, आहार में पौष्टिक तत्वों की कमी आदि कई कारण हो सकते हैं.

उन्होंने बताया कि थायराइड रोग दो प्रकार से होता है. इनमें हाइपो थायरायडिज्म और हाइपर थायरायडिज्म है. हाइपो थाइरयडिज्म में T3, T4 हार्मोन कम रिलीज होने लगते हैं, जबकि मस्तिष्क में मौजूद मास्टर ग्रंथि (Pitutry) से टीएसएच (TSH) हार्मोन ज्यादा निकलते हैं. हाइपर थायरायडिज्म होने पर T3, T4 ज्यादा रिलीज होते हैं. वहीं, मास्टर ग्रंथि से TSH हॉरमोन कम रिलीज होते हैं. दोनों मामलों में हार्मोंस असंतुलित होते हैं.

आयुर्वेद और योग से उपचार : डॉ. जैन बताती हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक समस्या थायराइड की देखने को मिलती है. भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति को थायराइड रोग है. यह रोग आम बन गया है. अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति में थायराइड रोग को दवा के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है. इसमें कई बार दवाइयों के साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं. इसके कारण ब्लड प्रेशर और मधुमेह रोग भी हो सकता है. आयुर्वेद और योग के माध्यम से थायराइड ग्रंथि में हार्मोन के असंतुलन को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है.

क्या है थायराइड? : आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मनीषा जैन बताती हैं कि थायराइड गले में मौजूद एक ग्रंथि है, जिसका आकार तितली की तरह होता है. यह गले के मध्य भाग में स्थित होती है. इस ग्रंथि से T3, T4 हार्मोन निकलते हैं, जो शरीर की चय पचाय की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं. शरीर की वृद्धि हार्मोन और तापमान को भी थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करती है. थायराइड ग्रंथि काफी महत्वपूर्ण है. इसके असामान्य होने पर शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है.

अजमेर : व्यस्त जीवन शैली में हम शरीर में होने वाले बदलाव पर ध्यान नहीं दे पाते हैं. यही बदलाव शरीर में कई बार रोग के रूप में सामने आता है. थायराइड रोग में भी अमूमन यही देखने को मिलता है. थायराइड होने पर रोगी में शारीरिक बदलाव होता है, जिसको रोगी सामान्य तौर पर लेता है. बाद में रोगी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि लोग थायराइड के प्रति जागरूक हों. शरीर के विकास के लिए थायराइड ग्रंथि का संतुलित होना बेहद जरूरी है. इसकी अनदेखी रोगी के लिए भारी पड़ सकती है.

थायराइड के कारण (ETV Bharat GFX)

थायराइड के लक्षण : उन्होंने बताया कि हाइपो और हाइपर में अलग-अलग लक्षण होते हैं. हाइपो में वजन बढ़ने लगता है, भूख कम लगने लगती है, चेहरे पर सूजन, चिड़चिड़ापन, बालों का गिरना, हार्ट रेट कम होना, सर्दी सहन नहीं होना, पसीना कम आना, याददाश्त कम होना, महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमित हो जाता है. हाइपर में इसके ठीक विपरीत लक्षण होते हैं. जैसे मसलन भूख ज्यादा लगना, कमजोरी महसूस होना, उदासीनता, पसीना ज्यादा आना आदि.

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उपचार के लिए पहले जांच जरूरी : उन्होंने बताया कि रक्त से थाइरॉएड प्रोफाइल की जांच होती है, जिसमें T3, T4 और टीसीएच की जांच होती है. इसके बाद ही पता चलता है कि रोगी को हाइपो या हाइपर थाइरायडिज्म है. आयुर्वेद में थायराइड के लिए कारगर औषधी हैं, जो रोगी की जांच रिपोर्ट देखने के बाद दी जाती है. थायराइड के रोगी को ॐ का उच्चारण, सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन, प्राणायाम, कपालभाति और उजायी से भी काफी फायदा होता है.

थायराइड के लक्षण (ETV Bharat GFX)

थायराइड के रोगियों के लिए असरदार नुस्खा : उन्होंने बताया कि थायराइड के लिए धनिया काफी असरदार है. इसके लिए धनिया को पानी में रात भर भिगोएं और सुबह पानी सहित धनिया को उबाल कर छान लें. इस पानी को सुबह खाली पेट पी जाएं. इसी तरह हरे धनिए की चटनी सुबह-सुबह खाने से थायराइड रोगी को काफी फायदा मिलता है. यह दोनों नुस्खे ही थायराइड रोगियों के लिए राम बाण हैं.

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थायराइड रोगी रखे इन बातों का ध्यान : उन्होंने बताया कि थायराइड रोगियों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए. उन्हें ज्यादा खट्टा खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए. ज्यादा ठंडा पेय पदार्थ या भोजन न खाएं. बासी भोजन करने से बचें. ज्यादा गर्म भोजन न खाएं. डिब्बा बंद और जंक फूड का सेवन करने से बचें. तनाव और रेडिएशन से दूर रहें. खासकर मोबाइल को सोते वक्त अपने से दूर रखें. भोजन में आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करें.

थायराइड रोगी रखे इन बातों का ध्यान (ETV Bharat GFX)

फ्रिज खाद्य और पेय पदार्थ से रखे परहेज : उन्होंने बताया कि थायराइड के रोगी को खान पान के विषय में काफी ध्यान रखने की जरूरत है. फ्रिज में रखा हुआ खाद्य और पेय पदार्थ का सेवन करना रोगी के लिए काफी नुकसानदायक है. इसके अलावा खट्टे खाद्य पदार्थ से भी रोगी को परहेज रखना चाहिए. कई लोगों को ज्यादा गर्म भोजन, चाय, कॉफी की आदत होती है. ज्यादा गर्म भोजन के सेवन से नुकसान होता है.

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उन्होंने बताया कि भोजन को न ज्यादा ठंडा और न ज्यादा गर्म करके खाएं. इसके अलावा ज्यादा मिर्च-मसाले, डिब्बा बंद, जंक फूड का सेवन नहीं करें. भोजन समय पर करें. साथ ही भोजन में पौष्टिक आहार को शामिल करें ताकि शरीर को आवश्यक तत्व मिलते रहे. फल, हरि सब्जियां, दूध, ताजा छाछ का सेवन कर सकते हैं. थायराइड के रोगियों के लिए हरे पत्ते धनिए की चटनी का सेवन करना काफी फायदेमंद है.

ये योग हैं लाभकारी (ETV Bharat GFX)

लोगों में थायराइड के बारे जागरूकता नहीं : उन्होंने बताया कि आमतौर पर थायराइड की समस्या महिलाओं को अधिक होती है. महिलाएं घर के कामकाज में व्यस्त रहती हैं. ऐसे में थायराइड रोग के कारण शरीर में होने वाले बदलाव को वे सामान्य तौर पर लेती हैं. मसलन जब वजन घटने और बढ़ने लगता है तो महिलाएं ध्यान नहीं देतीं. धीरे-धीरे जब शरीर में कमजोरी आने लगती है, तब वह चिकित्सक के पास जाती है.

चिकित्सक जांच के लिए सलाह देते हैं. जांच के बाद ही उपचार शुरू किया जाता है. थायराइड को लेकर लोगों में कोई भ्रम नहीं है, बल्कि जागरूकता की कमी है. आयुर्वेद में थायराइड का कारगर इलाज है. आयुर्वेद विभाग को थायराइड की जागरूकता के लिए शिविर करने चाहिए. अधिकांश लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है. महावीर इंटनेशनल और दवा फार्मा कंपनी के सहयोग से पुष्कर रोड राजकीय आयुर्वेद अस्पताल में एक माह पहले पहली बार कैंप लगाया गया था. इसमें लोगों को थायराइड रोग के बारे में जानकारी दी गई थी.