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Health Tips : दैविक प्रकोप या पूर्ण जन्म का पाप नहीं है ये बीमारी, आयुर्वेद में है पूर्ण इलाज

तनाव और विरोधी भोजन हैं कारण : डॉ. जैन बताती हैं कि मेडिकल साइंस में सोरायसिस को लेकर कई तरह के शोध हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. अधिकांश तनाव ग्रस्त व्यक्तियों में सोरायसिस देखा जाता है. तनाव के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता लोगों में कम हो जाती है. यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि तनाव सोरायसिस का कारण है. इसके अलावा विरोधी भोजन भी एक कारण है. मसलन दूध के साथ दही, दूध के साथ मछली, दूध के साथ उड़द, दूध पीने के बाद मूली, खरबूजे के साथ दही आदि किसी भी तरीके से विरोधी भोजन करने से सिसोरायसिस रोग हो सकता है.

आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मनीषा जैन बताती हैं कि सोरायसिस प्रतिरक्षा संबंधी रोग है. इसका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है. जिन लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनमें रोग प्रतिरोधक तंत्र त्वचा की कोशिकाओं को खाने लगता है. आमतौर पर सोरायसिस को लेकर कई भ्रांतियां और अंधविश्वास भी हैं. साथ ही लोगों में इस रोग को लेकर जागरूकता की भी कमी है. चर्म रोग समझ कर लोग एलोपैथी में इलाज करवाते हैं. कई महीने बीत जाने के बाद भी जब सोरायसिस ठीक नहीं होता है तब लोग आयुर्वेद का इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन तब तक वे दवा के हेवी डोज खा चुके होते हैं, इसीलिए आयुर्वेद में उनके उपचार में समय लगता है.

अजमेर : स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में सोरायसिस एक जटिल रोग है. सोरायसिस रोग के कारण अभी तक पता नहीं चल पाए हैं. एलोपैथी में सोरायसिस के लिए कोई पुख्ता इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में इसका पूर्ण इलाज है. आयुर्वेद की वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मनीषा जैन से जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार सोरायसिस के कारण, लक्षण और उपचार संबंधी हेल्थ टिप्स.

अंधविश्वास और भ्रंतिया भी : उन्होंने बताया कि लोगों में सोरायसिस को लेकर कई धारणाएं हैं. लोग सोरायसिस को संक्रमित रोग समझते हैं, जबकि सोरायसिस रोगी को छूने से यह रोग नहीं होता है. इसके अलावा लोगों में सोरायसिस को लेकर अंधविश्वास भी है. सोरायसिस रोग को लोग दैविक प्रकोप या पूर्ण जन्म का पाप भी समझते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि सोरायसिस त्वचा का रोग है और इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है.

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धैर्य और अनुशासन रखना जरूरी : उन्होंने बताया कि एलोपैथी पद्धति में सोरायसिस का कोई इलाज नहीं है, जबकि आयुर्वेद में सोरायसिस का पूर्ण इलाज संभव है. इसमें रोगी को दवा के साथ-साथ कई चीजों का परहेज भी रखना होता है. रोगी को धैर्य और अनुशासन रखना जरूरी होता है. सोरायसिस को ठीक होने में 6 माह से 2 साल तक का समय लग सकता है.

इनका करें परहेज (ETV Bharat gfx)

सोरायसिस के लक्षण : उन्होंने बताया कि सोरायसिस से शरीर में लालिमा आने लगती है. साथ ही चारों ओर सफेद झिल्ली के रूप में त्वचा के ऊपर परत आने लगती है. कपड़ों पर भी यह सूखी सफेद त्वचा देखी जा सकती है. इस कारण सोरायसिस के रोगियों में तनाव भी रहता है. सोरायसिस होने पर रोगी को उस स्थान पर खुजली होती है. कभी कभार खुजली इतनी तेज हो जाती है कि खुजलाते हुए रोगी को घाव भी हो जाता है, जिसमें मवाद आने लगती है.

ये हैं घरेलू नुस्खे (ETV Bharat gfx)

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सोरायसिस में क्या खाएं क्या नहीं : डॉ. जैन बताती हैं कि आयुर्वेद में विरोधी भोजन को रोग जनित माना है, इसलिए विरोधी आहार नहीं लेना चाहिए. भोजन में नमक का उपयोग कम करें, तेज मिर्च मसाला और भुना हुआ भोजन नहीं करें. जंक और फास्ट फूड नहीं खाएं. खटाई वाले पर पदार्थ और भोजन नहीं करें. उन्होंने बताया कि पौष्टिक आहार जरूर लें. शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है, इसीलिए पानी खूब पिएं. फलों का रस भी पी सकते हैं. खट्टे फलों का सेवन और रस नहीं पिएं. इसके अलावा नारियल पानी पिएं.

इसे लें आहार में (ETV Bharat gfx)

सोरायसिस के घरेलू नुस्खे : उन्होंने बताया कि सोरायसिस से बचाव के लिए घरेलू नुस्खे कारगर हैं. इसमें त्रिफला चूर्ण को पानी में भिगोकर प्रभावित क्षेत्र को धोएं. हल्दी और फिटकरी के पानी से प्रभावित क्षेत्र को धोना लाभकारी है. नीम और एलोवेरा की जेली को पीसकर उसका रस निकलें और फिर पूरे शरीर में लगाने के बाद करीब आधे घंटे बाद स्नान करें. करेला और मेथी का सेवन किसी भी रूप में करने से भी फायदा होता है.

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