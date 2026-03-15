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भारत में 'साइलेंट किलर' बनता मधुमेह: ​जानें शुगर कंट्रोल करने के घरेलू नुस्खे

आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मनीषा जैन से जानते हैं मधुमेह के कारण, लक्षण और निजात पाने संबंधी हेल्थ टिप्स.

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मनीषा जैन
वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मनीषा जैन (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 15, 2026 at 8:13 AM IST

4 Min Read
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अजमेर: मधुमेह (डायबिटीज) अब केवल बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गई है. यह एक ऐसी महामारी का रूप ले चुकी है जो नवजात शिशुओं से लेकर युवाओं और वृद्धों तक, हर उम्र के व्यक्ति को अपनी चपेट में ले रही है. बदलती जीवनशैली, शारीरिक श्रम की कमी और गलत खान-पान ने इसे घर-घर की समस्या बना दिया है. आयुर्वेद विभाग की वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मनीषा जैन के अनुसार, आयुर्वेद में मधुमेह को 'प्रमेह' की श्रेणी में रखा गया है. डॉ. जैन बताती हैं कि जब शरीर में 'रस धातु' का निर्माण सही तरीके से नहीं होता, तब यह रोग पनपता है.

​डॉ. जैन का कहना है कि रक्त में शर्करा (शुगर) का नियंत्रण अग्न्याशय (पैनक्रियाज) के माध्यम से होता है. जब यह प्रक्रिया बाधित होती है, तो शुगर का स्तर बढ़ने लगता है. आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. मनीष जैन बताती हैं कि रक्त में शर्करा की अधिक मात्रा को ही मधुमेह रोग कहा जाता है. उन्होंने बताया कि मधुमेह रोग के अनेक कारण हो सकते हैं. आनुवांशिक कारण भी प्रमुख है. इसके अलावा निरंतर दवाओं के सेवन के कारण, शारीरिक श्रम नहीं करने, अनियमित जीवन शैली जीने, आराम पसंद जीवन जीने की आदत, पौष्टिक भोजन नहीं करने, अनियमित खानपान, जंक फूड, पैकेजिंग फूड, मैदा, शक्कर का अधिक सेवन, कोल्ड ड्रिंक, दूध उत्पादों का अधिक उपयोग सेवन आदि कारणों के अलावा मानसिक तनाव प्रमुख कारण है.

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आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मनीषा जैन (वीडियो ईटीवी भारत अजमेर)

उन्होंने बताया कि काम के लिए ज्यादा सिटिंग देना भी कई हद तक डायबिटीज रोग को बढ़ा रही है. लोग जल्दी पेट भरने के चक्कर में फास्ट फूड का उपयोग करने लगे हैं. वही हरी सब्जियों और फलों का सेवन भी लोगों ने कम कर दिया है. उन्होंने यह भी बताया कि चावल, आलू, गेंहू और उड़द की दाल के निरंतर सेवन से भी मधुमेह होने की सम्भवना रहती है. उन्होंने बताया कि प्रतिदिन अस्पताल में वे मरीज को देखते हैं उनमें 60 फीसदी मरीज डायबिटीज के होते हैं.

जानें लक्षण...
जानें लक्षण... (फोटो ईटीवी भारत GFX)

डॉ. जैन बताती है कि मधुमेह रोग के कई तरह के लक्षण होते है. इनमें बार बार मूत्र आना, गला सुखना, बार बार भूख लगना, वजन का तेजी से घटना, पैरों में अधिक दर्द रहना, आंखों से धुंधलापन नजर आना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, काम में मन नहीं लगा और चिड़चिड़ापन रहना, बालों का झरना और त्वचा का रंग बदलना प्रमुख लक्षण हैं. डॉ जैन बताती है कि शारीरिक और मानसिक उपचार से ही डायबिटीज रोग को पूरी तरह से आयुर्वेद पद्धति से खत्म किया जा सकता है.

इन लक्षणों को न करें अनदेखी
इन लक्षणों को न करें अनदेखी (फोटो ईटीवी भारत GFX)

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जानें शुगर कंट्रोल करने के घरेलू नुस्खे
जानें शुगर कंट्रोल करने के घरेलू नुस्खे (फोटो ईटीवी भारत gfx)

मधुमेह से बचाव के लिए आयुर्वेद से यह नुस्खे : आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मनीषा जैन बताती है कि मधुमेह ना हो या नियंत्रित रहे इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत जीवन शैली को सुधारने की है. इसके अलावा खाने-पीने की आदतों में सुधार करें. भोजन में फाइबर और पौष्टिक आहार को शामिल करें. डॉ जैन बताती है कि अधिकांश लोग भोजन के बाद वाकिंग करते हैं, लेकिन डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए भोजन से पहले आधा घंटा वॉक करना ज्यादा कारगर है. उन्होंने बताया कि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रोगी अपनी क्षमता के अनुसार वाकिंग करें. रात्रि का खाना शाम 7 बजे से पहले कर लें. उन्होंने बताया कि बच्चों में मधुमेह रोग होता है , उन्हें दवा देना मुश्किल रहता है. ऐसे में आयुर्वेद के सिरप, ड्रॉप, टैबलेट फॉर्म में भी औषधियां आती है जो बच्चों को आसानी से दी जा सकती है.

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