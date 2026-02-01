युवाओं में बढ़ रही घुटनों की समस्या, रिप्लेसमेंट तक की नौबत आ रही, डॉक्टरों ने जताई चिंता
हड्डी रोग विशेषज्ञ विष्णु प्रताप सिंह चौहान से जानिए लगातार क्यों युवाओं में घुटनों की समस्याएं बढ़ रही हैं और क्या सावधानी रखनी चाहिए.
Published : February 1, 2026 at 2:42 PM IST
उदयपुर : अब तक घुटनों की गंभीर समस्याएं अधिकतर बुजुर्गों तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन बीते कुछ वर्षों में युवाओं में भी ये समस्याएं दिखने लगी हैं. युवाओं में भी घुटना रिप्लेसमेंट तक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं. इस बीच ईटीवी भारत की टीम ने उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के हड्डी रोग विशेषज्ञ विष्णु प्रताप सिंह चौहान से बातचीत की है. उन्होंने बताया कि लगातार क्यों मामले बढ़ रहे हैं और क्या सावधानी रखनी चाहिए.
मोटापा घुटनों पर सीधा असर डालता है : हड्डी रोग विशेषज्ञ विष्णु प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि 30 से 45 वर्ष की उम्र के मरीजों में भी घुटनों के घिसने लिगामेंट डैमेज और शुरुआती आर्थराइटिस की शिकायतें तेजी से बढ़ रही हैं. डॉक्टरों के अनुसार इसकी सबसे बड़ी वजह बदलती जीवन शैली है. आज का युवा वर्ग घंटों ऑफिस या मोबाइल-लैपटॉप लेकर बैठा रहता है. शारीरिक गतिविधि कम हो गई है और वजन तेजी से बढ़ रहा है. मोटापा घुटनों पर सीधा असर डालता है. शरीर का अतिरिक्त वजन घुटनों की हड्डियों और कार्टिलेज पर दबाव बढ़ाता है, जिससे घिसाव जल्दी शुरू हो जाता है.
खान-पान के कारण भी बढ़ रही समस्या : उन्होंने बताया कि खान-पान में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है. जंक फूड, तली-भुनी चीजें, मीठे पेय और फास्ट फूड से शरीर में सूजन बढ़ती है. कैल्शियम, विटामिन-डी और प्रोटीन की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं. युवाओं में विटामिन-डी की कमी आज एक आम समस्या बन चुकी है, जो सीधे हड्डियों और जोड़ों को प्रभावित करती है. अस्पतालों में जो मामले सामने आ रहे हैं, उनमें घुटनों का दर्द, सूजन, सीढ़ियां चढ़ने-उतरने में परेशानी, बैठने से उठते समय जकड़न और आवाज आना शामिल हैं. कई मरीजों में एमआरआई कराने पर लिगामेंट टियर या कार्टिलेज डैमेज की पुष्टि हो रही है. समय रहते इलाज न हो तो आगे चलकर ऑपरेशन और रिप्लेसमेंट की नौबत आ सकती है.
डॉक्टर ये देते हैं सलाह : ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञों की राय है कि घर बैठे भी घुटनों का काफी हद तक ध्यान रखा जा सकता है. रोजाना हल्की एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, साइक्लिंग और स्ट्रेचिंग करना जरूरी है. लंबे समय तक एक ही जगह बैठने से बचें हर 30-40 मिनट में थोड़ा चलें-फिरें. वजन नियंत्रित रखें और संतुलित आहार लें, जिसमें दूध, दही, हरी सब्जियां, फल और दालें शामिल हों. धूप में रोज 15-20 मिनट बैठना विटामिन-डी के लिए फायदेमंद है. डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि दर्द को नजरअंदाज न करें. शुरुआती लक्षण दिखते ही विशेषज्ञ से सलाह लें, ताकि समय रहते इलाज हो सके और युवाओं को घुटना रिप्लेसमेंट जैसे बड़े ऑपरेशन से बचाया जा सके.