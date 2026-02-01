ETV Bharat / state

युवाओं में बढ़ रही घुटनों की समस्या, रिप्लेसमेंट तक की नौबत आ रही, डॉक्टरों ने जताई चिंता

युवा में घुटनों की समस्या बढ़ी ( ETV Bharat Udaipur )