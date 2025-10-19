ETV Bharat / state

गुड़ से बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, आयुर्वेद में बताया गया गुणों की खान

आयुर्वेद में गुड़ ( फोटो ईटीवी भारत अजमेर )

अजमेर: : धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी को गन्ने का रस प्रिय माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि जगत-पिता ब्रह्मा ने सृष्टि रचना के बाद महालक्ष्मी का अभिषेक गन्ने के रस से किया था. यही कारण है कि गुड़, जो गन्ने से बनता है, न सिर्फ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि उसका औषधीय महत्व भी बेहद खास है. गन्ने से बने गुड़ का औषधीय महत्व है. एक समय था जब गुड़ हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा था. तीज, त्यौहार गुड़ की मिठास के बिना अधूरे थे, लेकिन जब से शक्कर का निर्माण हुआ तब से गुड़ की उपयोगिता काम हो गई और हमारे घर में मिलने वाले गुड़ के औषधि गुणों को लोग भूलते चले गए. अब गुड़ का उपयोग केवल सर्दियों में गजक व रेवड़ी तक ही सीमित रह गया है. जबकि गुड़ का उपयोग सालभर व्यंजन, चाय और रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों में होता आया है. इसके अलावा भारत की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में भी गुड़ का विशेष महत्व रहा है. इसे भी पढ़ें: त्योहारों के मौसम में रखें अपने पेट और सेहत का खास ख्याल, जानिए डाइट एक्सपर्ट की राय दीपावली पर बनने वाले व्यंजनों में गुड़ की उपयोगिता अब ना के बराबर रह गई है. जबकि लोग शक्कर का उपयोग अपने दैनिक जीवन में अधिक करने लगे हैं. जिसका खामियाजा भी लोग भुगत रहे हैं. मधुमेह समेत कई बीमारियां लोगों को घेर रही है. शहर ही नही ग्रामीण क्षेत्रों में भी घर की रसोई में गुड़ की जगह शक्कर ने बना ली है. अपवाद के तौर पर कुछ ग्रामीण आज भी गुड़ का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं और वह रोग से मुक्त है.