गुड़ से बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, आयुर्वेद में बताया गया गुणों की खान

गुड़ आयुर्वेदिक गुणों की खान है, जो ऊर्जा बढ़ाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने और पाचन सुधारने में सहायक है.

आयुर्वेद में गुड़
आयुर्वेद में गुड़ (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 19, 2025 at 8:15 AM IST

4 Min Read
अजमेर: : धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी को गन्ने का रस प्रिय माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि जगत-पिता ब्रह्मा ने सृष्टि रचना के बाद महालक्ष्मी का अभिषेक गन्ने के रस से किया था. यही कारण है कि गुड़, जो गन्ने से बनता है, न सिर्फ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि उसका औषधीय महत्व भी बेहद खास है.

गन्ने से बने गुड़ का औषधीय महत्व है. एक समय था जब गुड़ हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा था. तीज, त्यौहार गुड़ की मिठास के बिना अधूरे थे, लेकिन जब से शक्कर का निर्माण हुआ तब से गुड़ की उपयोगिता काम हो गई और हमारे घर में मिलने वाले गुड़ के औषधि गुणों को लोग भूलते चले गए. अब गुड़ का उपयोग केवल सर्दियों में गजक व रेवड़ी तक ही सीमित रह गया है. जबकि गुड़ का उपयोग सालभर व्यंजन, चाय और रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों में होता आया है. इसके अलावा भारत की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में भी गुड़ का विशेष महत्व रहा है.

दीपावली पर बनने वाले व्यंजनों में गुड़ की उपयोगिता अब ना के बराबर रह गई है. जबकि लोग शक्कर का उपयोग अपने दैनिक जीवन में अधिक करने लगे हैं. जिसका खामियाजा भी लोग भुगत रहे हैं. मधुमेह समेत कई बीमारियां लोगों को घेर रही है. शहर ही नही ग्रामीण क्षेत्रों में भी घर की रसोई में गुड़ की जगह शक्कर ने बना ली है. अपवाद के तौर पर कुछ ग्रामीण आज भी गुड़ का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं और वह रोग से मुक्त है.

पाचन में लाभकारी पदार्थ गुड़
पाचन में लाभकारी पदार्थ गुड़ (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

राजस्थान आयुर्वेद विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बी.एल. मिश्रा बताते हैं कि गुड़ को आयुर्वेद में ‘गुणों की खान’ कहा गया है. यह एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, और डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के रूप में कार्य करता है. गुड़ शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त कर लिवर की सफाई करता है. इंसान के शरीर को मजबूत करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में गुड़ का विशेष महत्व है.

कई रोग में असरकार : उन्होंने बताया कि आयुर्वेद की कई दवाओं में गुड़ का उपयोग होता है. कई औषधीय के साथ गुड़ को मिलाकर काढ़े बनाए जाते हैं. इससे रोगी की कमजोरी दूर होने के साथ-साथ रोग में भी जल्द फायदा होता है. उन्होंने बताया कि गुड़ के नियमित सेवन से पाचन क्रिया में सुधार रहता है. गुड़ शरीर को डिटॉक्स करने के साथ ही ऊर्जा भी बढ़ाता है. इसके अलावा आयरन की कमी को दूर कर खून बढ़ाने में मददगार है. गुड़ के नियमित सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. इसके अलावा महिलाओं में होने वाले मासिक धर्म की तकलीफ को भी कम करता है. सर्दी खांसी से गुड़ राहत दिलाता है. डॉ. मिश्रा बताते है कि गुड़ का सेवन सही मात्रा में किया जाए तो फायदेमंद है, लेकिन गुड़ के अधिक सेवन से मधुमेह के रोगियों को नुकसान हो सकता है.

गुड़ से होने वाले यह है स्वास्थ्य फायदे :-

  • शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, थकान कम करता है.
  • रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है.
  • जोड़ों के दर्द और सूजन में राहत देता है.
  • काली मिर्च और लौंग के साथ सेवन से खांसी, गले की खराश में लाभ.
  • गुड़ के सेवन से हृदय रोग का खतरा कम करता है.
  • आयरन की भरपूर मात्रा के कारण खून की कमी दूर करता है.
  • पाचन क्रिया सुधारता है, गैस, कब्ज और पेट फूलने जैसी समस्याओं में असरदार.
  • गुड़ शरीर में डिटॉक्स का भी काम करता है। इससे लिवर की लिवर की सफाई होती है.

संपादक की पसंद

त्योहारों के दौरान देश में हिंसा भड़काने की साजिश! NIA ने जारी किया अलर्ट

Explained: ग्रीन पटाखे बनाम पारंपरिक पटाखे, असली FIRECRACKERS की पहचान कैसे करें?

सुबह खाली पेट खा लें पीपल का पत्ता, आस-पास नहीं फटकेंगी ये दर्जन भर बीमारियां!

बीकानेर में विद्वानों ने की घोषणा- 20 को ही दीपावली पर्व, लेकिन 22 को गोवर्धन पूजा

