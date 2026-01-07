सर्दियों में बुजुर्गों ही नहीं, बच्चों और युवाओं में भी बढ़ रहे हैं जोड़ों के दर्द के मामले, जानिए कारण
अजमेर के पुष्कर में 9 से 11 जनवरी तक 'ROSACON 2026' नामक एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा.
Published : January 7, 2026 at 5:22 PM IST
अजमेर: सर्दियों में जोड़ों में दर्द और जकड़न की समस्या आम है, लेकिन अब यह केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही. अस्थि रोग विशेषज्ञों के अनुसार बच्चे और युवा भी तेजी से इससे प्रभावित हो रहे हैं. अजमेर के जेएलएन अस्पताल के अस्थि रोग विभागाध्यक्ष डॉ. हेमेश्वर हर्षवर्धन ने बताया कि सर्दी में रक्त वाहिकाएं सिकुड़ती हैं और जोड़ों के आसपास की नसें अधिक संवेदनशील हो जाती हैं, जिससे दर्द बढ़ता है. सर्दी से बचाव, गर्म कपड़े, नियमित व्यायाम और संतुलित आहार इससे बचने के प्रमुख उपाय हैं.
अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ हर्षवर्धन का कहना है कि सर्दी के मौसम में जोड़ों में जकड़न और दर्द की समस्या लोगों में काफी बढ़ जाती है. जोड़ों के आसपास नसों की संवेदनशीलता बढ़ने से दर्द भी होता है. ऐसे में रोगी को सर्दी से बचाव की सलाह दी जाती है. मसलन सर्दी में अपने आप को बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनें. इसके अलावा घुटने और अन्य जोड़ों की एक्सरसाइज को सुबह और शाम करें.
जोड़ों में दर्द का बड़ा कारण, विटामिन डी की कमी: डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि बच्चों में विटामिन डी की कमी जोड़ो में दर्द का बड़ा कारण है. पर्याप्त धूप न मिलने और दिनचर्या में शारीरिक गतिविधि की कमी से हड्डियां कमजोर हो रही हैं. युवाओं में जिम का क्रेज और मसल्स बनाने के लिए प्रोटीन पाउडर में मिलाए जाने वाले स्टेरॉयड्स भी जोड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे कम उम्र में ही जोड़ बदलवाने की नौबत आ रही है. उन्होंने सलाह दी कि 45 वर्ष की आयु के बाद नियमित रूप से विटामिन डी, ब्लड शुगर और ब्लड यूरिया की जांच अवश्य करवानी चाहिए.
अंतरराष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक सम्मेलन 9 से: उन्होंने बताया कि 9 से 11 जनवरी तक पुष्कर में 'ROSACON 2026' नामक एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां जोड़ों के इलाज की नवीनतम तकनीकों और रोबोटिक सर्जरी पर चर्चा होगी. इसका उद्देश्य युवा चिकित्सकों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देना है.