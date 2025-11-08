ETV Bharat / state

सर्दियों में तिल का सेवन है फायदेमंद, सेहत से जुड़ी कई समस्याएं होंगी दूर

तिल के रोजाना सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बूस्ट होती है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 8, 2025 at 10:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर : सर्दी के मौसम का आगाज हो चुका है और इस मौसम में खान-पान का विशेष महत्व है. सर्दी में पाचन क्रिया अच्छी रहती है, इसलिए इसे हेल्दी सीजन भी कहा जाता है. इस मौसम में तिल का उपयोग काफी प्रचलित है और आयुर्वेद के मुताबिक तिल शरीर के लिए काफी गुणकारी और फायदेमंद होता है. तिल के तेल और व्यंजन का सेवन सर्द ऋतु में लोग काफी करते है. आयुर्वेद विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बी एल मिश्रा बताते हैं कि तिल में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन B6, फाइबर और कोलेस्ट्रॉल के अलावा मनोसैचुरेट फैटी एसिड भी होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है. तिल के सेवन से आंतो की खुश्की और कब्ज दूर होती है और यह पाचन में वृद्धि करता है.

तिल के फायदे : चिकित्सक डॉ. बी एल मिश्रा बताते हैं कि मानव की शारीरिक संरचना वात, पित्त और कफ के निहित मानी गई है. सर्दी में वायु की तीव्रता और कफ की अधिकता से शारीरिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं. मसलन कब्ज, आंतो में खुसकी आना, पाचन क्रिया विकृत होना, त्वचा खुश्क हो जाती है. वहीं अनिंद्रा, त्वचा में खुजली, होंठ और एड़ियां भी फटने लगती है. इसलिए कफ और वायु का संतुलन होना आवश्यक है. इसके लिए शरद ऋतु में खानपान का विशेष ध्यान रखा जाता है.

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बी एल मिश्रा (वीडियो ईटीवी भारत अजमेर)

इसे भी पढ़ें: मखाने खाने के हैं कई फायदे, शरीर में यह परेशानियां हो जाएगी दूर

उष्ण और स्निग्ध ( चिकनाई युक्त ) खाद्य पदार्थों का सेवन बाह्य और आंतरिक शरीर के लिए फायदेमंद है. सर्दी के मौसम में तिल और गुड़ का मिश्रण शरीर के लिए सोने पर सुहागा है. यानी दोनों के एक साथ सेवन करने से शरीर को स्निग्ध , उष्ण और मधुर रस मिलता है जो शरीर की संरचना के लिए काफी फायदेमंद है. आयुर्वेद में तिल को पौष्टिक खाद्य पदार्थ माना गया है. उन्होंने बताया कि आयुर्वेद के ग्रंथों में तिल का काफी वर्णन मिलता है. 'तिलम शीत ऋतुस्य शरीरम गुणकारकम। स्निग्ध पोष्टिक बल्यम विकृति त्रिदोष नाशकम '।। मतलब शीत ऋतु में तिल का सेवन करना गुणकारी है और यह चिकनाई युक्त पौष्टिक तत्व है जो शरीर को बल प्रदान करता है और विकृत त्रिदोष का नाश करता है.

तिल शरीर के लिए काफी गुणकारी
तिल शरीर के लिए काफी गुणकारी (फोटो ईटीवी भारत GFX)

गुड़ के साथ तेल का मिश्रण है चमत्कारी : डॉ. मिश्रा बताते है कि सर्दियों में तिल और गुड़ के मिश्रण से बने व्यंजन का सेवन काफी लाभकारी होता है. दोनों के मिश्रण के सेवन से शरीर को चमत्कारी फायदे होते हैं. इसमें तिल गुड़ गरिष्ठ ( भारी भोजन ) को पचाने में सहायक है. गुड़ पाचक रस को बढ़ाता है और शरीर को आयरन प्रदान करता है. तिल के साथ गुड़ के सेवन से शरीर को बल प्रदान करता है. कैल्शियम प्रोटीन ग्लूकोस विटामिन और मिनरल के साथ-साथ आयरन दोनों के मिश्रण से ज्यादा प्राप्त होते है. उन्होंने बताया कि पाचन क्षमता को बढ़ाने के साथ हड्डियों में होने वाली विकृतियों को दूर करते हैं. इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. गुड़ और तिल पुरानी बीमारियों को नियंत्रित करने में भी सहायक होते हैं. मसलन पुरानी खांसी, कंठ रोग, खून की कमी को दूर करता है. उन्होंने बताया कि तिल और गुड़ का सेवन हर आयु वर्ग का व्यक्ति कर सकता है. मधुमेह रोगी को गुड़ नही खाना चाहिए, तिल का सेवन कर सकते हैं.

TAGGED:

WINTER SEASON
DIGESTION
TIL OR GUR
तिल के फायदे
HEALTH TIPS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आयुर्वेद संस्थान का अनोखा 'गर्भ संस्कार' कार्यक्रम, वेदों की प्राचीन विद्या अब साइंस के साथ

डॉ. कुमुद की सीपीआर मुहिम: अब तक 15 हजार लोगों को दे चुकी हैं ट्रेनिंग, तीन मिनट होता है गोल्डन टाइम

मालामाल करता "मशरूम", आठवीं पास यादविंदर ने 50 हजार रुपए से की शुरुआत, अब सालाना हो रही 7 करोड़ रूपए की कमाई

99 फीसदी लोगों को इन चार वजहों से आता है हार्ट अटैक! जानिए क्या कहते है विशेषज्ञ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.