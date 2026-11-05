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सर्दियों में विपरीत खान–पान और पहनावा ही उपचार, स्वस्थ रहने के लिए ये करें, नहीं करें ये गलतियां

सर्दियों में रखें स्वास्थ्य का ख्याल ( ETV Bharat GFX )

अजमेर : आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है बल्कि जीवन जीने की पद्धति भी है. आयुर्वेद के अनुसार हर ऋतु का खान–पान अलग–अलग है. यदि आयुर्वेद पद्धति के अनुसार ऋतुओं में खान–पान किया जाए, तो स्वास्थ्य का पाया हमेशा मजबूत बना रहेगा और शरीर को बाहरी नहीं बल्कि भीतर से भी रोग से लड़ने की ताकत मिलती रहेगी. सर्द ऋतु की शुरुआत हो चुकी है. ऋतु परिवर्तन होने के साथ–साथ शरीर भी उसके साथ ढलने लगता है. लिहाजा ऋतु के अनुसार ही शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है. ऊर्जा का स्त्रोत भोजन है. यह जनाना बेहद जरूरी है कि किस ऋतु में क्या खाएं और क्या ना खाएं. आइए जानते हैं सर्द ऋतु में स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद पद्धति के अनुसार हेल्थ टिप्स: