सर्दियों में विपरीत खान–पान और पहनावा ही उपचार, स्वस्थ रहने के लिए ये करें, नहीं करें ये गलतियां
सर्द ऋतु में जठर अग्नि तेज होती है, इससे पाचन क्रिया मजबूत रहती है, जो खाए हुए भोजन को जल्द पचा देती है.
Published : November 5, 2026 at 6:41 PM IST
अजमेर : आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है बल्कि जीवन जीने की पद्धति भी है. आयुर्वेद के अनुसार हर ऋतु का खान–पान अलग–अलग है. यदि आयुर्वेद पद्धति के अनुसार ऋतुओं में खान–पान किया जाए, तो स्वास्थ्य का पाया हमेशा मजबूत बना रहेगा और शरीर को बाहरी नहीं बल्कि भीतर से भी रोग से लड़ने की ताकत मिलती रहेगी. सर्द ऋतु की शुरुआत हो चुकी है. ऋतु परिवर्तन होने के साथ–साथ शरीर भी उसके साथ ढलने लगता है. लिहाजा ऋतु के अनुसार ही शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है. ऊर्जा का स्त्रोत भोजन है. यह जनाना बेहद जरूरी है कि किस ऋतु में क्या खाएं और क्या ना खाएं. आइए जानते हैं सर्द ऋतु में स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद पद्धति के अनुसार हेल्थ टिप्स:
आयुर्वेद वरिष्ठ चिकित्सक डॉ बी एल मिश्रा ने बताया कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शरद ऋतु को सबसे बेहतर माना जाता है. सर्द ऋतु में जठर अग्नि तेज होती है, इससे पाचन क्रिया मजबूत रहती है, जो खाए हुए भोजन को जल्द पचा देती है. डॉ मिश्रा बताते हैं कि वर्षा काल के बाद जब शरद ऋतु आरंभ होती है, तो शरीर में वायु और कफ की वृद्धि होती है. इससे शरीर में खुसकी और रूखापन आता है. वायु की उग्रता और कफ के विकृत होने के कारण कई तरह की बीमारियां होती हैं. लिहाजा सर्द ऋतु में विपरीत खान-पान और पहनावे का विशेष ध्यान रखना जरूरी है. खानपान और पहनावे में की गई लापरवाही भारी पड़ सकती है.
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उन्होंने बताया कि सर्द ऋतु में पानी कम पीने में आता है, जो कई रोगों का कारण भी बनता है. आयुर्वेद के अनुसार शरद ऋतु में पानी कम पीने के कारण कफ के साथ वायु की उग्रता से शरीर में पानी की कमी हो जाती है. जिससे शरीर से पसीना बाहर नहीं आता. पसीना बाहर नहीं आने से त्वचा में मौजूद स्निग्धता खत्म हो जाती है जो त्वचा संबंधी रोग का कारण बनती है.
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