40 डिग्री से ऊपर चला गया है टेम्परेचर, क्या रख रहे हैं आप भी अपना ख्याल, जानिए एक्सपर्ट्स की राय

गर्मी में किन तरल पदार्थ के जरिए आप रख सकते हैं अपनी सेहत को बेहतर, जानिए फूड डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी से.

HEALTH TIPS FOR SUMMER, HEAT PROTECTION MEASURES
डाइटिशियन नेहा यदुवंशी. (ETV Bharat jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 12, 2026 at 2:56 PM IST

5 Min Read
जयपुर : जिस तरह से प्रदेश में अचानक तापमान में बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद अब सेहत को लेकर चिंता भी लाजिमी है. ऐसे में डाइटिशियन नेहा यदुवंशी कहती हैं कि लगातार पानी पीते हुए लोग अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं. लेकिन यह पानी नियमित अंतराल में पीना चाहिए, ना की एक साथ पानी पीने से शरीर को विशेष लाभ होगा. पूरे दिन के दौरान 12 से 15 गिलास पानी पीना जरूरी है. साथ ही यह पानी घड़े का होना चाहिए, जो फ्रीज से निकले होने की जगह रूम टेंपरेचर के मुताबिक होना चाहिए.

नेहा यदुवंशी का कहना है कि घर से बाहर निकलते वक्त लोग अगर पानी पीकर निकलें और साथ ही वाटर बोतल साथ में रखें, तो हीट स्ट्रोक से बचाव बेहतर तरीके से होगा. उनकी सलाह है कि प्लास्टिक की बोतल तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही पानी में प्लास्टिक के कण के साथ घुल जाती है, लिहाजा कांच की या फिर स्टील की बोतल में पानी भर कर रखना चाहिए. इस पानी को रुचिकर और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें समय-समय पर पुदीने की पत्तियां, धनिया की पत्ती, खीरे या नींबू का टुकड़ा या फिर सौंफ, अजवाइन या जीरा भी डालकर इसे डिटॉक्स वाटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. जो शरीर को पोषण देने के साथ-साथ पेट की तासीर को भी सामान्य रखेगा और पानी को पोषक बनाए रखेगा.

फूड डाइट एक्सपर्ट नेहा यदुवंशी से खास बातचीत (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

इन प्राकृतिक पेय पदार्थों का भी रखें ध्यान : नेहा यदुवंशी का कहना है कि यदि पानी के साथ अन्य पोषक और प्राकृतिक पेय पदार्थ का आप सेवन करते हैं, तो गर्मी में आपकी सेहत बेहतर बनी रहेगी. जैसे केरी की छाछ एक उत्तम विकल्प होती है. इससे हेल्थ भी बेहतर बनती है, इसके अलावा बेल का जूस भी गर्मियों में एक अच्छा उपाय है, जो गैस, एसिडिटी, अपच के साथ-साथ पेट से जुड़ी अन्य समस्याओं का निदान करता है. इसके अलावा नींबू का पानी और नारियल का पानी भी गर्मियों में बेहतर होता है नींबू की शिकंजी बनाकर लोग अपने साथ भी बोतल में ले जा सकते हैं, जो शरीर में न्यूट्रीशन वैल्यू बनाए रखने के साथ ही लवण की मात्रा को भी नियंत्रण में रखता है. इन सब पेय पदार्थों के साथ-साथ बटर मिल्क यानी छाछ भी एक अच्छा विकल्प है, जो हीट स्ट्रोक से शरीर को बचाने में मददगार रहती है.

डिहाइड्रेशन के लक्षण
डिहाइड्रेशन के लक्षण (फोटो ईटीवी भारत GFX)

ऑफिस जाने से पहले भी रखिए ध्यान : डाइटिशियन नेहा के मुताबिक ऑफिस जाने वाले लोगों को भी अपने शरीर में हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना चाहिए . उनकी सलाह है कि बाहर जाते वक्त बाजार में बने शीतल पेय या आर्टिफिशियल जूस से परहेज करना चाहिए. उनके अनुसार बाजार में बने क्षेत्र पर हाइड्रेशन को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ उसमें मौजूद केमिकल शरीर में पोषण की मात्रा को भी कम करते हैं. ऐसे में वह सलाह देती है कि कामकाजी लोगों को छाछ, शिकंजी, नारियल पानी जैसे तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए. इसके अलावा सीजनल फ्रूट्स में तरबूज , अंगूर और खरबूजे जैसे फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, जो शरीर में पानी की मात्रा को भी पूरा करते हैं.

गर्मी में रखें अपना ख्याल
गर्मी में रखें अपना ख्याल (फोटो ईटीवी भारत GFX)

बुजुर्ग लोगों के साथ बच्चों का भी रखें ध्यान : डाइटिशियन नेहा यदुवंशी बताती है कि गर्मी के दौर में हीट स्ट्रोक की संभावना छोटे बच्चों के साथ-साथ उम्रदराज लोगों में अधिक होती है, लिहाजा इन लोगों को विशेष एतिहात रखनी चाहिए. इसलिए कम से कम दिन में एक बार ऐसे लोगों को नींबू पानी का सेवन करना चाहिए इसके अलावा सत्तू से बने तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए, जो शरीर में प्रोटीन और अन्य पोषण तत्वों की मात्रा को भी पूरा रखते हैं.

लक्षण और उपचार संबंधी हेल्थ टिप्स
लक्षण और उपचार संबंधी हेल्थ टिप्स (फोटो ईटीवी भारत GFX)

नेहा का कहना है कि गर्मियों में गोंद कतीरा भी एक अच्छा उपाय है. रात को 2 से 3 टुकड़े भिगोंकर रखने के बाद सुबह यह क्रिस्टल एक जेली में तब्दील हो जाता है, जिसे पानी में मिलाकर नींबू पानी या नारियल पानी के साथ लिया जा सकता है. इसके सेवन से शरीर में कमजोरी भी दूर होगी और हीट स्ट्रोक की संभावना भी नगण्य हो जाएगी. उनका कहना है कि इन गर्मियों के मौसम में घड़ी का पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए इसके लिए घड़ी में कोकम की छाल का एक टुकड़ा डाल देना चाहिए, जिससे पानी अल्कलाइन हो जाएगा और इसमें पीएच की मात्रा नियंत्रित हो जाएगी.

तरल पेय का करें सेवन
तरल पेय का करें सेवन (फोटो ईटीवी भारत GFX)

इस तरह पहचाने शरीर में डिहाइड्रेशन : आखिर में वह सलाह देती है कि शरीर में पानी की मात्रा कम होने के संकेत को पहचानना चाहिए, गर्मियों में शरीर से अधिक पसीना निकलने के कारण पानी और जरूरी लवणों की कमी हो जाती है. इसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है. चाहे पेशाब का पीले कलर का आना हो या फिर होंठ सूखने के साथ-साथ चमड़ी में भी हल्के चकते नजर आना हो, इस तरह के लक्षणों को तत्काल पहचानते हुए शरीर में हाइड्रेशन लेवल को बरकरार रखना चाहिए, ताकि किसी भी परेशानी से छुटकारा मिल सके.

नींबू पानी का सेवन करना चाहिए
नींबू पानी का सेवन करना चाहिए (फोटो ईटीवी भारत)

गर्मी के दिनों में घड़ा का पानी फायदेमंद
गर्मी के दिनों में घड़ा का पानी फायदेमंद (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

