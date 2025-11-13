ETV Bharat / state

हेल्थ टिप्स: शुरुआती सर्दी में श्वास और गंभीर बीमारियों से ग्रसित रोगी रहें सचेत, रखें इन बातों का ध्यान

सर्दी के शुरुआती दिनों में श्वास रोगियों एवं बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. फ्लू से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनें, पौष्टिक आहार लें.

prevention from cold
अस्पताल में मरीजों की भीड़ (ETV Bharat Ajmer)
अजमेर: सर्दी की शुरुआत और अंत में विशेष सावधानी रखने की जरूरत होती है. जरा सी लापरवाही स्वास्थ्य बिगाड़ सकती है. खासकर श्वास और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए लापरवाही जानलेवा भी बन सकती है. इन दिनों शुरुआती सर्दी का दौर है. चिकित्सकों की मानें तो शुरुआती सर्दी में वातावरण में निष्क्रिय पड़े वायरस सक्रिय हो जाते हैं, जो श्वास के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं और स्वास्थ्य को बिगाड़ देते हैं. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. रमाकांत दीक्षित ने शुरुआती दौर की सर्दी से बचने के लिए क्या करें और क्या न करें?.

डॉ दीक्षित के अनुसार शुरुआती सर्दी में वातावरण में निष्क्रिय वायरस भी सक्रिय हो जाते हैं. यह वायरस हवा के जरिए गले, फेफड़े और श्वास नली में इंफेक्शन का कारण बनते हैं. छोटे बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के अलावा मधुमेह, कैंसर, श्वास रोग, अस्थमा के मरीजों और अधिक धूम्रपान करने वालों में इन्फेक्शन की संभावना अधिक रहती है. इन वायरस में इन्फ्लूएंजा मुख्य है. सर्दी के शुरुआती दौर में लोग इन्फ्लूएंजा वायरस का शिकार होते हैं. इस कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती है. डॉ. दीक्षित बताते हैं कि इन्फ्लूएंजा से घबराने की जरूरत नहीं है. 5 दिन में रोगी स्वतः ठीक भी हो जाता है. इस दौरान उपचार में एंटीबायोटिक लेने की आवश्यकता नहीं है. गुनगुना पानी पिएं और बुखार होने पर पैरासिटामोल टैबलेट लेने से ज्यादातर रोगी ठीक हो जाते हैं. इन्फ्लूएंजा वायरस से ग्रस्त होने पर खान-पान और सर्दी से बचाव का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है.

डॉ रमाकांत दीक्षित, वरिष्ठ प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज. (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: सर्दी में क्यों बढ़ जाता है निमोनिया का खतरा, जानें कारण, लक्षण और बचाव के तरीके

...तो बढ़ सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा: उन्होंने बताया कि इन्फ्लूएंजा वायरस को फ्लू भी कहा जाता है. इन्फ्लूएंजा वायरस से ग्रस्त होने पर नाक में पानी आना, बदन दर्द, भूख में कमी होना, शारीरिक कमजोरी महसूस होना आदि लक्षण प्रतीत होते हैं. डॉ. दीक्षित बताते हैं कि इन्फ्लूएंजा वायरस से ग्रसित मरीज यदि लापरवाही करते हैं तो कुछ मरीजों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है. बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर बलगम गाढ़ा, पीला और बदबूदार आता है. मरीज को लगातार बुखार रहता है. ऐसे में मरीज को उपचार के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है. उन्होंने बताया कि ज्यादा समय तक रोग रहने पर निमोनिया का खतरा भी बढ़ जाता है. फेफड़े संक्रमित होकर कमजोर हो जाते हैं. यह स्थिति मरीज के लिए जानलेवा भी हो सकती है.

सूरज निकलने पर करें मॉर्निंग वॉक: वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. दीक्षित ने बताया कि शुरुआती सर्दी का असर सुबह और शाम ज्यादा रहता है. ऐसे में बचाव के लिए गर्म कपड़े अवश्य पहनें. खट्टे और ठंडे पेय पदार्थों के सेवन से बचें. अस्थमा और गंभीर रोग से ग्रसित रोगियों को मॉर्निंग वॉक सूरज निकलने पर ही करनी चाहिए. सुबह हवा में सर्दी रहती है जो वायरस से ग्रसित कर सकती है. उन्होंने बताया कि गर्म कपड़े और मास्क लगाकर ही मॉर्निंग वॉक पर जाएं. सुबह सर्दी में गुनगुना पानी और गर्म पेय पदार्थ, सूप और फलों का सेवन करें. बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं भी इन बातों का विशेष ध्यान रखें. दोनों में ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है.

यह भी पढ़ें: 6 साल के बच्चे की मौत: परिजनों का आरोप- कफ सिरप ने छीनी सांसें, जानिए पूरा मामला

बुजुर्ग लगवाएं यह टीका: डॉ. दीक्षित बताते हैं कि 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इनके अलावा शुगर, एचआईवी, अस्थमा और कैंसर के मरीजों में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है. ऐसे मरीजों के लिए एंटी-फ्लू का टीका लगवाना ठीक रहता है. यह टीका साल में एक बार लगता है. इस टीके के लगने के बाद फ्लू की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है.

रखें इन बातों का ध्यान: डॉ. दीक्षित बताते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हल्का व्यायाम, संतुलित और पौष्टिक आहार, फलों का सेवन, हल्दी मिला दूध पीना, 7 से 8 घंटे की नींद लेना चाहिए. वसा युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें. वहीं देर रात तक मोबाइल न देखें. पर्याप्त पानी पिएं. गुनगुना पानी पीना भी लाभकारी है. उन्होंने बताया कि फ्लू से ग्रसित होने पर नाक को बार-बार न छुएं और यदि छूते हैं तो हाथ इधर-उधर न लगाएं. हाथों को बार-बार धोते रहें. भीड़-भाड़ वाली जगह न जाएं, यदि जाना आवश्यक है तो मास्क पहनकर जाएं.

